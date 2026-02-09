ムーミンバレーパークにいよいよ「春」が到来！3月16日（月）開園7周年記念イベントや、春の花々がパークを彩る「SPRING FESTIVAL」を2月28日（土）から開催

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2026年3月16日（月）に開園7周年を迎えます。また、開園記念日を含む2月28日（土）～4月5日（日）の期間、春の訪れとアニバーサリーを祝うイベント『SPRING FESTIVAL』を開催いたします。

期間中は7周年記念の来園者プレゼントをはじめ、3月14日（土）には「エンマの劇場」が全天候型シアターとしてリニューアルオープン。さらに、山からも花火が打ち上がる豪華な花火大会や、開園記念日当日の特別演出の湖上花火大会、リトルミイをテーマにしたフェアも同時開催し、春のムーミンバレーパークをより一層お楽しみいただけます。

▶『SPRING FESTIVAL』概要◀

暗く長い冬を冬眠して過ごすムーミン一家にとって、鳥のさえずりや花々に包まれる春は、待ちに待った特別な季節。そして、ここムーミンバレーパークにとっては大切な開園記念日を迎える喜びの季節でもあります。

やわらかな春の陽光を感じながら、色鮮やかなデコレーションに彩られた園内で、ラナンキュラスやネモフィラ、デイジーなどの春の花々が織りなすフォトジェニックな風景とともに、新しい季節の訪れと7周年のお祝いをお楽しみください。

■開催期間：2026年2月28日（土）～4月5日（日）

■『SPRING FESTIVAL』詳細：https://metsa-hanno.com/event/43306/(https://metsa-hanno.com/event/43306/)

１. 7周年記念スペシャルプレゼント！第1弾は全7種の日替わりステッカーが登場 ！

2月28日（土）～3月15日（日）の期間は、ムーミン谷の仲間たちが仲良くペアやトリオで写る「オリジナルステッカー（全7種）」を日替わりで配布いたします。

■開催期間：2月28日（土）～3月15日（日）

■配布時間：10:00～

■配布場所：ムーミンバレーパーク はじまりの入り江エリア

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります。

※おひとり様 1 つ限り。※数に限りがございます。

※無くなり次第、配布終了となります。

■配布スケジュール：

ムーミン＆スナフキン 2月28日(土) ・3月5日(木)

リトルミイ＆スノークのおじょうさん 3月1日(日) ・3月6日(金)

ムーミンパパ＆ムーミンママ 3月2日(月) ・3月9日(月)

スナフキン＆リトルミイ 3月3日(火) ・3月11日(水)・3月15日（日）

スティンキー＆スニフ 3月4日(水) ・3月12日(木)

ムーミン＆スノークのおじょうさん 3月7日(土) ・3月10日(火) ・3月14日（土）

ムーミン＆スナフキン＆スニフ 3月8日(日) ・3月13日(金)

２. 7周年記念スペシャルプレゼント！第2弾は3月16日限定で実施。

開園記念日当日3月16日（月）は、第1弾のステッカーとは違うスペシャルなプレゼントを準備中！詳細は後日、公式ホームページ及び公式SNSにてお知らせいたします。

■開催期間： 3月16日（月）

■配布時間：10:00～

■配布場所：ムーミンバレーパーク はじまりの入り江エリア（予定）

※ムーミンバレーパーク来園者が対象となります。

３. 3月14日（土）はエンマの劇場リニューアルオープン&7周年スペシャル花火を実施！

※画像はイメージです。

3月14日（土）、パークのシンボルである「エンマの劇場」がいよいよリニューアルオープンいたします。一日を通して繰り広げられる、新しく生まれ変わった演目の数々をぜひご体感ください。上演する演目やリニューアルの詳細はまた後日公開予定。続報をお待ちください！

さらに同日の夜には、7周年を祝う「ムーミン谷の湖上花火大会」をスペシャルバージョンで開催。湖上と山から打ち上がる大迫力の花火が、アニバーサリーの夜空を華やかに染め上げます。

※過去実施イメージ。【ムーミン谷の湖上花火大会～7周年アニバーサリー記念スペシャル花火～】

■開催日：2026年3月14日（土）

■開催時間：18:30～ 約15 分間

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、

公式 SNS で告知いたします。

４. 3月16日（月）は、開園記念日の特別な湖上花火大会を開催！

※過去実施イメージ。

開園記念日当日の「ムーミン谷の湖上花火大会」は通常の湖上花火大会がバージョンアップ！湖の上でオリジナルソングに合わせて打ち上がる、通常より豪華な特別演出が、7周年のアニバーサリーを華麗に彩ります。

■開催日：2026年3月16日（月）

■開催時間：18:30～ 約5 分間

※少雨決行、強風荒天中止。

※3月16日（月）は山からの打ち上げはございません。

※中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、

公式 SNS で告知いたします。

５. 3月16日（月）限定！ムーミン谷の仲間たちと開園記念日を祝ってKippis!（乾杯）しよう

※過去実施イメージ

記念日当日の3月16日（月）には、レットゥラ ラウンジにて「ムーミンバレーパーク7周年のお祝い～レットゥラ ラウンジでKippis～」をランチとディナーの2回開催いたします。ムーミン谷の仲間たちによるミニショーを楽しみながら、この日だけの特別なお食事を心ゆくまでご堪能ください。

■開催日：2026年3月16日（月）

■開催場所：ムーミンバレーパーク

レットゥラ ラウンジ

■料金：おとな ランチ 11,000円（税込）・ディナー 12,800 円（税込）

・こども（7歳～9歳）各4,800円（税込）

■メニュー：前菜・スープ・メイン・パン2種・デザート・ソフトドリンク飲み放題

※お子さまには別途専用メニューをご用意しております。

※アルコール類は当日別途ご購入いただけます。

■「ムーミンバレーパーク7周年のお祝い～レットゥラ ラウンジでKippis～」

詳細：https://metsa-hanno.com/event/43311/(https://metsa-hanno.com/event/43311/)

※チケット販売期間など、今後の詳細はこちらより随時更新予定です。

※チケット購入後アレルギーをお持ちの方は公式お問合わせからご連絡ください

６. 3月1日はリトルミイの日！「リトルミイフェア」開催

3（ミ）月1（イ）日にちなみ、3月1日（日）～3月8日（日）の期間「リトルミイフェア」を開催いたします。リトルミイの魅力がいっぱいの世界観で、特別な体験をお楽しみください。

■『リトルミイフェア』詳細：https://metsa-hanno.com/event/43310/(https://metsa-hanno.com/event/43310/)

【リトルミイとおそろいコーデ！「オリジナルクリアファイル」プレゼント！】

期間中、赤い服やリトルミイにちなんだアイテムを身に着けてご来園いただいた皆さまに、オリジナルクリアファイルをプレゼント！

■開催期間：2026年3月1日（日）～

3月8日（日）

■対象：赤い服またはリトルミイに関する

アイテムを身に着けている方

■配布場所：ムーミンバレーパーク

インフォメーション

※おひとり様1つ限り、

数に限りがございます（無くなり次第終了）

【限定のフォトスポットが登場！リトルミイと一緒に写真を撮ろう】※画像はイメージです。

リトルミイフェア期間中、パーク内には限定のフォトスポットが登場。さらに一日のどこかで、花冠をあしらった特別な装いのリトルミイに出会えるグリーティングを開催いたします。今しか出会えない、春らしさいっぱいのリトルミイとの思い出をぜひ写真に残してください。

■フォトスポット開催期間：2026年3月1日（日）～3月8日（日）

■開催場所：ムーミンバレーパーク リトルミイの店付近 限定フォトスポット

※登場時間は未定です。※悪天候などによりやむを得ず中止となる場合がございます。

【FOOD：限定アートラテ「リトルミイ」デザイン登場！】

シーズナルイベントごとに大人気のアートラテに、リトルミイフェア限定デザインが登場します。

■ 販売開始日：3 月 1 日（日）～

■ 販売場所：KOKEMUS 2F「ライブラリー カフェ」

■ 販売価格：980 円(税込)

【GOODS：ムーミンバレーパーク限定のリトルミイフェアグッズを販売】

リトルミイとお花をモチーフにしたかわいいデザインのシリーズがムーミンバレーパークにも登場します。

■ 販売開始日：2 月 28 日（土）～

■ 販売場所：ムーミン谷エリア「リトルミイの店 」

■ 画像商品：リトルミイフェア いちごゼリー 600円（税込）

【COMING SOON…『ムーミンバレーパークのスプリングルピナス』】

『ムーミンバレーパークのスプリングルピナス』登場！

ムーミンバレーパークに約2,000本のルピナスが登場！春のムーミンバレーパークを華やかに彩ります。春の陽光を感じながら、フォトジェニックな景色を心ゆくまでご堪能ください。

■開催期間：3月中旬～

※開花状況により、予告なく変更・終了する場合がございます。

※詳細は後日発表いたします。

【COMING SOON…『ムーミン谷とアンブレラ』】

『ムーミン谷とアンブレラ』開催決定！

カラフルな傘が彩る幻想的な空間で、ムーミンの物語の世界と自然が織りなすフォトジェニックなひとときを。

■開催期間：4月11日（土）～

シルバーウィーク終了頃までを予定

※詳細は後日発表いたします。

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/