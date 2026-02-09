駿河屋 本店 駿河屋ビルに「静岡オールスターフードコート」オープン
静岡オールスターフードコートオープン
株式会社 駿河屋（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：杉山 綱重）は、2026年2月9日、駿河屋 本店 駿河屋ビル（静岡県静岡市葵区）内に、静岡を代表する飲食店が集結するグルメスポット「静岡オールスターフードコート」 をオープンいたしました。
当社が掲げる「UPDATE SHIZUOKA with 駿河屋」プロジェクトの一環として、本施設は地元で長年愛されてきた名店や、話題性の高い実力派店舗の味を一堂に楽しめるフードコートとして企画。
第１弾として、以下の4店舗が営業を開始しております。
■ 出店店舗（第１弾）
麺や厨（めんや くりや）
連日行列が絶えない、静岡を代表する実力派ラーメン店。
カツカレーのジャイアン
圧倒的なボリュームとインパクトで、テレビなど各種メディアでも話題を集める人気店。
けやき庵
静岡のソウルフード“磯おろし”で知られる戸隠そばが手掛ける和食店。
アブラカタブラ
身も心を満たすコッテリガッツリの二郎系ラーメン。
お手頃価格で味わえる静岡名店の味
各店舗がそれぞれの看板メニューを提供し、静岡ならではの食の魅力を発信してまいります。
■ 今後の展開について
「静岡オールスターフードコート」では、今後も段階的に店舗を拡充し、より多彩な食の体験を提供してまいります。
【今後オープン予定店舗（※オープン時期・内容は変更となる場合があります。）】
・2026年5月予定
静岡の老舗コーヒーメーカー・トミヤコーヒーが手掛ける純喫茶「浪漫チック」
駿河屋監修のアニメ飯提供店舗「駿河屋食堂」
静岡の“おいしい”が集まり、育っていく場所として、
「静岡オールスターフードコート」は今後も進化を続けていきます。
静岡の味を世界に発信していく拠点として、
駿河屋は食でも静岡を盛り上げてまいります。
■ 施設概要
施設名：駿河屋 本店 駿河屋ビル（1F）
所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4
フードコート営業時間：11:00～21:00
席数：70席
■ 駿河屋 本店 特集ページ
https://www.suruga-ya.jp/feature/honten-announcement/index.html