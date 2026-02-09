駿河屋 本店 駿河屋ビルに「静岡オールスターフードコート」オープン

株式会社 駿河屋

静岡オールスターフードコートオープン



株式会社 駿河屋（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：杉山 綱重）は、2026年2月9日、駿河屋 本店 駿河屋ビル（静岡県静岡市葵区）内に、静岡を代表する飲食店が集結するグルメスポット「静岡オールスターフードコート」 をオープンいたしました。



当社が掲げる「UPDATE SHIZUOKA with 駿河屋」プロジェクトの一環として、本施設は地元で長年愛されてきた名店や、話題性の高い実力派店舗の味を一堂に楽しめるフードコートとして企画。

第１弾として、以下の4店舗が営業を開始しております。



■ 出店店舗（第１弾）

麺や厨（めんや くりや）

連日行列が絶えない、静岡を代表する実力派ラーメン店。



カツカレーのジャイアン

圧倒的なボリュームとインパクトで、テレビなど各種メディアでも話題を集める人気店。



けやき庵

静岡のソウルフード“磯おろし”で知られる戸隠そばが手掛ける和食店。



アブラカタブラ

身も心を満たすコッテリガッツリの二郎系ラーメン。

お手頃価格で味わえる静岡名店の味

各店舗がそれぞれの看板メニューを提供し、静岡ならではの食の魅力を発信してまいります。

■ 今後の展開について

「静岡オールスターフードコート」では、今後も段階的に店舗を拡充し、より多彩な食の体験を提供してまいります。

【今後オープン予定店舗（※オープン時期・内容は変更となる場合があります。）】

・2026年5月予定

静岡の老舗コーヒーメーカー・トミヤコーヒーが手掛ける純喫茶「浪漫チック」

駿河屋監修のアニメ飯提供店舗「駿河屋食堂」



静岡の“おいしい”が集まり、育っていく場所として、

「静岡オールスターフードコート」は今後も進化を続けていきます。

静岡の味を世界に発信していく拠点として、

駿河屋は食でも静岡を盛り上げてまいります。



■ 施設概要

施設名：駿河屋 本店 駿河屋ビル（1F）

所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4

フードコート営業時間：11:00～21:00

席数：70席



■ 駿河屋 本店 特集ページ

https://www.suruga-ya.jp/feature/honten-announcement/index.html