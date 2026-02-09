【中国割烹旅館 掬水亭】 春のコースデビュー企画「掬水亭×西武園ゴルフ場」が贈る宿泊プラン「【陽春のコースデビュー】最終組確約！春のハーフラウンド付きステイ」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

中国割烹旅館 掬水亭（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：三宅康晴）は、ゴルフ初心者やコースデビューを控えた方を対象とした宿泊プラン「【陽春のコースデビュー】最終組確約！春のハーフラウンド付きステイ」を、2026 年 2 月 16 日（月）より販売開始いたします。

本プランは、都心の練習場で腕を磨く 30 代を中心とした「今年こそコースデビューしたい」というゴルファーのニーズに応えるべく、隣接する西武園ゴルフ場と連携して造成。桜が咲き誇る絶景の 9 ホール（午後ハーフラウンド）を、後ろの組を気にせずプレーできる「最終組」で確約しました。掬水亭のアーリーチェックインによりお部屋をプライベートな準備空間として活用し、専用送迎でコースへ向かう、大人の余裕を感じさせる新しいゴルフステイを提案いたします。

「【陽春のコースデビュー】最終組確約！春のハーフラウンド付きステイ」ポイント

宿泊プラン「【陽春のコースデビュー】最終組確約！春のハーフラウンド付きステイ」概要

- 初心者の不安を解消する「最終組確約」「後ろの組を待たせてしまうのが不安」という初心者の心理的ハードルを、2:30P.M.前後スタートの最終組限定 とすることで解消。自分のペースで 9 ホールをプレーいただけます。さらに、コースレイアウトや残り距離がひと 目でわかる GPS ナビ付乗用ゴルフカートを採用しているため、初めての方でも進行がスムーズ。ナビが案内 するラインに沿って移動できるので、迷わず安心してコースデビューに臨めます。スタート前に覚えておきたい ゴルフのマナーを SNS でご案内。コースデビューの準備にご活用ください。- 1:00P.M.掬水亭アーリーチェックインで、ホテルを「自分専用のロッカールーム」に通常のチェックインより早く入室できるため、お部屋で落ち着いてゴルフウェアに着替え、身支度を整える ことが可能です。2:00P.M.には掬水亭からゴルフ場まで専用送迎を行うため、重いバッグを持っての移動の ストレスもありません。- 桜のアウトコースを堪能する「ハーフラウンド」という贅沢西武園ゴルフ場では、時期によって美しい桜がコースを彩ります。体力的な負担が少ない 9 ホールのハーフ ラウンドに絞ることで、プレー後の余韻を楽しむ時間も確保。終了後は、掬水亭自慢の大浴場「狭山の茶湯」 で、多摩湖の景色を眺めながら疲れを癒していただけます。西武園ゴルフ場プレー イメージゴルフ場 桜イメージ

【販売開始日】 2026 年 2 月 16 日（月） 12:00NOON より

【宿泊期間】 2026 年 4 月 1 日（水） ～ 30 日（木）

【ラウンド時間】 2：30P.M. ～ 5：00P.M.（時期により日没まで）

【料金】 \17,852 より （1 室 4 名さまご利用時の 1 名さま料金）

【内容】 室料（1：00P.M.掬水亭アーリーチェックイン確約） 西武園ゴルフ場 ハーフラウンド（9 ホールプレー/最終組確約） 掬水亭⇔ゴルフ場間の専用送迎 ゴルフ場桜マップ

【レンタル備品】 ゴルフクラブ・シューズ（要予約）にてご案内可能

【お食事】 夕食・朝食は別料金（要予約）にてご案内可能

【詳細】 https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/plan/seibu-en_golf/

【ご予約・お問合せ】 宿泊予約係 TEL：04-2925-7114（受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）

◇滞在イメージ◇

1:00P.M. 掬水亭チェックイン

早めのチェックインで荷物を置きひと休み。 多摩湖を望む絶景を眺めながら、ゴルフウェアに着替えてコースデビューの準備を整えます。

2:00P.M.～ゴルフ場へ専用車にて送迎

掬水亭からゴルフ場へ送迎。クラブハウスでゴルフチェックイン。

2:30P.M.～ハーフラウンドデビュー（9 ホール）

4 月上旬はコースを彩る桜を愛でながらの贅沢なラウンド。最終組なので、後ろの組を気にせず、 自分のペースでコースデビューを楽しめます。

5:00P.M. 掬水亭へ専用車にて送迎

プレー終了後は、再び掬水亭へ。 心地よい疲労感とともに、プライベート感たっぷりの移動でリラックス。

5:30P.M.～大浴場「狭山の茶湯」でリフレッシュ

多摩湖を眺めながら狭山茶の香りに包まれる至福のバスタイム。 歩き疲れた足を癒し、スポーツ後の心地よい余韻に浸ります。

6:30P.M. ご夕食にて中国料理を堪能（オプション）

大きな窓から夜の湖を望むレストランで、旬の食材を活かした中国料理のディナーを堪能。 その日のプレーを振り返りながら、ゆったりと流れる大人の時間を愉しみます。

翌朝 8:00A.M. 最上階レストランでご朝食（オプション）

レストラン天外天にて「ふるさとごはん」和定食をお膳でご用意し、豊かな朝食を堪能。

10:00A.M. チェックアウト

都心まで約 1 時間のため、そのまま仕事や周辺散策へスムーズに移動可能。

＜西武園ゴルフ場＞

「ここから始める生涯ゴルフ」をコンセプトに、初心者・シニア・女性など幅広い層に気軽にプレーを楽しんでいただけるゴルフ場です。

都心からのアクセスも良く、武蔵野の美しい松林に囲まれた狭山丘陵の一画に広がるコースは、全体的に距離も短めで、コースデビューの方でも安心してラウンドできゴルフの楽しさを感じていただけます。

プレーをしない同伴者もコース内に入れる「パッセンジャープラン」もございます。

※写真はイメージです。※ハーフラウンドのご料金は別途西武園ゴルフ場にてお支払いいただきます。※スタート時刻は当日の状況により変動する場合がございます。 ※ご利用の 5 日前 までにご予約ください。※レンタル品には限りがありますので宿泊予約時にお申し付けください。 ※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー 対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※仕入れ状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点（2 月 9 日）の情報であり、変更となる場合もございます。最新の情報は公式 Web サイトをご確認ください。