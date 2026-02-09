【FMヨコハマ】横浜・野毛の老舗ジャズ喫茶の“爆音”をラジオで再現。特別番組「ダウンビートの人々」2月15日(日)放送～民放ラジオ放送として初の「ELLマイクロフォン, 22ch のマイク」を使用～

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマ(https://www.fmyokohama.co.jp/)(84.7MHz)は、2026年2月15日(日)20:00より特別番組「ダウンビートの人々」を放送します。

本番組は1956年創業の横浜市中区、野毛にあるジャズ喫茶「ダウンビート」に焦点をあて、開店以来引き継がれてきたスピーカー、アルテック（ALTEC）A7が奏でる至高のレコード音源とともに、サックス奏者であり批評家としても知られる大谷能生氏、横浜出身のミュージシャン・やけのはら氏をはじめ、ダウンビートに訪れる人々へインタビューした模様をお届けします。番組のナレーションは、透明感ある語りで定評のある声優・島袋美由利を起用。70年間のダウンビートの物語を紡ぎます。

昨今、日本の「ジャズ喫茶」文化は、欧米で流行している「リスニングバー」のルーツとして世界的に注目を集めています。サブスクリプションサービスが普及し、アルゴリズムやSNSを通じて手軽に新しい音楽と出会える時代になりました。しかし、ジャズ喫茶には「見知らぬ誰かと出会うはずのなかった音に身を委ねる」という、現場でしか味わえない音楽体験があります。開局40周年を迎えたFMヨコハマは、この日本独自の文化が持つ普遍的な魅力を、本番組を通じて再確認し、発信いたします。



また、本番組でオンエアする全ての楽曲は、「ダウンビート」が誇る伝説的スピーカー、アルテック（ALTEC）A7から流れる音を、ミハル通信株式会社(https://www.miharu.co.jp/)が開発した22本のマイクユニット搭載「ELLマイクロフォン」を用いて贅沢に収録。なお、同マイクロフォンが民放ラジオの本放送において採用されるのは、今回が初の試みとなります。

さらに、高音質バイノーラルプロセッシング技術「HPL(R)」(※)を搭載したミックスウェーブ社(https://www.mixwave.co.jp/)製「RA-6010-HPL」を採用することで、本来専用のスピーカー環境が必要な「22.2chサラウンド」を、お手持ちのヘッドフォンやイヤフォンで再現。名機A7が放つ圧倒的な音圧と空気感までも、余すことなくお届けします。





(※)HPL(R)は株式会社アコースティックフィールド(https://www.acousticfield.jp/)の登録商標です。

実際の収録模様

ELLマイクロフォン

■FMヨコハマ技術部 藤田智のコメント

「本番組の企画を聞いた際、ELLマイクロフォンを活用することで『ダウンビート』の圧倒的な臨場感を、ラジオの電波を通じてありのままに伝えられるのではないかと考え、採用を決めました。ラジオ放送初となるこの試みが生み出す音の質感を通じ、FMヨコハマ40周年のステーションテーマである『つぎのFMヨコハマ』を体感していただける放送になっています」

【番組概要】

番組名 ダウンビートの人々

放送日時 2026年2月15日（日）20:00～21:00

ナレーション：島袋美由利(大沢事務所)

出演：ダウンビートの人々

制作協力：ダウンビート、ミハル通信株式会社、ミックスウェーブ株式会社

放送局：FMヨコハマ(84.7MHz)

番組ページ https://www.fmyokohama.co.jp/topics/11945(https://www.fmyokohama.co.jp/topics/11945)

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。