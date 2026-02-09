店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」、中国プラットフォーム「大衆点評」公式パートナーとして「チャネル開拓協業貢献賞」を受賞

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、美団（読み：びだん、メイトゥアン、本社：中国・北京市）が提供する中国生活情報プラットフォーム「大衆点評（読み：たいしゅうてんぴょう）」の公式パートナーとして、この度「チャネル開拓協業貢献賞」を受賞したことをお知らせいたします。



口コミコムでは今回の受賞をうけ、大衆点評を日本語で運用管理できる唯一*1の店舗向け一括管理サービスとして、中国インバウンド対策の最適なご提案をしていくとともに、店舗事業者向けに国内外の隔てのないMEO集客をはじめとした店舗支援を強化してまいります。

中国インバウンド対策の詳細はこちら :https://kutikomi.com/dianping/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3

■「チャネル開拓協業貢献賞」を受賞

本賞は、2025年に日本市場における美団・大衆点評のチャネルの開拓および、継続的な協業に大きく貢献したパートナーに贈られる賞です。 movにおいては、インバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」での教科書コンテンツやガイドブックの公開、また展示会の参加やオンラインセミナー活動によって、店舗事業者へ向けた中国インバウンド集客の重要性を広く発信してきた功績が認められ、この度の受賞となりました。

教科書はこちら :https://honichi.com/curriculums/taisyutenpyo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3セミナー動画一覧はこちら(無料) :https://honichi.com/events/seminars/202510_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3

*1 mov調べ。大衆点評と公式連携しているものに限る。

■ mov 大衆点評セールス責任者 金子泰士コメント

今年もこのような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。世の中の情勢は日々変化し、時には複雑な風向きを感じることもあります。

しかし年を追うごとに、訪日観光客の「日本を楽しみたい」という熱い想いは変わらないどころか、ますます強まっていると実感します。今や訪日中国人の約70%が「大衆点評」を利用しており、日本旅行中でも大いに利用できるプラットフォームとして完全に定着しました。アプリが皆様の生活に根付いた今だからこそ、単なる広告ではなく、もっと心に届くコミュニケーションが可能だと確信しています。これからも、日本の魅力と旅行者の笑顔をつなぐ架け橋として、全力を尽くしてまいります。

■ 美団 日本支社 チャネルマネジメント統括責任者 草刈 美香コメント

本年度も受賞おめでとうございます。 今回の「チャネル開拓協業貢献賞」は、大衆点評の地域におけるチャネル開拓および協業推進において、継続的にご貢献いただいたパートナー様にお贈りする賞となります。 25年度も mov さんと、オンラインワークショップの開催や、オフラインイベントの THE INBOUND DAY 2025へ参加させていただき、さまざまな形で連携を深めさせていただきました。飲食・ショッピング・体験といった多様なカテゴリーの店舗さまにご参加いただき、その都度、大衆点評の活用方法や価値について理解を深めていただく機会を創出いただいたことに、心より感謝しております。 今後も、地域の事業者さまとプラットフォームをつなぐ重要なパートナーとして、共に新たな取り組みを推進していけることを期待しております。 この度は誠におめでとうございます。

■ 大衆点評について

大衆点評は美団が提供する、中国生活情報プラットフォームです。

世界中の店舗情報と消費者によるレビューを掲載し、口コミや店舗誘導機能など多種多様なサービスを提供しています。

中国人ユーザーは7.7億人*2を誇り、この数字は中国人の2人に1人がユーザーであることを示します。約1,450万店の加盟店が利用しており、飲食店のほか、小売店（物販）、レジャースポットなどの観光客に役立つ情報を掲載。サイトを通して営業時間等のお店の情報や、口コミなどを訪日中も見ることができます。広告機能もついているので、中国人集客・インバウンド対策において重要なサイトです。

大衆点評についてはこちら :https://honichi.com/curriculums/taisyutenpyo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3

*2 美団傘下のプラットフォームでの決済取引ユーザー数。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=zyusyou3)」の運営

