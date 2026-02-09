TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】がシンクイノベーション(株)より発売決定！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】を発売決定！

あたりが出たらBIGアクリルスタンドが貰える缶バッジくじです。

最後のくじを引いたら

A4サイズのアクリルプレートがGETできる豪華仕様♪

【あたり付き！ビビット缶バッジ】は

2026年5月30日（土）より全国的に展開予定♪

取扱い店舗など、詳細は追ってリリースされます！

続報をお見逃しなく。

(C)東映アニメーション

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

