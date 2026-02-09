TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】がシンクイノベーション(株)より発売決定！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】を発売決定！
あたりが出たらBIGアクリルスタンドが貰える缶バッジくじです。
最後のくじを引いたら
A4サイズのアクリルプレートがGETできる豪華仕様♪
【あたり付き！ビビット缶バッジ】は
2026年5月30日（土）より全国的に展開予定♪
取扱い店舗など、詳細は追ってリリースされます！
続報をお見逃しなく。
(C)東映アニメーション
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
シンクイノベーション株式会社ではこれからも
アニメ・漫画・球団関連のグッズを続々と販売予定です。
乞うご期待ください！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル8階
大阪営所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、野球球団等の商品企画、製造、販売