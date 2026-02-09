TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】がシンクイノベーション(株)より発売決定！

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ガールズバンドクライ』の【あたり付き！ビビット缶バッジ】を発売決定！







あたりが出たらBIGアクリルスタンドが貰える缶バッジくじです。


最後のくじを引いたら


A4サイズのアクリルプレートがGETできる豪華仕様♪







【あたり付き！ビビット缶バッジ】は


2026年5月30日（土）より全国的に展開予定♪




取扱い店舗など、詳細は追ってリリースされます！


続報をお見逃しなく。





(C)東映アニメーション




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





シンクイノベーション株式会社ではこれからも


アニメ・漫画・球団関連のグッズを続々と販売予定です。


乞うご期待ください！






＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）




〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル8階


大阪営所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、野球球団等の商品企画、製造、販売