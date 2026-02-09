MAN WITH A MISSION、バンド結成記念の″製造記念日″に新ビジュアル公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月9日(肉の日)にバンド結成日"製造記念日"を迎えたMAN WITH A MISSIONが新ビジュアルを公開した。

MAN WITH A MISSION

昨年2025年のバンド15周年に公開された、グランドキャニオンを思わせる赤茶色の岩肌に5匹の狼たちの顔が掘り出されたビジュアルから一新。今回は、現実と仮象の境界にホログラムノイズをまとった5匹が浮かび上がり、新たな可能性の奔流を感じさせるMAN WITH A MISSIONの新章を象徴する1枚となっている。

あわせて、バンドのオフィシャルサイトもリニューアルされた。世界各国に狼たちが出現する仕様となっており、世界中を駆け回る彼ららしいスケール感と躍動感を体感できる内容だ。

また、MAN WITH A MISSIONは今年も海外の大型フェスティバルへの出演が決定している。アメリカ・ロサンゼルスで開催され、国内アーティストのみが出演する海外音楽フェスとしては過去最大規模となる「ZIPANGU」をはじめ、IRON MAIDENやLimp Bizkitらがヘッドライナーを務めるスペイン・ガリシア地方の「Resurrection Fest 2026」ではメインステージに抜擢。さらに、バンド初となるイタリアでの公演も発表されたばかりだ。ワールドワイドな躍進を続ける彼らが、今年どのような進化を見せるのか期待が高まる。

▼MAN WITH A MISSIONオフィシャルサイト

https://www.mwamjapan.info/

▼最新リリース情報

「XV e.p.」Now On Sale

https://MWAM.lnk.to/XV_e.p.AY

▼イベント出演情報

3月11日(水) 横浜 ぴあアリーナMM

東北ライブハウス大作戦"LIFE"

https://life.livehouse-daisakusen.com/

3月20日(金) 幕張メッセ国際展示場 4・5・6・7ホール

ツタロックフェス2026

https://cemusiccreative.com/tsutarock2026

3月21日(土) 神戸ワールド記念ホール

MEGA VEGAS 2026

https://megavegas.jp/

3月29日(日) CONVEX岡山

EIGHT BALL FESTIVAL 2026

https://eightballfestival.jp/

4月5日(日) 神奈川県・川崎市東扇島東公園特設会場

DEAD POP FESTiVAL 2026

https://deadpopfest.com/

4月26日(日) 京都・MAIZURU P.B. Harbor Park

MAIZURU PLAYBACK FES. 2026

https://playback-fes.com/

5月16日(土) アメリカ・ロサンゼルス Brookside at The Rose Bowl

ZIPANGU

https://zipangu-event.cloud/

6月14日(日) チェコ共和国

ROCK FOR PEOPLE 2026

https://rockforpeople.cz/en/

6月18日(木)-19日(金) ポーランド・ワルシャワ

Summer Punch Festival

https://summerpunchfestival.pl/

6月27日(土) イタリア・ミラノ・Circolo Magnolia

ASIA WAVE FEST 2026

https://lnk.to/ASIAWAVEFEST

7月1日 スペイン・ガリシア

Resurrection fest 2026

https://www.resurrectionfest.es/

7月25日(土) Gメッセ群馬

HOTEI FES

https://hotei-fes.com/

▼アーティスト関連サイトおよびSNS

MAN WITH A MISSION Official Website https://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。