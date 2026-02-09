ハ・ユジュン（AxMxP）＆イ・スンヒョプ（N.Flying）による来場者全員対象のお見送り実施決定！「韓国ドラマ『四季の春』プレミアムイベント」

株式会社TBSグロウディア

株式会社TBSグロウディア（東京都港区 代表取締役社長：園田憲）は、2月25日（水）、26日（木）に東京・有楽町よみうりホールにて開催される、ハ・ユジュン（AxMxP）とイ・スンヒョプ（N.Flying）出演「韓国ドラマ『四季の春』プレミアムイベント in TOKYO」にて、ご来場の方全員を対象としたお見送りの実施を決定いたしました。

チケット種別に関わらず、チケットをお持ちのすべてのお客様が、終演後に行われるハ・ユジュンとイ・スンヒョプによるお見送りにご参加いただけます。なお、「VIP指定」および「指定-DVD付き」チケットをお持ちのお客様は、公演前に行われるハイタッチ会に加え、終演後のお見送りにもあわせてご参加いただけます。最後までぜひ「四季の春」の世界観をお楽しみください。

音楽と青春を題材に、フレッシュなキャスト陣と豪華なOSTで注目を浴びたドラマ『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』。プレミアムイベントでは、ドラマの主演を務めたハ・ユジュンとイ・スンヒョプが登場し、ドラマのビハインドトークやお客さんと協力して行うミニゲームを通してドラマの魅力を深掘りします。企画の中には、ドラマを観た人なら分かる「あのアイテム」がもらえるチャンスも！

トークコーナーに加え、スペシャルステージではハ・ユジュン、イ・スンヒョプのソロステージ、ユニットステージが準備されています。さらに、開催日毎にゲストのHi-Fi Un!corn(25日)、AxMxP（26日） も登場し、OSTを含むスペシャルステージをそれぞれ披露します。

ドラマ『四季の春～恋めぐる僕らの季節～』の魅力がたっぷり詰まった2日間限りのプレミアムなイベントをぜひお見逃しなく！

【「韓国ドラマ『四季の春』プレミアムイベント in TOKYO」概要】

＜開催日程＞

2026年2月25日(水) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年2月26日(木) 開場 15:30 / 開演 16:30

＜会場＞

有楽町よみうりホール

＜出演者＞

ハ・ユジュン(AxMxP)、イ・スンヒョプ(N.Flying)

＜ゲスト＞

2月25日ゲスト Hi-Fi Un!corn

2月26日ゲスト AxMxP

主催：「四季の春」日本語版製作委員会

制作：PROMAX

運営：DISK GARAGE

＜公演に関する問い合わせ＞

【DISK GARAGE】ディスクガレージ

【チケットに関して】

＜チケット種別・販売期間＞

◆VIP指定（DVD-BOX1＆2セット付き）：40,700円(税込) 【販売終了】

◆指定- DVD-BOX1または2付き：27,500円（税込） 【販売終了】

◆指定-チケットのみ：14,300円（税込）【販売中】

★終演後、ご来場者全員を対象にハ・ユジュン、イ・スンヒョプによるお見送りを実施！

（※お見送りでは、出演者に触れること、お見送り以外の行為を求めることは禁止とさせていただきます。）

★全席ペンライト（サイリウム）付き

※お1人様1公演につき4枚まで

※6歳以上要チケット、6歳未満入場不可

※営利目的でチケット及び特典の転売、譲渡は禁止します。

<注意事項>

チケット販売ページに記載の注意事項を確認の上、お申込みください。

https://l-tike.com/shikinoharu

【放送・配信情報】

【放送】

CS放送「TBSチャンネル1」にて2月17日（火）午後9時より放送開始！

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/d3300/

●2/17(火)から2/24(火)まで (月)-(金)午後9:00～午後11:20[2話ずつ]

※2/19(木)は午後10:10～[1話]

※2/23(月)は～午後10:10[1話]

※2/24(火)は～午後11:30

【配信】

Leminoにて全話配信中 第1話～第3話 無料配信中

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000120/

【作品概要】

【ドラマ公式サイト／SNS】

HP：https://www.tc-ent.co.jp/sp/shikinoharu_jp/

X：@shikinoharu_jp (https://x.com/shikinoharu_jp)

Instagram：shikinoharu_jp (https://www.instagram.com/shikinoharu_jp/)

【コピーライト】

(C)FNC / 「四季の春」日本語版製作委員会

株式会社TBSグロウディア 概要

本社所在地：〒107-6112 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル12階

代表取締役社長：園田憲

設立：2018年6月29日

事業内容：デジタル技術、ITサービス、映像企画制作、コンテンツ販売、TVショッピング、EC、ショップ運営、ラジオ番組制作、イベント企画制作、広告営業、展覧会ほか主催事業