～1日限りのスペシャルイベント！駅のホームや車内といった非日常感あふれる撮影体験が楽しめる～西武新宿駅と東急歌舞伎町タワーによるコスプレ撮影会【カブコス2026】の開催が決定！

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する東急歌舞伎町タワー（以下、本施設）は、西武鉄道株式会社（埼玉県所沢市、代表取締役社長：小川 周一郎）と合同で、2026年2月21日（土）夜間から22日（日）早朝にかけて、本施設および西武新宿駅にて、西武新宿駅と東急歌舞伎町タワーによるコスプレ撮影会「カブコス2026」を開催します。

東急歌舞伎町タワー外観、西武新宿駅構内

本イベントは、コスプレ撮影を趣味とする西武鉄道株式会社の現役駅員が、「駅のホームや電車内といった通常では撮影が難しい場所で、コスプレ撮影を楽しんでもらえないだろうか」という思いから発案したものです。普段は自由に撮影が難しい駅ならではのリアルな空間を活用し、非日常感あふれる写真撮影をお楽しみいただけます。

歌舞伎町の日常と非日常が交錯する独特の風景を背景に、参加者の皆さまに心ゆくまで撮影をお楽しみいただける体験の提供をいたします。

西武新宿駅と東急歌舞伎町タワーによるコスプレ撮影会

【カブコス2026】開催概要

■開催日時：2026年2月21日（土）19時～22日（日）早朝まで

※雨天決行・荒天中止

■会場 ：東急歌舞伎町タワーおよび西武新宿駅

■募集人員：150名（コスプレイヤー100名、カメラマン50名）

※先着順となります。

■参加対象：20歳以上（公的証明書をご持参ください）

■参加方法：

イベントへご参加いただくためには事前にチケットの申し込みが必要です。

※コスプレイヤーチケットには更衣場所とクロークサービスが含まれます。

※「コスプレイヤーチケットA」にて参加される方限定で東急歌舞伎町タワー17階の西武線が一望でき

るテラスでの撮影が可能です。

※すべてのチケットに本施設2階「新宿カブキhall~歌舞伎横丁」で使える1,000円分食事券が含まれます。

■申込期間・方法

申込期間：2026年2月9日（月）11：00から2026年2月15日（日）23時59 分まで

申込方法：西武線アプリより申し込みください。アプリの詳細については下記よりご確認ください。

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/

※西武線アプリの「イベント」タブからお申込みください。お申込みには西武線アプリの会員登録が必要です。

※申込みの際は西武線アプリ内に記載の注意事項を確認の上申し込みください。

東急歌舞伎町タワー内の撮影スポット

■新宿カブキhall～歌舞伎横丁（2F）

“ネオ東京”と“江戸情緒”が交錯する東急歌舞伎町タワー「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」で、360°フォトジェニックなコスプレ撮影をお楽しみください。

■namco TOKYO(3F)

ゲームと音楽が融合した体験型エンタメ空間「namco TOKYO」で、光とサウンドに包まれる近未来コスプレショットを。

■その他

「コスプレイヤーチケットA」を申し込みの方限定で、東急歌舞伎町タワー17階に位置する西武線が一望できるテラスでの撮影をお楽しみいただけます。また、夜間は立入禁止となるエリアをイベント限定で特別開放し、普段は撮影できないロケーションでのコスプレ撮影をお楽しみいただけるよう計画中です。

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/





