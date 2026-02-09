QRコード、バーコードを読み取るだけでポイ活できる「アイコニット」に交換先が拡充！Amazonギフトカード・dポイントなど全9種類に

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：西尾直紀、以下「メディアシーク」）は、同社が提供するスマートフォン向けQRコード読み取りアプリ「バーコードリーダー／アイコニット(TM)」（以下、「アイコニット」）において、独自ポイント「Solvvyポイント」の交換先を拡充しました。これまで「楽天ポイントへの直接交換」のみだったところ、本アップデートによりドットマネー経由で新たに8種類の交換先が追加され、合計9種類から選べるようになりました。

■追加されたポイント交換先（ドットマネー経由）

Amazonギフトカード／dポイント／楽天ポイント／Appleギフトカード／Google Playギフトコード／Pontaポイント／Vポイント／FamiPayギフト／nanacoポイント

※上記への交換はドットマネーを経由します。

交換に必要なポイント ドットマネー経由の交換：60,000 Solvvyポイント（300円相当）から 楽天ポイントへの直接交換：200 Solvvyポイント（1円相当）から

※楽天ポイントへの直接交換はこれまで通りご利用いただけます。

※本機能は「Androidアプリのバージョン4.9.8」「iOSアプリのバージョン4.9.9」より、ご利用いただけます。

■ポイントの交換方法

ミッション達成 → Solvvyポイントが貯まる → 交換画面で「ドットマネー」を選択 → お好きな交換先を選択 → 画面の案内に従い交換手続きを行う



※楽天ポイントへの直接交換は、従来の手順でご利用いただけます。

■「アイコニット」について

「アイコニット」は、スマホをかざすだけで素早く・正確にQRコード／バーコードを読み取れる、無料のQRコード・バーコードリーダーアプリです。

読み取りのスピードや精度に加え、「ICカード残高リーダー」「アレルギーチェック」「商品の口コミチェック」など、日常で役立つ機能を多数搭載しています。

さらに、QRコードやJANコードの読み取り、アプリ内のゲーム、アンケート回答、お得情報のチェックなどのミッションを通じて、独自ポイント「Solvvyポイント」を貯めることができます。

毎日を「賢く・お得に・便利に」するアプリとして、幅広い世代のユーザーにご利用いただいています。

「アイコニット」に関する詳しい情報は公式サイトをご覧ください。

https://www.iconit.jp/

「アイコニット」最新版のダウンロード／インストールはこちらから

https://iconit.onelink.me/FFvm/2512prt

■「Solvvyポイント」とは

「Solvvyポイント」は、「アイコニット」を開発・運営する株式会社メディアシーク（東証グロース上場：Solvvyグループ）が提供する独自ポイントシステムです。

アプリ内で提供される

・読取ミッション

・お得情報ミッション

・プレイミッション

・アンケートミッション

など、さまざまなミッションを通じてポイントを獲得できます。貯めたポイントは楽天ポイントへ交換することができ、日々のお買い物などにご利用いただけます。

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.iconit.jp/news/4938/

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。「バーコードリーダー／アイコニット」およびメディアシークロゴは、株式会社メディアシークの商標または登録商標です。その他、本プレスリリースに記載の会社名および商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースに記載の内容は発表日現在の情報です。予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

公式ホームページ https://www.iconit.jp/

アプリストア https://iconit.onelink.me/FFvm/2512prt

公式X https://x.com/iconitsupport