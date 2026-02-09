サスペンスドラマの帝王＆女王がおとなの社会科見学へ！『船越英一郎と山村紅葉が夢の共演』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で、毎週火曜よる7:00から放送中の『THE仕事人～おとなの社会科見学～』では、特別ゲストに山村紅葉が初出演！船越英一郎との共演で、まるで“サスペンスドラマ”のような特別回を放送いたします。「仕事人」の知られざる“こだわり”や秘められた“想い”に迫るヒューマンドキュメンタリーをお見逃しなく！

▼名推理を披露！？シャープ製品の秘密に迫る！ 【2月10日（火）よる7:00～】

※左から吉田理彩、山村紅葉、船越英一郎、望月理恵

2月10日(火)よる7：00からの放送では、プラズマクラスターといった独自技術を搭載した家電製品を数多く扱うことで有名な「シャープ」の製品を深掘りします！番組レギュラーの船越英一郎、望月理恵に加えて、特別ゲストの山村紅葉とともに「シャープミュージアム」（奈良・天理市）を訪れました。実は山村紅葉は自宅にエアコン5台、空気清浄機3台を購入するほどの家電好き。母・山村美紗さんは「ミステリーの女王」と称された推理作家で、家電やデジタル機器を扱ったトリックが得意なことから、幼いころから家には家電があふれていたとのこと。

社名の由来になったシャープペンシルの開発に始まり、数々の“日本初”“世界初”を生み出してきたシャープの歴史と技術を社会科見学します。番組ではシャープの「ある製品」の機能を当てるクイズを出題。サスペンスドラマの帝王＆女王の異名を持つ2人は「僕らは推理するのが仕事だから」と自信満々！果たしてクイズに正解することはできたのでしょうか！？

さらにシャープの新たな製品の目玉機能をお披露目！驚きの機能に船越は「これは画期的だよ！」と大絶賛！息のあったサスペンスコンビに、モッチーこと望月理恵も驚きの連続となりました。 山村紅葉が初ゲストとして出演する今回の特別回は、俳優・伊藤かずえのナレーションで仕事人の想いをお届け。ぜひお楽しみください。

【THE仕事人～おとなの社会科見学～】

＜放送日時＞2月10日（火）よる7：00 ～ 8：00

＜出演者＞船越英一郎、望月理恵、山村紅葉（ゲスト）、吉田理彩（BS10アナウンサー）

＜ナレーター＞伊藤かずえ

＜放送形態＞無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

■公式アプリ「つながるジャパネット」

※BS10にて、毎週火曜よる7:00～レギュラー放送

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。

詳細はこちら :https://www.bs10.jp/app/