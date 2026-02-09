海外で加速する物流DX、4方向シャトル市場が急成長

HOUSEI株式会社

AI・DXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管 祥紅、以下：HOUSEI）のパートナー会社である、上海 GLOBL智能科技株式会社（以下：GLOBL PTR）は、海外市場における物流業界での自動化ニーズの急速な高まりを背景に、4方向シャトルを活用した複数の案件を短期間で受注・推進したことをお知らせいたします。

スマート倉庫全体図（イメージ）

■市場全体の動向

近年、EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化に伴い、倉庫内の自動化需要が急速に高まっています。特にアジア・中東地域を中心に労働力不足とEC成長を要因としたシステム導入が進み、4方向シャトルは「高密度保管」「柔軟なレイアウト」「拡張性」を兼ね備えた次世代ソリューションとして、海外で急速に普及しています。DiMarketの調査（※1）によると、4方向シャトルを含む自動倉庫システム市場は、2030年には7,000億円超へ成長すると予測されています。また、矢野経済研究所の調査（※2）では、国内の物流ロボティクス市場規模は、2030年に1,238億円（123,800百万円）まで拡大すると見込まれています。

■海外市場における実績概要

2025年11月から12月にかけて、GLOBL PTRは、東南アジアや中東で工場・物流拠点向けの大型案件を複数受注いたしました。アパレル工場や製造業向け倉庫を中心に、4方向シャトルを核とした自動倉庫ソリューションを導入し、労働力不足やEC成長に伴う高密度保管・省人化・拡張性へのニーズに対応しています。これらの取り組みは、現地企業から高い評価を得ています。

〈導入事例1〉高密度4方向シャトル倉庫

本案件は、約22,000間口の高密度保管を実現した大規模4方向シャトル自動倉庫の導入事例です。129台の4方向シャトルと26台のリフター（垂直搬送機）を組み合わせ、入出庫能力と拡張性を両立したシステムを構築しました。

導入背景

・物量増加により、従来倉庫の保管・処理能力が限界に達していた

・省人化と高スループットを同時に実現する必要があった

導入効果・メリット

・4方向シャトルの並列稼働とリフター最適配置により、入出庫・上下搬送のボトルネックを解消

・高密度保管により、倉庫スペースの有効活用を最大化

・設備増設による段階的な能力拡張が可能な、将来対応型システム

〈導入事例2〉多温度帯冷凍倉庫

本案件は、-25℃まで多温度帯に対応した冷凍倉庫へ4方向シャトルシステムを導入した事例です。約19,000間口の保管能力に対し、4方向シャトル20台とリフター6台を配置し、冷凍環境下でも安定稼働する自動倉庫を実現しました。

導入背景

・冷凍/冷蔵が混在する多温度帯物流において、作業負荷と人手不足が深刻化

・保管能力の拡大と安定した出庫性能の確保が必要だった

導入効果・メリット

・多温度帯対応でも一元的な保管・搬送制御が可能

・低温環境下でも安定稼働と効率化を同時に実現

・人手作業の削減による、作業環境・安全性の向上

倉庫内写真

■日本市場に最適化した4方向シャトル「OmniXuttle」

HOUSEIはGLOBL PTRと連携し、日本市場向け4方向シャトル「OmniXuttle（オムニシャトル）」を開発いたしました。加えて、GLOBL PTRのグループであるシンガポール法人「SINGAPORE WINBOT INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE. LTD.（新加坡赢宝智能科技私人有限公司）」と共同で、同名の会社も設立いたしました。世界水準のスマート倉庫システムを日本に最適化し、物流DXの実現を加速しています。

4方向シャトルOmniXuttle

■4方向シャトルOmniXuttleの特長

― 高密度・高荷重・高信頼性を備えた次世代自動倉庫ソリューション ―

4方向自在走行：高い保管効率と運用柔軟性を実現。垂直搬送機と連携し、高密度レイアウトに対応

高容積効率：スタッカークレーン方式比、約1.5～2.5倍の保管効率を達成

高荷重・高精度：最大積載量4トン／停止精度±2mm。JIS規格パレットに対応

環境対応力：-25℃～45℃の温度環境に対応し、冷凍・常温・高湿度環境で安定稼働

高信頼設計：分散型構成により、一部障害時もシステム全体の稼働を継続

保守・運用最適化：遠隔監視・予兆保全により、保守負荷とコストを低減

高い拡張性：他ロボット・設備と連携し、段階導入からフル自動化まで対応

■OmniXuttle株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

設立：2025年

URL：https://www.omnixuttle.com/

■今後の展望

4方向シャトル市場は、物流業界の自動化を支える中核技術として、今後も高成長が見込まれます。日本市場における業界のさらなる進化に貢献してまいります。

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

設立：1996年

URL：https://www.housei-inc.com(https://www.housei-inc.com)

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・物流事業・海外IT事業」の5つの事業を柱に、日本のDX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり、 共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。