【東京グレートベアーズ】ホームゲームに明治大学男子チアリーディングチーム「ANCHORS」の出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年2月22日(日)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 東レアローズ静岡戦 GAME2において、明治大学男子チアリーディングチーム「ANCHORS（アンカーズ）」の出演が決まりましたので、お知らせいたします。現在東京グレートベアーズには、明治大学在学中の近藤蘭丸選手が所属しております。

ANCHORSの当日のパフォーマンスをどうぞご期待ください。

■東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

・日時：2月22日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■ANCHORS 出演概要

・日時：2月22日（日）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：オープニング（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイムパフォーマンス（15:00頃）

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■ANCHORS コメント

私たちは、世界でも珍しい男子のみで構成されたチアリーディングチーム「ANCHORS」です。

明治大学を拠点に、「あなたの心の支えに」をテーマとして日々活動しています。

スポーツのハーフタイムショーや地域のお祭りなど、さまざまなイベントに出演し、観る人の心を動かすパフォーマンスで会場を盛り上げています。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/