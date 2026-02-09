くじロードがリニューアル！第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez　くじロード ～Party Time～」！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月9日(月)よりハズレなしのくじ販売サービス「くじロード」をリニューアルすることをお知らせいたします。






3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめる！

オンラインくじ「くじロード」は、「くじロードONLINE」に名前をリニューアル！


そして、店頭販売くじ「くじロード」と自販機型くじ「くじロードSTAND」が新たに仲間入り。


「オンライン」、「店頭」、「自販機」の3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめるハズレなしのくじ販売サービスをお届けします。


※自販機型くじ「くじロードSTAND」は開発中の内容となります。



第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez　くじロード ～Party Time～」！



パーティータイムをイメージした書き下ろしイラストを使用した「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」のくじが登場！


店頭販売くじ「くじロード」、オンラインくじ「くじロードONLINE」で6月下旬に発売予定！



【販売期間】


・くじロード：6月19日(金)より順次発売予定


・くじロードONLINE：6月26日(金) 10:00より発売予定


※本商品は、自販機型くじ「くじロードSTAND」の発売はございません


【価格】


1回 880円(税込)


【商品ページ】


https://kujiroad-portal.com/products/132/



■日常使いに便利なグッズが盛りだくさん！


ガブエリウスのぬいぐるみ生地の収納ボックスや、描き下ろしイラストを使用したアクリルパスケース等、日常使いにも便利なグッズがラインナップ！



さらに最後の1個を引くとゲットできる「ラストロード賞」も！


※くじロードONLINEでは「+ON Challenge」となります


※+On Challengeとは、購入したくじでもらえる商品とは別に、自動抽選されて当せんする可能性のあるくじロードONLINE限定の賞です。



続報は「くじロード公式X」で随時発信予定！


ぜひフォローして、チェックしてくださいね♪



くじロードとは



いつでもどこでもワクワク体験！


ブシロードクリエイティブがおくる当たって嬉しい、ハズレなしのくじです。



・くじロードポータルサイト


https://kujiroad-portal.com/



・くじロードONLINEサイト


https://kujiroad.net/



・くじロード公式X


https://x.com/bushi_kujiroad



