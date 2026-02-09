くじロードがリニューアル！第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez くじロード ～Party Time～」！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月9日(月)よりハズレなしのくじ販売サービス「くじロード」をリニューアルすることをお知らせいたします。
3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめる！
オンラインくじ「くじロード」は、「くじロードONLINE」に名前をリニューアル！
そして、店頭販売くじ「くじロード」と自販機型くじ「くじロードSTAND」が新たに仲間入り。
「オンライン」、「店頭」、「自販機」の3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめるハズレなしのくじ販売サービスをお届けします。
※自販機型くじ「くじロードSTAND」は開発中の内容となります。
第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez くじロード ～Party Time～」！
パーティータイムをイメージした書き下ろしイラストを使用した「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」のくじが登場！
店頭販売くじ「くじロード」、オンラインくじ「くじロードONLINE」で6月下旬に発売予定！
【販売期間】
・くじロード：6月19日(金)より順次発売予定
・くじロードONLINE：6月26日(金) 10:00より発売予定
※本商品は、自販機型くじ「くじロードSTAND」の発売はございません
【価格】
1回 880円(税込)
【商品ページ】
https://kujiroad-portal.com/products/132/
■日常使いに便利なグッズが盛りだくさん！
ガブエリウスのぬいぐるみ生地の収納ボックスや、描き下ろしイラストを使用したアクリルパスケース等、日常使いにも便利なグッズがラインナップ！
さらに最後の1個を引くとゲットできる「ラストロード賞」も！
※くじロードONLINEでは「+ON Challenge」となります
※+On Challengeとは、購入したくじでもらえる商品とは別に、自動抽選されて当せんする可能性のあるくじロードONLINE限定の賞です。
続報は「くじロード公式X」で随時発信予定！
ぜひフォローして、チェックしてくださいね♪
※画像と実際の商品は異なる場合がございます。
※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
くじロードとは
いつでもどこでもワクワク体験！
ブシロードクリエイティブがおくる当たって嬉しい、ハズレなしのくじです。
・くじロードポータルサイト
https://kujiroad-portal.com/
・くじロードONLINEサイト
https://kujiroad.net/
・くじロード公式X
https://x.com/bushi_kujiroad
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2026 CLAMP・ST illust:Quily illust:HOKKAIDO Azmacy inc.