くじロードがリニューアル！第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez　くじロード ～Party Time～」！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月9日(月)よりハズレなしのくじ販売サービス「くじロード」をリニューアルすることをお知らせいたします。

3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめる！

オンラインくじ「くじロード」は、「くじロードONLINE」に名前をリニューアル！

そして、店頭販売くじ「くじロード」と自販機型くじ「くじロードSTAND」が新たに仲間入り。

「オンライン」、「店頭」、「自販機」の3つのシリーズ展開で、いつでもどこでも気軽に楽しめるハズレなしのくじ販売サービスをお届けします。

※自販機型くじ「くじロードSTAND」は開発中の内容となります。

第1弾商品は「カードファイト!! ヴァンガード Divinez くじロード ～Party Time～」！

パーティータイムをイメージした書き下ろしイラストを使用した「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」のくじが登場！

店頭販売くじ「くじロード」、オンラインくじ「くじロードONLINE」で6月下旬に発売予定！

【販売期間】

・くじロード：6月19日(金)より順次発売予定

・くじロードONLINE：6月26日(金) 10:00より発売予定

※本商品は、自販機型くじ「くじロードSTAND」の発売はございません

【価格】

1回 880円(税込)

【商品ページ】

https://kujiroad-portal.com/products/132/

■日常使いに便利なグッズが盛りだくさん！

ガブエリウスのぬいぐるみ生地の収納ボックスや、描き下ろしイラストを使用したアクリルパスケース等、日常使いにも便利なグッズがラインナップ！

さらに最後の1個を引くとゲットできる「ラストロード賞」も！

※くじロードONLINEでは「+ON Challenge」となります

※+On Challengeとは、購入したくじでもらえる商品とは別に、自動抽選されて当せんする可能性のあるくじロードONLINE限定の賞です。

続報は「くじロード公式X」で随時発信予定！

ぜひフォローして、チェックしてくださいね♪

※画像と実際の商品は異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

くじロードとは

いつでもどこでもワクワク体験！

ブシロードクリエイティブがおくる当たって嬉しい、ハズレなしのくじです。

・くじロードポータルサイト

https://kujiroad-portal.com/

・くじロードONLINEサイト

https://kujiroad.net/

・くじロード公式X

https://x.com/bushi_kujiroad

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2026 CLAMP・ST illust:Quily illust:HOKKAIDO Azmacy inc.