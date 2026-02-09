知らなかったブラジルのおいしいに出会う旅「GOSTOSO！BRAZIL Festival」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に22店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、2月11日（水・祝）～2月24日（火）の期間限定で、「GOSTOSO！BRAZIL Festival」を開催いたします。

「GOSTOSO! BRAZIL Festival」とは、多様な食を通じて世界の文化やストーリーに触れられる価値ある体験をお客様にお届けするべく、地球の裏側で開催されているブラジルのカーニバルに着想を得て、ブラジルの陽気な雰囲気と食文化を体感していただく、クイーンズ伊勢丹オリジナル企画です。同国のフルーツや家庭料理、お酒を取り揃える他、ブラジルのカーニバルに参加しているかのような、陽気な雰囲気をお楽しみいただけます。

店頭では、ブラジルの代表的なフルーツであるアサイーに、次にブレイクが予想されるピタヤ（ドラゴンフルーツ）をトッピングした「ピタヤ&アサイーボウル」や、同国の家庭料理でほぐした鶏肉をじゃがいもで包んで揚げた「コシーニャチキン」、同国で親しまれているもちもち食感が特徴の「ポンデケージョ」など、ブラジルの暮らしに触れられる商品が登場します。

また、ブラジルは上質なワインの産地であるものの、ほとんどが同国内で消費されてしまうため日本での知名度は決して高いとは言えませんが、国内外のコンテストで受賞歴も豊富な隠れた名醸地です。ブラジルワイン最大手のワイナリー「オーロラ」より、ふくよかさと泡の刺激が心地よい「オーロラ スパークリング ピノノワール」や、ベリーやスモモの香りとカラメルの風味が楽しめる「オーロラ ピノノワール（赤）」など4種類をラインナップ。１４日（土）には、一部店舗で試飲会を実施いたします。ブラジルのワインをテイスティングできるめったにない機会となっております。ぜひお試しください。

そして、5000円（税込）以上お買い上げいただいた方には、先着順でオリジナルバッグをプレゼントいたします。当フェアのために、ブラジル出身のイラストレーター ジャナ・グラット氏に同国の国鳥であるオニオオハシをモチーフにデザインしていただきました。

さらに、武蔵境店限定で13日（金）・１４日（土）・１５日（日）の３日間、ブラジルフェアを盛り上げるキッチンカーが登場。朝食の定番アサイーボウルに加え、アサイーのコクとココアの甘さが絶妙にマッチしたからだ温まるアサイーココア、さっぱりとした甘さが特徴のピタヤスムージーをご用意しております。

ブラジルの食文化と雰囲気を体感できる2週間。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

クイーンズ伊勢丹では今後もより多くのお客さまに豊かなライフスタイルや価値のある体験をご提供するために様々な取り組みを行ってまいります。ぜひご期待ください。

【開催概要】

名 称：「GOSTOSO！BRAZIL Festival」

日 程：2月11日（水・祝）～2月24日（火）

開催店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

※店舗により、お取り扱いのない商品がございます。対象外店舗につきましては、各店にご確認ください。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

※販売時期が異なる商品もございます。予めご了承ください。

【笹塚店・仙川店・小石川店・石神井公園店・本八幡店版 オモテ面】

【その他SM版 オモテ面】

【キッチンカーについて】

営業時間：2月13日（金）11:00～19:00、2月14日（土）11:00～19:00、2月15日（日）9:30～17:00

開催店舗：クイーンズ伊勢丹武蔵境店

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

【ジャナ・グラット氏について】

1987年、ブラジル・リオデジャネイロ生まれ。幼少期より演劇を通してキャラクターや衣装制作に親しみ、創作への関心を育む。その後、バルセロナでイラストレーションを学ぶ。世界各国の出版社と仕事を行い、これまでに30冊以上の文学作品・絵本の挿絵を手がける。作品は第６回イベロアメリカ・イラストレーション・カタログに選出され、メキシコおよびイタリアで展示されました。2020、FTD educação刊『Cade o livro que estava aqui?』のイラストレーションにより、ブラジルの文学賞「ジャブチ賞」を受賞。現在は、バルセロナおよびケルンでの滞在を経て、リオデジャネイロを拠点に制作活動を行っている。

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年2月9日現在のものです。