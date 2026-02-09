ホール企業による共同開発プライベートブランド(PB)機「ＰＡ戦国乙女７ 終焉の関ヶ原 ときめき７８バージョン」

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、株式会社アムテックスとホール企業にて共同開発したパチンコ遊技機 「ＰＡ戦国乙女７ 終焉の関ヶ原 ときめき７８バージョン」 を2026年3月2日（月）よりダイナムジャパンホールディングスグループ（ダイナム、夢コーポレーション、キャビンプラザ）および、アンダーツリーグループ、株式会社合田観光商事、株式会社ニラク、株式会社 延田エンタープライズ、株式会社マルハン、株式会社ユーコーの店舗へ導入いたします。尚、導入台数は各社合計で1,000台を予定しております。

本機は、株式会社アムテックスとホール企業グループ７社が企画立案やスペック設計などを協働で手掛けたプライベートブランド遊技機です。遊びやすさを重視した大当り確率への変更をはじめとした様々な工夫が盛り込まれています。ホール企業ならではの視点で顧客ニーズを反映した遊技機となっておりますので、ぜひお楽しみ下さい。

当社は、パチンコを「誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”」としてご提供することを目的に、今後も顧客視点に立った製品開発・提供を実施してまいります。

1.概要

(1)販売名：ＰＡ戦国乙女７ 終焉の関ヶ原 ときめき７８バージョン

(2)型式名：ＰＡ戦国乙女７～７８ＧＯ１

(3)最短導入日：2026年3月2日（月）予定

(4)関連サイト：https://www.dynam.jp/pb/

2. 本機の特長

(1)遊びやすい大当り確率（1/78.2～71.9）※6段階設定搭載

(2)初当りは最低でも５Rの出玉を獲得可能

(3)ST中の大当りは、50％が10R大当り（700個）

(4)天剣チャンス中の大当りの55％でラッキートリガー発動

(C)HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.

3. スペック詳細

4. 機種関連サイト

ダイナムPB「ごらく」サイト https://www.dynam.jp/pb/

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。2026年2月現在、全国46都道府県に390店舗を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp