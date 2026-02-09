【LAURA ASHLEY】2026 Spring & Summer Collectionを2月9日（月）より公式WEBサイトにて公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ワールドライフスタイルクリエーションが店舗展開する英国のライフスタイルブランド「LAURA ASHLEY（ローラ アシュレイ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/lauraashley/(https://store.world.co.jp/s/brand/lauraashley/)）は、2026 Spring & Summer Collectionを2月9日（月）より公式WEBサイトにて公開いたします。

1953年にロンドンで誕生した「LAURA ASHLEY（ローラ アシュレイ）」は、英国の歴史と自然に着想を得たオリジナルテキスタイルを中心に「家」と「暮らし」を美しく豊かに彩るプロダクトを提案する世界中で愛されるライフスタイルブランドです。

現在 百貨店を中心に14店舗を展開しています。

大人の女性に向けた、上品で華やかな春夏スタイル2026年 Spring & Summer Collection

ローラ アシュレイが誇る繊細なフラワープリントは、ロマンティックなテイストを持ちながら、

洗練されたデザインへと昇華しました。このコレクションでは、甘くなりがちな花柄を

大人の女性の日常に取り入れやすいバランスでご提案します。

シックで上品なスタイルが、あなたの毎日を華やかに彩ります。

■「Fleetham Haze（フリーサム ヘイズ）」

可憐で美しいポテンティラの花をモチーフに、しなやかに伸びる茎とともに描いたフローラルプリント。

春の花として親しまれるポテンティラの花言葉「楽しい時間」「思いがけない出会い」にちなみ、新しい季節の始まりへの前向きな想いを込めています。

ストライプ状の地柄を施したシフォン素材に、かすれたようなプリントタッチを重ね

「ヘイズ＝霞」を思わせる柔らかな奥行きと、甘さを抑えた大人の表情を演出します。

フリーサム ヘイズ柄ワンピース

価格：\22,000（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：オフホワイト/ブルー

フリーサム ヘイズ柄

ボウタイブラウス

価格：\15,400（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：ブルー/オフホワイト

フリーサム ヘイズ柄

プリントプルオーバーニット

価格：\17,600（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：オフホワイト/ブルー

フリーサム ヘイズ柄

プリントカーディガン

価格：\19,800（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：ブルー/オフホワイト

■「Runswick（ランズウィック）」

2016年に発表された、ローラ アシュレイのアーカイブに収蔵されているエレガントで時代を超越したフローラルデザイン。

スカビオサを思わせる優美な花のシングルステムをモチーフとし、繊細なオーガンジー素材に刺繍で表現しました。

絵画のようなモチーフが流れるように配置されたレイアウトと、透け感のある素材が重なることで、軽やかで奥行きのある表情を演出しています。

美しく映えるスカビオサの花は、シーズンを問わず装いに取り入れやすく、フォーマルなシーンにもふさわしい洗練されたモチーフです。

ランズウィック柄刺繍スカート

価格：\22,000（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：サックスブルー/ブラック

ランズウィック柄刺繍ブラウス

価格：\19,800（税込み）

サイズ：38（M）/40（L）

カラー：サックスブルー/ブラック

LOOKはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/lauraashley/blog-detail/index.html?article_id=1047542

【商品のお取り扱い 】

■ 全国店舗

https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN98&link_id=N98_H_nav_08(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN98&link_id=N98_H_nav_08)

■オンラインストア

https://store.world.co.jp/s/brand/lauraashley/(https://store.world.co.jp/s/brand/lauraashley/)

【 Social Media 】

■ Instagram @lauraashley_japan_official

■ X @ShopLauraashley

＜会社概要＞

・名称：株式会社ワールドライフスタイルクリエーション（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：西川 信一

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル3階

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/