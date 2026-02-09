HYBE × Geffen Recordsによるグローバル・タレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』「ABEMA」にて2月24日（火）よる8時、初回放送決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース）を2026年2月24日（火）よる8時より無料放送いたします。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHAとMOKAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

日本最高峰の才能と世界最高レベルの制作陣が交錯する『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』。たったひとりの“主役”が誕生するまでの物語を、ぜひ「ABEMA」にてご期待ください。

今後も、「ABEMA」では、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』に関する最新情報を発信してまいります。続報にご期待ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

放送日時：2026年2月24日（火）よる8時～ （毎週火曜よる8時放送）

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2039

スタジオキャスト：

指原莉乃

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

IROHA（ILLIT）

MOKA（ILLIT）