「リード」は熱いうちに打て～顧客の熱が冷める前に「有効商談」に変えるノウハウ26選～
株式会社シャノンは、2月25日(水)に株式会社シーラベルが主催するウェビナー「リードは熱いうちに打て～顧客の熱が冷める前に有効商談に変えるノウハウ26選～」に登壇いたします。
詳細・お申込みはこちら
https://clabel.jp/kyousou/seminar/13/?prvcode=3fd98562-8807-4753-9610-a4283ee16c6e
■ウェビナー内容
顧客がWebサイトを訪れ、資料請求をした「その瞬間」こそが、最も受注に近いタイミングです。しかし、多くの企業が対応のタイムラグにより、みすみす商談の機会を逃しています。
本カンファレンスでは、「待たせない」をテーマに、マーケティング・インサイドセールスの最前線を走る9社が集結。「即時対応」や「顧客選別」など、リードの熱量を逃さず、最速で有効商談に変えるための具体的な実践ノウハウを26個厳選してお届けします。「あとで追客」はもう古い。明日から使える「勝てる商談」の創出術を、一挙に網羅する集中講義です。
■開催概要
- タイトル：「リード」は熱いうちに打て～顧客の熱が冷める前に「有効商談」に変えるノウハウ26選～
- 開催日時：2月25日(水) 10:00～13:30
- 参加費 ：無料
- 申込URL：https://clabel.jp/kyousou/seminar/13/?prvcode=3fd98562-8807-4753-9610-a4283ee16c6e
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp