株式会社シャノンは、2月25日(水)に株式会社シーラベルが主催するウェビナー「リードは熱いうちに打て～顧客の熱が冷める前に有効商談に変えるノウハウ26選～」に登壇いたします。

■ウェビナー内容

顧客がWebサイトを訪れ、資料請求をした「その瞬間」こそが、最も受注に近いタイミングです。しかし、多くの企業が対応のタイムラグにより、みすみす商談の機会を逃しています。

本カンファレンスでは、「待たせない」をテーマに、マーケティング・インサイドセールスの最前線を走る9社が集結。「即時対応」や「顧客選別」など、リードの熱量を逃さず、最速で有効商談に変えるための具体的な実践ノウハウを26個厳選してお届けします。「あとで追客」はもう古い。明日から使える「勝てる商談」の創出術を、一挙に網羅する集中講義です。

■開催概要

- タイトル：「リード」は熱いうちに打て～顧客の熱が冷める前に「有効商談」に変えるノウハウ26選～- 開催日時：2月25日(水) 10:00～13:30- 参加費 ：無料- 申込URL：https://clabel.jp/kyousou/seminar/13/?prvcode=3fd98562-8807-4753-9610-a4283ee16c6e

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp