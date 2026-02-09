「STRIPE CLUB」にDisney Collectionが大集合！「ミッキー&フレンズ」や「ディズニー マリー」など全34型を発売

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）は、自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて「Disney Collection」の特別なアイテムを順次発売いたします。



展開ブランドは、「earth music&ecology」、「AMERICAN HOLIC」、「Green Parks」、「Maison de FLEUR」、「CRAFT STANDARD BOUTIQUE」、「Areeam」。キャラクターの魅力に各ブランドならではの感性をプラスした特別なアイテムが全34型揃います。


また、2月25日（水）から開催の「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」にも出店。こちらもぜひご注目ください。



ストライプインターナショナルの人気ブランドがお届けする「Disney Collection」を、春の装いにプラスしてみてはいかがでしょうか。





■「STRIPE CLUB」× 「Disney Collection」 特設サイト


https://stripe-club.com/assets/stc/cts1/2602/stc_disney_collection/


※発売日は各ブランドで異なります。





＊「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」概要


期間：2026年2月25日（水）～2026年3月16日（月） ※最終日午後6時終了


場所：銀座三越 新館7階 催物会場 （〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16）


※Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越では、「CRAFT STANDARD BOUTIQUE」の商品は取扱いございません




【earth music&ecology】


発売日：2月27日（金）12時 　※Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越では2月25日(水)先行発売




「ミッキー＆フレンズ」のレトロなアートを使用したシリーズ。ミッキーやミニーをはじめ、おなじみの仲間たちをイメージしたアイテムが勢ぞろい。


ぬいぐるみ用のゴムバンドがついたポケット付きミニショルダーや、ポーチ付きの総柄エコバッグ、巾着、ロンT、靴下までラインアップ。


お好きなキャラクターのトータルコーデも楽しめます。






Disney/アソート巾着ポーチ（\2,970）

Disney/アソートショルダーバッグ（\3,300）

Disney/アソートプリントロンTEE（\4,400）



【AMERICAN HOLIC】


発売日：2月6日（金）10時



10周年を迎えるAMERICAN HOLICから「ミッキー＆フレンズ」の特別なコレクションが登場。


本コレクションでは「10周年」にちなみ、“10”の大人気キャラクターが大集合した遊び心あふれるアイテム全10型を展開します。






【Mickey&Friends】10ColトートBAG（\2,990）

【Mickey&Friends】ボタンダウンシャツ（\4,990）

【Mickey&Friends】ビンテージ風スウェット（\4,99）



【Green Parks】


発売中



「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターをイメージしたシャツ、スウェット、Tシャツ、ニットなど全7アイテムを展開。


ストライプ柄シャツや抜染デニムの総柄シャツ、ユニセックスで着用可能なスウェットなど、春のお出かけにぴったりなラインアップです。






ミッキー&フレンズ/スウェット（\5,990）

ミッキー＆フレンズ/オーバーサイズシャツ（\4,990）

ミッキー＆フレンズ/刺繍チャーム（\2,990）



【Maison de FLEUR】


発売日：2月19日（木）20時



ピンク＆リボンをふんだんに使用し、「ミニーマウス」、「ディズニー マリー」の魅力を表現した2シリーズが同日発売。


キャラクターのアートをパッチワーク刺繍で表現したバッグ＆ポーチや、アセチ板にプリントしたパーツを使用した華やかなバッグチャームなどをラインアップしています。






Minnie Mouse/ボリュームリボン2Wayトート（\9,200）

Disney Marie/フリルハンドルトートバッグ（\6,200）

Minnie Mouse/ダブルリボン2Wayトート（\6,200）Minnie Mouse/ラウンドポーチ（\4,500）「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」限定色 ※3月2日（月）発売



【CRAFT STANDARD BOUTIQUE】


発売中



世界中で愛される「ミッキーマウス」がデザインされた、大人のデイリーウェアコレクション。ヴィンテージライクな加工感にクラシックな「ミッキーマウス」を落ち着いたトーンでプリントしました。


スウェットライクな程よい厚みと、古着のような加工感が自然な抜け感を演出。大人の日常に馴染む上品なラインアップです。






ミッキーマウス/スウェット（\6,270）

ミッキーマウス/スウェットパーカー（\6,600）



【Areeam】


発売中



キャラクターのフェイスデザインやモチーフを取り入れた、遊び心と可愛らしさが詰まったバッグコレクション。






ドナルド/モノトーンフェイスバッグ（\12,900）デイジー/モノトーンフェイスバッグ（\12,900）

ミッキー/ショルダーバッグ（\6,600）

ミッキー/キルティングミニボストンバッグ（\9,200）