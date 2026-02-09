3ブランド合同の限定イベント「Ninout User Meetup」を初開催

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は、2026年1月30日（金）、神田明神ホールにて3ブランド合同の限定イベント「Ninout User Meetup」を開催しました。

本イベントは、ナインアウトとしてブランド横断で実施した初めてのイベントです。当日は、各社の取り組みやユースケースの共有を通じて、ユーザー様同士の交流と新たな気づきが生まれました。

開催の背景

ナインアウトは、顧客属性や活用シーンに合わせ、3つのブランドでAIインターフェースを提供しています。その一方、BtoB、BtoCといった商流や業種・業界が異なっていても、現場で直面する課題や業務オペレーションには多くの共通点があります。

そこで今回は、3ブランドのユーザー様がプロダクトの枠を越えて集い、「どのように活用し、どのように価値創出につなげているのか」を共有できる場として、「Ninout User Meetup」を企画しました。

「AIマジック」から広がる、2026年のプロダクトロードマップ

Ask One を活用したQR受付や特製ガイドフォームナインアウト 代表 石野 真吾

イベントの冒頭、ナインアウト代表の石野からは、日頃より顧客インタビューなどにご協力いただいているユーザーの皆さまへ感謝を伝えるとともに、AIインターフェースがもたらす価値についてお話ししました。

続いて、CTOの鈴木より、2025年にリリースした「参照マジック」のアップデートや「AIマジック」を振り返りながら、プロダクトをよりご活用いただくためのヒント、そして2026年以降のプロダクトロードマップをご紹介しました。

ユーザー企業様のセッションで、リアルな活用事例を共有

ナインアウト CTO 鈴木 康寛

本イベントのメインとなるユーザーセッションでは、Ask One、Fan Fan Fan それぞれのユーザー企業様にご登壇いただき、日頃の具体的な活用事例についてお話しいただきました。

株式会社SmartHR様（Ask One）

展示会でのリード獲得から架電までのオペレーションに Ask One を活用し、オペレーションコストの削減と営業機会の創出を実現。さらに、セミナー参加者アンケートを Ask One に一本化することで、次のアクションへとスムーズにつながる顧客体験を構築されています。

株式会社hacomono様（Ask One）

受注前から契約中のお客様、そして社内をつなぐデータのバトンパスに Ask One を活用し、複数部門をまたぐプロセスを効率化。加えて、顧客施設に設置するIoTドア（自動解錠ドア）の施工にあたって必要となる物理的な情報確認など、マーケティング領域にとどまらないユニークな活用事例をご紹介いただきました。

株式会社近鉄・都ホテルズ様（Fan Fan Fan）

約30万人の会員に向けたロイヤリティ醸成施策として、Fan Fan Fan を活用したさまざまなキャンペーンを実施。ランディングページと一体化したアンケートの回答体験を提供することで、前年と比較して定量的にも大きな成果を上げています。

株式会社インターメスティック様（Fan Fan Fan）

メガネブランド「Zoff」のさらなる成長にあたって経営のデータ活用を強化する中、Fan Fan Fan のフォームをVOC収集の手段としてご活用いただいています。

各社の発表に対して多くの質問が寄せられ、会場は大いに盛り上がりました。

セッション後の懇親会では、参加者同士の対話が自然に生まれ、「自社でも取り入れられそうな視点を得られた」「他社の工夫から新たなヒントを得た」といった声も聞かれました。

ナインアウトは今後も、ユーザーの皆さまの声や実践から学びを得ながらプロダクトの進化に生かすとともに、ユーザー様同士が知見を共有し合える場づくりを継続してまいります。

改めて、お忙しいところご参加いただいたユーザーの皆様、本当にありがとうございました。残念ながらご参加いただけなかった皆様も、本記事を通してユーザー会の様子を知っていただき、次回の開催時にはぜひお越しいただければと願っております。

（以上）

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

