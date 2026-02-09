【冬の締めくくりに味わう“特選日本酒祭”】十四代 生酒飲み比べ＆十四代・而今超豪華飲み比べプランを日本酒原価酒蔵2店舗で開催！

株式会社ビリオンフーズ


【2店舗限定】超豪華！冬のプレミアム日本酒フェア





まだまだ冷え込む日が続く2月後半。
冬を締めくくるこの時期に楽しんでいただきたい、特別な日本酒プランをご用意しました。

希少酒を贅沢に味わえる、期間限定の特別企画です。
各店数量限定・先着順となりますので、ぜひお早めにご予約ください。



皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。


プラン内容





１.十四代生酒飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）




◆飲み比べラインナップ (全50ml)
・十四代　大極上生酒　龍の落とし子
・十四代　あらばしり　本生
・十四代　おりからみ　本生
・十四代　槽垂れ　本生
・十四代　中取り無濾過　角新


※各種50mlでご提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません



◆お料理
蔵人コース（全9品）


合鴨の燻製炙り


パリパリピーマン


あん肝ぽん酢


自家製ポテサラ


クリームチーズの西京和え


炙り〆さば


塩麹の鶏ちゃんこ鍋


塩麹バターポテト


ちゃんぽん麺



◆飲み放題


120分通常飲み放題


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間


2026年2月16日(月)～2月28日(土)



◆料金


\8,800(税込)



◆定員


限定36名様


※先着順でのご案内となります



◆予約方法


◯Web予約


ネット予約のコース選択に【十四代生酒飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。


◯電話予約


03-5379-2277



◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿東口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.超豪華！十四代・而今飲み比べプラン（実施店舗：池袋本店）




◆飲み比べラインナップ (全50ml)


・十四代　おりがらみ本生
・十四代　あらばしり上諸白　本生
・十四代　播州山田錦　大極上生
・十四代　龍の落とし子　大極上生
・十四代　本丸
・而今　八反錦　生
・而今　千本錦　生
・而今特別純米　生


※各種50mlでご提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません



◆飲み放題


120分プレミアム飲み放題


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります



◆お料理


日本酒に合うコース料理



◆開催期間


2026年2月15日(日)～3月15日(日)



◆料金


\11,000(税込)



◆定員


限定36名様


※先着順でのご案内となります



◆予約方法


◯Web予約


ネット予約のコース選択に【超豪華！十四代・而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約
03-6914-2791



◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【池袋本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00

飲み放題メニュー





◯通常飲み放題メニュー





◯プレミアム飲み放題メニュー





会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)


◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/



