【冬の締めくくりに味わう“特選日本酒祭”】十四代 生酒飲み比べ＆十四代・而今超豪華飲み比べプランを日本酒原価酒蔵2店舗で開催！

株式会社ビリオンフーズ

【2店舗限定】超豪華！冬のプレミアム日本酒フェア

まだまだ冷え込む日が続く2月後半。

冬を締めくくるこの時期に楽しんでいただきたい、特別な日本酒プランをご用意しました。



希少酒を贅沢に味わえる、期間限定の特別企画です。

各店数量限定・先着順となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

プラン内容

１.十四代生酒飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）

◆飲み比べラインナップ (全50ml)

・十四代 大極上生酒 龍の落とし子

・十四代 あらばしり 本生

・十四代 おりからみ 本生

・十四代 槽垂れ 本生

・十四代 中取り無濾過 角新

※各種50mlでご提供いたします

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

蔵人コース（全9品）

合鴨の燻製炙り

パリパリピーマン

あん肝ぽん酢

自家製ポテサラ

クリームチーズの西京和え

炙り〆さば

塩麹の鶏ちゃんこ鍋

塩麹バターポテト

ちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年2月16日(月)～2月28日(土)

◆料金

\8,800(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代生酒飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-5379-2277

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【新宿東口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.超豪華！十四代・而今飲み比べプラン（実施店舗：池袋本店）

◆飲み比べラインナップ (全50ml)

・十四代 おりがらみ本生

・十四代 あらばしり上諸白 本生

・十四代 播州山田錦 大極上生

・十四代 龍の落とし子 大極上生

・十四代 本丸

・而今 八反錦 生

・而今 千本錦 生

・而今特別純米 生

※各種50mlでご提供いたします

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆お料理

日本酒に合うコース料理



◆開催期間

2026年2月15日(日)～3月15日(日)

◆料金

\11,000(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります

◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【超豪華！十四代・而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6914-2791

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【池袋本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/plan_list/?seats=1&time=15:00

飲み放題メニュー

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025