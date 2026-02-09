大人気韓国カラコン『URIA（ユリア）』から新しい３つのマンスリーシリーズが新登場！

株式会社ANW

株式会社ANW（本社:東京都港区 代表取締役：清水 正 、以下ANW）は、大人気韓国カラコンブランド『URIA（ユリア）』からマンスリーシリーズとして「EYEIS PLUS（アイズプラス）」2色、「CANNA PLUS（カンナプラス）」2色、「NANAVIEW PLUS（ナナビュープラス）」1色の全5色を、2026年2月9日（月）より発売いたします。

大人気韓国カラコンとして幅広いユーザーに愛されてきた『URIA（ユリア）』から、1dayシリーズで好評の人気カラーをマンスリータイプで新たに発売いたしました。今回は、「EYEIS PLUS」「CANNA PLUS」「NANAVIEW PLUS」の3シリーズから、全5色を展開いたします。

eyeis 1dayシリーズで人気の「ASH BROWN（アッシュブラウン）」「ESSENTIAL GRAY（エッセンシャルグレー）」の2色は、着色直径13.7mmのプラスサイズにパワーアップして登場。

また、CANNAROZE 1dayシリーズで好評の「NUDE BROWN（ヌードブラウン）」に加え、ドン・キホーテ限定カラーの「BLUE GRAY（ブルーグレー）」の2色は、着色直径13.5mmのプラスサイズで展開いたします。

さらに、マンスリーシリーズとして新たに、日本承認レンズとしてNANAVIEWシリーズより「COCOA（ココア）」が、着色直径13.5mmで登場。

1dayで人気のシリーズに加え、マンスリーで新たに登場となるシリーズを含む全5色のラインナップで、URIAマンスリーシリーズならではの新たな装用体験をお楽しみいただけます。

● COLOR LINEUP

EYEIS PLUS

◆ASH BROWN（アッシュブラウン）

DIA：14.5mm｜着色直径：13.7mm｜BC：8.7mm

ほどよいツヤ感で誰もを魅了させる。

ブラックとアッシュカラーの調和で瞳が誕生。

◆ESSENTIAL GRAY（エッセンシャルグレー）

DIA：14.5mm｜着色直径：13.7mm｜BC：8.7mm

きつすぎない印象の柔らかい光のグレー。

濡れツヤ感のあるカラーで自然な光を。

CANNA PLUS

◆NUDE BROWN（ヌードブラウン）

DIA：14.5mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.7mm

グレーとグリーンベースで夢幻的な印象をさりげなく感じられるヌードブラウン。

どこか神秘的で柔らかい瞳の奥ゆかしい雰囲気を演出。

◆BLUE GRAY（ブルーグレー）

DIA：14.5mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.7mm

日常の中でも自然に、そして長く記憶に残る特別なまなざしを演出したいすべての瞬間に、ブルーとともに。

NANAVIEW PLUS

◆COCOA（ココア）

DIA：14.5mm｜着色直径：13.5mm｜BC：8.7mm

「カンナロゼ」でおなじみのアイドルレンズから待望の新作カラコン登場！

自然なサイズ感だから普段使いにもぴったり！フチ＋ナチュラルカラーのちゅるん感が可愛い。

● URIA 商品ラインナップ

● URIA 1month リリース記念キャンペーン

URIA 1month（EYEIS PLUS／CANNA PLUS／NANAVIEW PLUS）のリリースを記念し、

期間限定でURIAオリジナルキャラクターの「モンシリステッカーWinter ver.」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

オリジナルステッカーは、冬限定デザインの全2種。

どちらが届くかはお楽しみとなっております。

■実施期間

2月9日（月）0:00 ～ 2月23日（月）23:59

■内容

URIA 1month（全6色）を1箱以上ご購入いただいた方に

ステッカーを1枚プレゼントいたします。

※ご注文1件につき1枚／全2種ランダム配布／なくなり次第終了

■Qoo10限定特典

キャンペーン初日2月9日（月）は、Qoo10「メガポ」開催日と重なります。

当日は、メガポクーポン利用およびポイント還元により、

URIA 1monthを実質最大22％OFFで購入可能です。

※条件により割引率は異なります

■ 対象店舗

・PONPISH Qoo10店：https://www.qoo10.jp/g/1185490370

・PONPISH Amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7DHDQK4

・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/uria1m2/

・PONPISH Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/uria1m2.ht

・PONPISH本店：https://uria-idol.jp/series/yurial-plus

● BRAND

「URIA（ユリア）」は2014年に誕生し、トレンドと独自性のあるレンズデザインを研究・開発をしている韓国カラコンブランドです。韓国のみならず、日本では韓国カラコンの先駆けとして、20代～30代の女性の支持を得ており、長年愛されています。2023年よりANWが日本における独占販売権を取得し、日本承認レンズとして販売をスタート。日本在住のお客様にも安全安心かつ、スピーディーにお届けできるようになったことで、新しいユーザー層へ認知が高まっています。

● 製品概要

■販売名：ANWマンスリー イブ

■一般的名称：再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

■承認番号：22500BZX00517A04

■使用期間：開封後1ヶ月以内

■取り扱い度数：0.00、-0.75～-5.00（0.25ステップ）、-5.50～-8.00（0.50ステップ）

■含水率：38.5%

■メーカー希望小売価格：1箱2枚入り 1,980円（税込）

■製造販売業者：株式会社ANW

■販売チャネル

・PONPISH本店： https://ponpish.jp/brand/uria-1month/

・PONPISH Qoo10店： https://www.qoo10.jp/g/1185490370

・PONPISH Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJ8HG3LL

・PONPISH 楽天店：https://item.rakuten.co.jp/jpcontacts/uria1m2/

・PONPISH Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/colorpara/uria1m2.html

・PONPISH Shoplist店：https://shop-list.com/women/ponpish/uria1m2/

・PONPISH ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/brand/uria/

・PONPISH メルカリShops店：https://jp.mercari.com/shops/profile/a9bbSJt8r52MTqfF8GSymR

● 会社概要

商号：株式会社ANW

代表取締役：清水 正

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

URL：https://anwjapan.com/

2016年よりカラーコンタクトレンズ業界に参入し、自社ブランドの企画・制作を中心に事業を展開してきました。

中国市場で高い人気を誇る「envie（アンヴィ）」をはじめ、IVEのREIがイメージモデルを務める「rom’u（ロミュ）」、ENHYPENのHEESEUNGがイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」、D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱプロデュースの「GROVI（グロヴィー）」、RIEHATAプロデュースの「OH（オー）」、KIHOプロデュースの「Mifee（ミフェ）」など、多彩なブランドを展開しています。

また、韓国カラコンブランド「URIA（ユリア）」「OOHA（オハ）」を日本国内で独占販売するなど、海外ブランドの展開にも注力し、事業を拡大しています。

さらに、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』の運営や、日本国内ブランドとしては初となる単独常設店舗『envie GINZA』のオープンなど、オンライン・オフラインの両面で幅広く事業を展開。国内にとどまらず、韓国の人気ブランドも取り扱いながら、高い満足度を提供するサービスを実現してきました。

● お問い合わせ先

【報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ANW（担当：金）

TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）

E-mail：toiawase@anwjapan.com