物販でも使える！お得な10％オフパスポート付き！『上島珈琲店 FAN BOOK』2/12発売！シリーズ累計120万部突破！

株式会社 宝島社

株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、「人気チェーン公式ファンブック」シリーズ最新刊『上島珈琲店 FAN BOOK』を2026年2月12日（木）に発売します。

累計120万部突破の大人気シリーズ第35弾となる本作は、「丁寧さ」「上質さ」にこだわり抜く、大人のための極上の喫茶店「上島珈琲店」初の公式FAN BOOK。

特別付録は2027年2月28日まで何度でも使える10％オフスペシャルパスポート。店内飲食やテイクアウトだけでなく、物販にまで使えるお得なアイテムです。

誌面では、UCCグループで外食事業ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社の主力業態である「上島珈琲店」の“喫茶店という空間”への並々ならぬこだわりと情熱を紹介。知れば知るほど好きになる、その人気の秘密を深掘りしています。他にもファン代表の長谷川あかりさんのお気に入りメニューやコメント、おうちですぐに真似できる「おいしいコーヒーの淹れ方」や、好みの味に合わせてカップを選ぶ「おうちのコーヒータイムを楽しむアイデア」などコーヒー好きには必見の内容です。上島珈琲店にはじめて訪れる人も、通い詰めている人も、きっともっと好きになる、大人のための一冊に仕上がりました。

特別付録：何度でも使える！お会計から10％オフパスポート

物販でも使用可能！

※有効期限：2027年2月28日

読書をしながらのゆったり滞在も、ちょこっとテイクアウトも、お得に楽しめる♪

上島珈琲店に聞いた！ ファンブック発売のきっかけ

Q.今回、なぜ宝島社から公式ファンブックを発売しようと思ったのですか？

「上島珈琲店ってどんなお店だろう？」と気になっている方にも、日頃から楽しんでくださっている方にも、上島珈琲店での時間をもっと楽しんでほしい――そんな思いからFAN BOOKを制作しました。

写真や店舗紹介、人気メニューの裏話などを通して、初めての方には“行きたい！”と思えるきっかけを、常連のお客様には新しい発見や楽しみをお届けします。

Q.おすすめのパスポートの使い方があれば教えてください

FAN BOOKについてくるパスポートは、初めての方も、普段から利用している方も楽しめる特典です。

初めての方は気になるドリンクやスイーツを試してみたり、常連のお客様にはまだ行ったことのない店舗を巡ったり、友人やご家族をお誘いあわせのうえ、一緒に楽しんでみてください。

パスポートを使うことで、いつものコーヒー時間がちょっと特別になり、上島珈琲店の新しい魅力を体験できます。

上島珈琲店がこだわる「一杯・一時・一生」とは

■一杯…雑味がなく、滑らかでまろやかな味わい。秘密は、創業時から変わらない抽出方法

ネルを二層にして抽出する、上島珈琲店独自の「ダブルネルドリップ」

舌触りが滑らかで、まろやかな甘みが特徴の上島珈琲店のコーヒー。

秘密は創業時から続く「ネルドリップ※」という抽出方法。

さらに上島珈琲店の唯一無二の手法であるネルを二層にして抽出する「ダブルネルドリップ」によって、濃厚なコクとクリアな味わいを生み出している。

※「ネルドリップ」…フランネル製の布フィルターを使用した抽出方法。ペーパーフィルターより目が粗いため、コーヒーオイルや旨み成分を通しやすく、雑味を抑えた、まろやかで舌触りの滑らかな味わいに仕上がる。

誌面では、おうちで真似できる「おいしいコーヒーの淹れ方」も紹介！

■一時…リフレッシュも、集中モードも。どんな時でも心地よく過ごせる空間

こだわりのインテリア※写真は虎ノ門店

さりげなく設えられた名作家具が“上質空間”を演出

デザートメニューや種類豊富なアイテムも大人気！

ギフトにも◎

■一生…日本の喫茶文化を継承し、「丁寧さ」「上質さ」を追求し続ける信念はそのまま、日々忙しなく生きる人々に必要な休息の場所を提供

あえて対面レジにこだわることで、店員とのやりとりそのものが顧客にとって通う楽しみになっているのも魅力の一つ。

会話を通じて顧客の想いを汲み取り、さりげない言葉を添える接客を大切にしている。

シリーズ累計120万部突破 宝島社の「人気チェーン公式ファンブック」とは？

社外の人も見られる社内報!? 編集部への取材・出演ご相談ください！

■チェーン店は最強のエンタメコンテンツ

多くのファンをもつチェーン店は、商品メニューや店舗サービスなど、その細部にいたるまで、お客様を楽しませるエッセンスが詰まっています。さらにOB・OGも含めて、多数のファンがいることも特徴。当シリーズでは、大人気商品やお蔵入りになった商品、人気メニューの制作秘話や従業員・ファンならではの食べ方、トリビアなど、知られざるチェーンの魅力を深掘りし、エンタメとして楽しめる

読み物となるよう企画・編集しています。

■ファンである編集者が企画！ 大切なのはファンの熱量

コラボのオファーを出すチェーン店の選択基準は、展開している店舗数よりも、“どのくらいファンがいるか” “ファンの熱量がどれだけ高いか”です。企画する編集担当者もそのチェーンのファンであることが多く、週５で通っている強者も。だからこそ魅力を深掘りすることができます。付録も単なるお得感ではなく「そのチェーンらしさ」を活かした企画を考え、提案しています。

■働く人たちの士気を上げる「社内報」的な役割も！

各チェーンのファンに楽しんでもらえるのはもちろん、社長インタビューをはじめ、歴史、商品開発秘話、そのチェーンのファンであるタレントのインタビューなども掲載しています。そのため、コラボした各企業からは「新入社員から全国各店舗の従業員まで自社事業について理解が深まり、モチベーションアップにつながった」という声を多数いただき、社内報のような形でも活用していただいています。

『上島珈琲店 FAN BOOK』

発売日：2026年2月12日

価格：1210円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD074171