世界のディープテック・スタートアップと投資関係者が集う「Deep Tech Forum Tokyo 2026」3月12日に開催

ディープテック特化型投資ファンドを日米で運営するMonozukuri Ventures（本社：京都市／米国ニューヨーク市、CEO：牧野成将、以下「MZV」）は、世界最先端のディープテック・スタートアップを支える投資家・企業・政策関係者が集う国際イベント「Deep Tech Forum Tokyo 2026」を、2026年3月12日（木）に東京・大手町で開催いたします（共催: 株式会社ロフトワーク。特別協力: Inspired.Lab／三菱地所。スペシャルアドバイザー: 仮屋薗 聡一 日本ベンチャーキャピタル協会 最高顧問）。

Deep Tech Forumは、ディープテック分野におけるスタートアップ・投資・産業連携の「現在地」をグローバルな視点から捉え直すことを目的とした国際フォーラムです。今回で11回目の開催（日本では3回目）となるDeep Tech Forum Tokyo 2026は、

Japan's Deep Tech Meets Global Capital（日本のディープテックとグローバル資本をつなぐ）

をテーマに、米国および欧州で進む投資環境の大きな変化や、世界で急速に存在感を増している「Physical AI」（AIの力を物理世界に適用する技術領域）の最前線を日本の企業・投資家に向けて立体的に共有します。

2020年代に入り、米国や欧州のVC市場は構造的な変化を遂げています。米国では「2010年当時、米国のVCファンドは約1000社でした。それが2024年までには3600以上に急増しています。そのうち1200以上が、2021年以降に設立された1号ファンドです」（米ScreendoorのJamie Rhodes氏）。VCアクセラレーター大手VC Labからは、年間に500以上の新興VCファンドマネジャーが誕生し、ディープテックなどのニッチ領域に特化した小規模VCファンド（＄5M～＄15M）が急増しています。

基調講演には、VC急増の立役者であるVC Lab創業者のAdeo Ressi氏が登壇し、データベースやランキングでは見えてこない「現場で起きている変化」そのものを説明し、本当の市場を捉える視点を共有します。さらに、気候・製造・ロボティクスといった分野を中心に、欧州VCのファンド構築の視点とスタートアップ支援の手法を紹介するセッションや、産業政策や経済安全保障の動向を踏まえ、日本企業や投資家が押さえるべき視点を政府関係者が整理するセッションなどを予定しています。

海外ディープテック投資や協業で思うような成果を出せていない日本企業や投資家にとって、実際に動かせる状態になるための実務指向のフォーラムです。

本フォーラムは次のような方のためのイベントです。

＜海外VCとの接点を探している日本のLP・CVC＞

- 米国・欧州の専門特化型VCファンドへの出資を検討している- 「専門特化型VC」という新しい投資形態の実態を知りたい- 海外VC市場の構造変化を、実務の言葉で理解したい- グローバルなディープテック投資のベストプラクティスを学びたい

＜オープンイノベーション戦略を再設計したい日本企業＞

- LP出資・CVC・オープンイノベーション施策が「踊り場」にある- 施策は一通りやったが、成果につながっていない- グローバルなVC投資環境の変化を、自社の戦略に反映させたい- 経済安全保障とディープテック投資の交点を理解したい

なお、3月9日の週を「PHYSICAL AI WEEK TOKYO 2026」と位置づけ、翌3月13日（金）には、海外投資家などを対象に、日本のPhysical AI/ロボティクス系スタートアップが集うサイドイベント「Physical AI Day（Deep Tech Forum Tokyo Side Event）」の開催も予定しています。

Deep Tech Forum Tokyo 2026開催概要

登壇者ハイライト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76450/table/65_1_c4b882152f9b85c038821db4773b6577.jpg?v=202602091251 ]

Adeo Ressi 氏

VC Lab/Decile Group 創業者／Founder Institute 創設者



VC Lab創業者のAdeo Ressi氏は「PitchBookを見ている限り、米国VC市場で起きている本質的な変化は理解できない」と繰り返し指摘しています。本イベントでは、データベースやランキングでは見えない"現場で起きている変化"そのものを共有します。

投資契約書「SAFE」の考案者として知られ、VC Labを通じて500以上の新興VCファンドを輩出。米国で起きている「誰でもVCを立ち上げられる」時代を牽引する第一人者が、なぜVCが細分化・専門化し、誰でも参入できる時代になりつつあるのか、そして、彼らと一緒にスタートアップとの協業を実現するにはどうするべきなのかを解説します。

馬場 浩史 氏

Isomer Capital ベンチャーパートナー



欧州の有力なシード/アーリーステージVCに出資するファンド・オブ・ファンズや、セカンダリー投資を行う英国の投資会社。「欧州は元々、科学分野に特化した学術機関が多く、政府がディープテック系スタートアップの立ち上げを支援してきた。また、ここ10年でVCの数は急増し、現在3000社くらいがひしめく」という欧州市場のVCが、どのような視点でファンドを構築し、スタートアップを支援しているのかを紐解きます。

成田 達治 氏

経済産業省 貿易経済安全保障局 局長



ディープテックの推進は、いまや産業政策だけでなく、経済安全保障とも不可分のテーマとなっています。日本と同盟国を取り巻く最新の動向を踏まえ、企業・投資家が押さえるべき視点を整理します。

仮屋薗 聡一 氏

（Deep Tech Forum Tokyo スペシャルアドバイザー）

日本ベンチャーキャピタル協会 最高顧問

グロービス・キャピタル・パートナーズ 共同創業者 エグゼクティブ・アドバイザー



日本国内におけるスタートアップ投資環境の第一人者が、日本のVC・スタートアップがいまどこに立っているのかを俯瞰します。

海外VCによるピッチ（最大10社を予定）

Physical AI、ロボティクス、製造、気候テックなど、日本企業との協業を模索する米国・欧州の専門特化型VC（ナノVC）が登壇し、直接ピッチを行います。

これらのVCは、通常日本で話を聞く機会がほとんどありません。その多くは、既存の大型カンファレンスやデータベースには現れない存在です。基調講演で「なぜ専門特化型ナノVCが重要か」を学んだ上で、実際のナノVC本人から投資哲学・ポートフォリオ・日本企業への期待を直接聞けることが、本イベント最大の特徴の一つです。

これらのナノVCは、今後3～5年で次世代の有力GP・戦略的パートナーになる可能性が高い一方、日本企業との接点はほぼ未開拓です。本イベントは、その最初の接点をつくる場でもあります。

参加者限定特典

特典1：グローバル投資・連携 実務ガイド（電子書籍）

海外ディープテック投資・協業の最前線で実際に議論されている視点や論点を、参加者向けに整理した実務ガイドを事前配布します。

特典2：Deep Tech Forum コミュニティへの参加権

イベント後も、海外ディープテック投資・協業に関する一次情報や議論に継続的にアクセスできる、参加者限定コミュニティにご招待します。

Deep Tech Forumについて

Deep Tech Forumは2023年以降、北米8都市・日本2都市で通算10回開催され、のべ1,600名以上が参加。地域エコシステムと国際資本の間に実践的な橋を架けるフォーラムを展開しています。

Monozukuri Venturesについて

Monozukuri Venturesは、日米を拠点とするディープテックVCで、ロボティクス、製造、Physical AIを中心に50社以上に投資。Forbesにより産業テック投資家トップ40に選出され、ハードウェア専門知識と製造ネットワークを通じた独自の技術コンサルティングを提供しています。

ロフトワークについて

「すべての人のうちにある創造性を信じる」を合言葉に、クリエイターや企業、地域やアカデミアの人々との共創を通じて、未来の価値を作り出すクリエイティブ・カンパニーです。ものづくりを起点に、その土地ならではの資源やテクノロジーを更新する「FabCafe（ファブカフェ）」、素材と技術開発領域でのイノベーションを目指す「MTRL（マテリアル）」、クリエイターと企業の共創プラットフォーム「AWRD（アワード）」などを運営。目先の利益だけにとらわれず、長い視点で人と企業と社会に向きあい、社会的価値を生み出し続けるビジネスエコシステムを構築します。

Inspired.Lab／三菱地所について

SAPジャパンをパートナーに、2019年2月に大手町にオープンしたイノベーション拠点。家具付のオフィスやイベントスペースとカフェ、メーカースペース（工房）を備え、スタートアップと大企業のコラボレーションを生み出す場です。国内外の研究開発型スタートアップだけではなく、大企業の新規事業開発チームにもご入居いただいております。社会に大きなインパクトを与え、将来の産業構造を変革していく可能性を秘めた最先端の科学技術や研究成果をベースとするテクノロジーが集積し、企業の協創が生まれる拠点を目指します。

プログラムでの講演や協賛などに関するお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォーム(https://forms.clickup.com/25504961/f/rab61-10938/XS019LWFLJUROXDO6S)からお願いいたします。

参考：Deep Tech Forum Tokyo 2026 の背景

なぜ今、このイベントなのか

2020年代に入り、米国や欧州のVC市場は構造的な変化を遂げています。

欧州は元々、科学分野に特化した学術機関が多く、政府がディープテック系スタートアップを支援。また「過去10年間でVCの数が増えた結果、現在は約3000社になっており、シード期の資金供給が充実している」（英Isomer Capitalの馬場浩史氏）。

しかし、多くの日本企業はこの変化への対応が後手に回っています。

基調講演者で、投資契約書SAFEの著者としても知られるVC Labの創業者Adeo Ressi氏は、「PitchBookを見ている限り、米国VC市場で起きている本質的な変化は理解できない」と繰り返し指摘しています。本講演では、日本の多くの投資判断が"すでに過去の前提"に基づいて行われている理由を、当事者の視点から解説します。

欧州は元々、科学分野に特化した学術機関が多く、政府がディープテック系スタートアップを支援。また「過去10年間でVCの数が増えた結果、現在は約3000社になっており、シード期の資金供給が充実している」（英Isomer Capitalの馬場浩史氏）。

しかし、多くの日本企業はこの変化への対応が後手に回っています。

- 「LP出資はしているものの、当社の戦略事業と少しズレた投資先が多い」- 「LP出資に続いてCVCを設立し、オープンイノベーションを実践する体制が出来たと思っていたが、思ったように機能していない」

Deep Tech Forum Tokyo 2026は、こうした実務的な悩みに、現場の言葉で答える場として設計されています。

製造業の未来は、Physical AIが握る

2025年後半から、グローバルなスタートアップ投資の世界で「Physical AI」というキーワードが急速に存在感を増しています。これは、AIの力を物理世界に適用する技術領域--ロボティクス、自動運転、製造の自動化、先端マテリアルなど--を指します。

Physical AIは、日本が強みを持つ「フィジカル」（製造、ハードウェア、精密加工）と、海外勢が先行する「AI」（機械学習、データ処理、ソフトウェア）が掛け合わさる領域です。つまり、日本企業にとって海外のスタートアップとの協業を考えることが不可欠な時代になっており、自社の製造技術・ハードウェア資産と、海外のAI技術を持つスタートアップをどう組み合わせるかが、今後10年の競争力を左右します。

Deep Tech Forum Tokyo 2026は何が違うのか

Deep Tech Forum Tokyo 2026は、「海外の話を聞くイベント」ではなく、海外ディープテック投資を"自社で動かすための前提条件"を揃える場です。講演を聞いて「勉強になった」で終わるのではなく、翌日から社内で具体的なアクションを起こせる実務的な知見とネットワークを提供します。

法人参加・協賛をご検討の方へ

本イベントでは、当日の露出に留まらない法人参加・協賛の形もご相談いただけます。

具体的には、本フォーラムの特徴である実務ガイド／ホワイトペーパーを通じたソートリーダーシップの発信（例：インタビュー掲載や知見の紹介）、Deep Tech Forumが運営するオンラインコミュニティやナノVC関連ウェビナーへの協賛などを通じて、イベント前後・開催後も含めた継続的な価値提供を視野に入れた関与が可能です。

また、2026年6月にニューヨークで開催予定のDeep Tech Forum NY Tech Weekでは、ロボティクス・Physical AI領域に特化したRobotics Showcaseの実施も予定しており、日本と海外を横断した形での情報発信・関係構築にもつなげることができます。

詳細については、お気軽にお問い合わせ(https://forms.clickup.com/25504961/f/rab61-10938/XS019LWFLJUROXDO6S)ください。

