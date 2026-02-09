スタジアムシティホテル長崎「Spring Palette-食材が描く、春の華やぎ-」を開催 色彩豊かな春の限定メニュー、いちごのアフタヌーンティー、苺ビュッフェで特別なひとときを

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎の各レストランでは、春の特別企画「Spring Palette-食材が描く、春の華やぎ-」を開催いたします。冬の静寂が明け、生命が力強く芽吹く季節。スタジアムシティホテル長崎が2026年春にお届けするテーマは「Spring Palette」。真っ白なお皿をパレットに、長崎の豊かな旬の食材を色彩に見立て、シェフたちの想いと技を重ねながら、一皿一皿に「春」を描き出しました。洗練された料理とともに、やわらかく訪れる春のひとときを、どうぞごゆっくりお楽しみください。

■レストラン＆バー5店舗で味わう、春を彩る特別メニュー

館内5つのレストラン＆バーでは、春の訪れを祝う期間限定の特別メニューを提供します。 旬を迎える桜海老と春キャベツにカラスミのアクセントを添えたパスタをはじめ、長崎県産の鮮魚のソテー、魚香る魚介のムースなど、厳選された春の息吹がテーブルを彩ります。 イタリアン、フレンチ、和食、それぞれの技を極めたシェフたちが、素材の持ち味を最大限に引き出した珠玉の一皿。洗練されたロケーションの中で、心ゆくまで春の美食をご堪能ください。

期間：2026年2月16日（月）～5月15日（金） ※店舗により、実施期間が異なります。

場所：スタジアムシティホテル長崎内 各レストラン＆バー

詳細はこちら： https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/39988/

RISTORANTE Alporto NAGASAKI

◇CENA Speciale 15,400円

提供時間：ディナー

日本イタリア料理界の先駆者、片岡護シェフが監修する全12品の贅沢なコースです。雲仙の恵みなど地元食材の魅力を真摯に引き出し、長崎の旬を端正に表現しました。パスタとメインをそれぞれお好みで選べるアルポルトのスタイルで、その日の気分に寄り添う自分だけの春のコースを組み立てられます。正統派イタリアンが贈る、記憶に残る特別な時間をお過ごしください。

■コースメニュー・ピックアップ

桜海老と春キャベツ・カラスミのパスタ

島原産の瑞々しい春キャベツ、香ばしい桜海老、カラスミを使用。食材の甘みと塩味を茹で上がりの瞬間に絡め、春の素材が持つ繊細な香りを引き出しています。

国産牛のヒレ肉とフォアグラのソテーマルサラソース

きめ細やかな国産牛ヒレを低温でじっくり火入れ。フォアグラのコクを添え、アルポルト伝統のソースでまとめた逸品です。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：11:30-15:00（LO 13:30）17:30-22:00（LO 20:00）

定休日：火曜日（臨時休業日あり）

CAFES & DINERS V.VERDE

◇Menu SAISON 8,500円

提供時間：ディナー

長崎産の鮮魚や長崎和牛など、地元の厳選素材を主役に迎えたコースです。鮮魚のソテーは、春野菜特有の豊かな風味をアクセントに、ビーツの甘みとソースの酸味を優雅に調和させた一皿。和牛のグリルは香ばしい焼き目の中に肉の旨味を閉じ込める絶妙な火入れを施しました。開放的な雰囲気の中で、V.VERDEならではの春の味わいをぜひご賞味ください。

■コースメニュー・ピックアップ

長崎産魚のソテービーツピューレ

表面は香ばしく、芯はふっくらと仕上げました。濃密なビーツピューレが魚の旨味を引き立て、素材同士が重なり合う力強い味わいをお楽しみいただけます。

長崎和牛のグリル

赤身の旨味が際立つランプ肉をしっとりと焼き上げました。噛むたびに肉汁と特製ソースが口の中で混ざり合い、香ばしい香りと豊かな旨味が広がります。

◇いちごのアフタヌーンティー6,000円

期間：2月1日（日）～4月30日（木）

バニラ香る軽快なタルトや、ピスタチオとベリーが響き合う繊細なスイーツ。

淡いピンクのバンズが愛らしい「V.VERDE特製バーガー」をはじめ、旬の苺を贅沢に堪能できる彩り豊かなラインナップ。春の訪れを感じる、心ときめくアフタヌーンティーをお届けします。

内容：

苺のロールケーキ／苺のタルト／ライチとベリーのムース／ラズベリーとピスタチオのケーキ／赤いサラダのバーニャカウダ／長崎ビーツとジャガイモのヴィシソワーズ／長崎県産牛の贅沢アッシェパルマンティエ・クロケット／V.VERDE特製 “極み” 照り焼きミニバーガー

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：

・ランチ 11:00-15:00（LO 14:30）

・アフタヌーンティー（2部制・完全予約制）

１.11:30-13:30(LO 13:00) ２.14:00-16:00(LO 15:30)

・カフェ 15:00-17:00（LO 16:30）

・ディナー 17:00-22:00（LO 20:00）

定休日：不定休

※アフタヌーンティーは完全予約制で、ご予約は前日の12時までの受付となっております。

LES CINQ SENS

◇Menu Fruit de Mer：18,000円

芽吹く山々と穏やかな海が育む、長崎の春の息吹を味わうコースです。桜の香りや瑞々しい野菜の彩り、旬の魚介の豊かな味わいなど、季節の移ろいを一皿一皿に映し出しました。目の前で繰り広げられる繊細な手仕事と立ち上がる香り、ソムリエによるペアリングが重なり、より立体的で贅沢なひとときをお届けいたします。

■コースメニュー・ピックアップ

長崎県産糸撚魚の桜香る魚介のムース

桜の葉で包み、ふんわり蒸しあげたイトヨリダイです。白ワインソースと桜の香りが、身の甘みを引き立て、春らしい華やかな余韻を残します。

お好きな旬魚と檜扇貝

選ぶ楽しみから始まる一皿です。旬の魚と檜扇貝を香ばしくグリルし、長崎の海の恵みをダイレクトに味わっていただけます。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：17:30～22:00（LO 20:00）

定休日：水曜日（臨時休業日あり）

JAPANESE DINING 洵

◇旬を味わう天婦羅＆寿司会席15,000円

提供時間：ディナー

期間：2月16日（月）～

揚げたての天婦羅と端正な鮨を主軸にした会席をご用意いたしました。その日に仕入れた旬の魚介や瑞々しい野菜を使い、素材の風味を最大限に引き立てています。カウンターならではの醍醐味である「揚げたて」の天婦羅と、一貫ずつ丁寧に仕込まれた至福の寿司を、最上階の夜景とともに心ゆくまでお楽しみください。

■ メニューのこだわり

天婦羅

水分量や切り方、揚げ温度を緻密に調整し、素材の魅力を衣の中に閉じ込める「最高の瞬間」をご提供します。大葉巻きやすり身を忍ばせたズッキーニ、レアに仕上げるアオリイカなど、その日の仕入れに応じた工夫を凝らしています。

寿司

季節ごとに水揚げされる新鮮な魚介を厳選。一貫ごとに丁寧に仕込みを行い、鮮度と風味を際立たせた本格的な握りを提供いたします。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎14F

営業時間：11:30-15:00（LO 14：00）17:30-22:00（LO 20:00）

定休日：木曜日（臨時休業日あり）

THE BAR NAGASAKI

◇春期限定カクテル各1,800円

期間：2月17日(火)～5月15日(金)

ホテル最上階から見渡す夜景とともに、春の訪れを祝う特別な一杯を。旬の桜を主役にした、趣の異なる2つの期間限定カクテルをご用意いたしました。長崎の風土が育んだお酒と、季節の彩りが織りなす大人のひとときをお過ごしください。

桜マティーニ

長崎のクラフトジン「GOTOGIN」を使用。凛としたジンの香りと桜の繊細な風味が溶け合う、洗練された味わいの一杯です。澄み渡るカクテルの中で一輪の桜が花開く、情緒豊かな佇まいをお愉しみください。

桜モヒート

フレッシュなミントの爽快感に、桜の彩りを添えました。グラスの中に舞う桜とミントのコントラストが美しい、春の息吹を感じさせる軽やかな一杯です。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎14F

営業時間：火曜・水曜・日曜：20：00～24：00 (LO 23：30)

金曜・土曜：18：00～24：00 (LO 23：30)

定休日：月曜日・木曜日(臨時休業日あり)

■苺ビュッフェ第2弾！FLORAL GARDEN STRAWBERRY～苺と花の優雅な春のひととき～

好評につき完売間近の2月に開催される苺ビュッフェに続き、4日間限定の苺ビュッフェ第2弾を開催いたします。3月のテーマは「FLORAL GARDEN STRAWBERRY ～苺と花の優雅な春のひととき～」。旬の苺にお花をあしらったスイーツ14品、彩り豊かなセイボリー16品の豊富なメニューを取り揃えました。

長崎県産の苺をふんだんに使った「苺ショートケーキ」や「苺タルト」をはじめ、「桜のロールケーキ」や「ピスタチオオペラ」など、春の訪れを感じるスイーツが並びます。あわせて「春の菜の花キッシュ」や「ツナと卵のピンクのサンドイッチ」といった、季節感あふれる多彩なセイボリーもご用意いたしました。

スタジアムを望む開放的なロケーションで、春の香りに包まれる、穏やかで優雅なひとときをお過ごしください。

場所：スタジアムシティホテル長崎7F 「CAFES & DINERS V.VERDE」

期間：2026年3月19日（木）～3月22日（日）

時間：１.11:00～13:00 / ２.14:00～16:00（2部制・要予約）

価格：大人 平日6,000円 / 土日祝6,600円（税サ込） 小学生3,000円 / 未就学児 無料

詳細はこちら： https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/39593/

※店舗により、実施期間が異なります。

※掲載メニューは一部です。

※価格はすべて税金・サービス込み価格です。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※臨時休業が入る場合がございますので、予めご了承ください。

