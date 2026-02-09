インドア系・正統派アイドルグループ 虹のコンキスタドール の新番組 『虹コンとあそぼぅ！』 FM大阪にて毎月第2・第4水曜日放送決定！
自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ、
虹のコンキスタドール（通称：虹コン）の新番組『虹コンとあそぼぅ！』が、FM大阪にて放送開始！
放送は2026年2月11日(水)スタート。 毎月第2・第4水曜日 25:00～25:30 の30分間にわたり、
虹コンメンバーが、音楽やトーク、エンタメ情報盛りだくさんでお届けします。
「インドア系」を自称しながらも、「夏曲」では圧倒的な盛り上がりを見せる彼女たち。
番組では、そんな彼女たちのギャップ満載のトークや、クリエイティブな才能を活かした企画を存分に楽しめます！？
リスナーの皆さんからのメッセージや、SNSでの実況も大歓迎です！
もっと近く、もっと楽しく、虹コンとつながるひとときをお楽しみください。
～虹のコンキスタドール プロフィール～
2014年結成。自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ。 通称「虹コン」。
自称アイドル界イチ夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派……でも本当はやればできる子。
虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう！
【番組概要】
タイトル：『虹コンとあそぼぅ！』
初回放送：2026年2月11日(水) 25:00～25:30
放送日時：毎月第2・第4水曜日 25:00～25:30
出演：虹のコンキスタドール（週替わりメンバー出演）
radiko：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260212010000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260212010000)
（放送日時の１週間前から有効になるリンクです）
提供：FAIR NEXT INNOVATION