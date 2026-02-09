インドア系・正統派アイドルグループ 虹のコンキスタドール の新番組 『虹コンとあそぼぅ！』 FM大阪にて毎月第2・第4水曜日放送決定！

自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ、


虹のコンキスタドール（通称：虹コン）の新番組『虹コンとあそぼぅ！』が、FM大阪にて放送開始！


放送は2026年2月11日(水)スタート。 毎月第2・第4水曜日 25:00～25:30 の30分間にわたり、


虹コンメンバーが、音楽やトーク、エンタメ情報盛りだくさんでお届けします。


「インドア系」を自称しながらも、「夏曲」では圧倒的な盛り上がりを見せる彼女たち。


番組では、そんな彼女たちのギャップ満載のトークや、クリエイティブな才能を活かした企画を存分に楽しめます！？


リスナーの皆さんからのメッセージや、SNSでの実況も大歓迎です！


もっと近く、もっと楽しく、虹コンとつながるひとときをお楽しみください。



～虹のコンキスタドール プロフィール～
2014年結成。自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ。 通称「虹コン」。


自称アイドル界イチ夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派……でも本当はやればできる子。


虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう！


【番組概要】


タイトル：『虹コンとあそぼぅ！』


初回放送：2026年2月11日(水) 25:00～25:30


放送日時：毎月第2・第4水曜日 25:00～25:30


出演：虹のコンキスタドール（週替わりメンバー出演）


radiko：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260212010000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260212010000)


（放送日時の１週間前から有効になるリンクです）


提供：FAIR NEXT INNOVATION