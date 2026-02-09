「atmos pink」の “Spring/Summer 2026 Women′s Collection”が始動

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos pink」から、ブランドのコンセプトである“Pink’s Street”を軸にした2026年春夏コレクションがローンチいたします。

今シーズンは、“強さ”と“しなやかさ”が共存するスタイルをテーマに、「atmos pink」を象徴するピンクのキーカラーを据えて、独自のストリートティストなアイテムがラインナップ。

デザイン要素は、フローラルモチーフを取り入れて、ミリタリーやワークスタイルにフェミニンと繊細さをプラス。さらに、機能的なフォルムを加えて日常に寄り添うディテールを意識しています。

【PRODUCT & LOOK】

■特集ページ■

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-pink-26ss-collection(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-pink-26ss-collection%E2%80%8B)

提案するスタイリングには、フェミニンな要素をミリタリーやワーク由来の無骨なシルエットに掛け合わせることで、「atmos pink」ならではのコントラストを表現。ケーブル編みのニットトップスにカーゴディテールを効かせたレイヤードスカートを合わせています。また、デニムのセットアップには、バンダナパターンを大胆にパネル使いし、ストリートの空気感とクラフト的な表情を融合。ショート丈のジャケットとワイドシルエットのボトムスによるメリハリのあるバランスは、強さと女性らしい柔らかさを併せ持つスタイルに仕上がります。

今コレクションは、シーズンを通し少しずつ花が咲いていくように、季節を深めていくにつれその世界観が広がっていく様を楽しんでいただけます。

本商品は2026年2月14日(土)より、atmos pink各店、atmos 一部店舗、オンラインショップにて発売いたします。

#atmos #atmospink #pinksstreet

https://www.atmos-pink.com/(https://www.atmos-pink.com/%E2%80%8B)

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳-27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’s SNEAKERCULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFESTYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。

Pinks Street

ストリートにはさまざまなカルチャーがある。MUSIC、ART、DANCE、SPORTS…….私たちatmos pinkはスニーカーを軸にさまざまなカルチャーの要素を取り入れ独自のストリートファッションを提案します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるよう、オリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックスで女性の為のストリートスタイルを提案。スニーカーを履いてでかけたくなるPinksの日常を表現します。