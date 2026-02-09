おひとりさまの世界がさらに拡大。九州各地のホテルが登場『おひとりさまホテル』コミック第8巻、2月9日（月）発売

株式会社新潮社

NHK「あさイチ」、フジテレビ「めざまし８」、TBS「王様のブランチ」など各メディアで話題沸騰の『おひとりさまホテル』最新第８巻が、2026年2月9日（月）に新潮社より発売されます。本巻は、九州各地のホテルを登場人物たちが巡る一冊となっています。

『いつかティファニーで朝食を』『吉祥寺だけが住みたい街ですか？』などで知られるマキヒロチが、ホテルで過ごす“おひとり”時間の楽しみを軸に、登場人物たちの生き方や日常を描いてきた『おひとりさまホテル』。シリーズは本巻で第８巻となります。

連載開始以降、NHK「あさイチ」、フジテレビ「めざまし８」、TBS「王様のブランチ」など複数のメディアで紹介され、各巻ごとに注目を集めてきました。最新刊では舞台を九州に移し、各地の個性あるホテルが登場します。

福岡県柳川市の「柳川藩主立花邸 御花」では庭園と歴史を、熊本県阿蘇の「エル・パティオ牧場」では阿蘇の自然と乗馬体験を、佐賀県武雄市の「御船山楽園ホテル」ではアートとサウナを、長崎県五島列島の「HOTEL SOU」では離島ならではの歴史と体験を、大分県別府市の「湯治 柳屋」では湯治旅を、登場人物たちが楽しみます。

実在するホテルを取材のもとで描写しており、物語として楽しめると同時に、旅行先選びのガイドとしても活用できる内容となっています。

■書籍内容紹介

設計会社に勤める塩川史香は、ホテルで過ごす「おひとりさま」の時間を大切にしている。同僚たちも、それぞれ独自の方法でホテルライフを楽しんで――。今回は、九州の知られざる珠玉のホテルへ出かけ、歴史や伝統を大切にしつつ唯一無二な体験ができる場所を集めました。実在のホテルを巡りながら新たな自分を発見する新感覚ストーリー第８巻！

■著者紹介

原案：まろ

おひとりプロデューサー。自身が運営するメディア「おひとりさま。」をはじめ、執筆やメディア出演を通じて、ひとり時間の魅力や様々な過ごし方を提案。著書に『おひとりホテルガイド』(朝日新聞出版）、『ひとりがいい旅』(ワニブックス、4月25日発売予定)がある。また、発信活動だけでなく、ホテルをはじめ企業のひとり客向け企画のプロデュースも行う。

Instagram：@ohitorigram

X：@ohitoritter

漫画：マキヒロチ

漫画家。第46回小学館新人コミック大賞入選。ビッグコミックスピリッツにてデビュー。『いつかティファニーで朝食を』では「朝食女子」というワードもブームに。代表作は他に、人生の岐路に立つ女性たちが新しい街で一歩を踏み出す姿を描く『それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか？』、スケートボードに魅せられた女子の挫折と再生の日々を描いた『SKETCHY』（ともにヤンマガサード）、ホテルに魅せられ新しいライフスタイルを模索する人々を描く『おひとりさまホテル』(コミックバンチKai)。

■書籍データ

【タイトル】『おひとりさまホテル』８巻

【著者名】原案：まろ 漫画：マキヒロチ

【発売日】2026年２月９日

【造本】 B6版型

【定価】770円（税込）

【ISBN】978-4-10-772911-8

【URL】https://kuragebunch.com/episode/316112896948888051