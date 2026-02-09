事業のIT課題に共に挑む、伴走型のシステム・アプリ開発会社　株式会社レブクリエイト（名古屋）がコーポレートサイトをリニューアル公開

株式会社レブクリエイト

株式会社レブクリエイト（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉崎公一）は、コーポレートサイトを全面リニューアルし、公開いたしました。

株式会社レブクリエイト コーポレートサイトのTOPページ

今回のリニューアルでは、「事業のIT課題に共に挑む、伴走型のシステム・アプリ開発会社」という当社のスタンスがより明確に伝わるように構成しました。企業・団体ごとに異なる業務フローや事業構造を深く理解したうえで、単なる受託開発にとどまらず、お客様が達成されたいゴールを同じ視点で見据えて設計・開発・運用支援を行う姿勢を説明しております。

レブクリエイトはこれまで、業務効率化を目的とした社内システムから、新規サービス立ち上げに伴う運営システム、業務アプリ・顧客向けアプリまで、幅広い開発を支援してきました。

Excelや属人化したアナログ業務のシステム化、老朽化・複雑化した既存システムの刷新など、現場が抱える実務課題に向き合いながら、最適なITの形をオーダーメイドで提供しています。

また、今回のサイトでは「作って終わり」ではなく、長期運用を前提とした開発方針についても紹介しています。事業フェーズの変化や法改正への対応に柔軟に対応できる体制を通じて、企業の継続的な成長を支援することが当社の強みです。

長く相談できる、事業のITパートナーとして

レブクリエイトでは、今回初めてシステム開発をご依頼いただく法人・団体はもちろん、過去に他社での開発経験があり、さまざまな課題を感じてきたお客様にも安心してご相談いただける体制づくりを大切にしています。

システム開発の現場では、進捗が見えにくい、事業内容や背景が十分に理解されないまま開発が進んでしまう、出来上がってみたら想定と違っていたといった課題が生じることも少なくありません。また、開発完了後の運用や改善について相談できる相手がおらず、新たなシステム開発のたびにゼロから説明し直す負担を感じている企業・団体も多く存在します。

こうした課題を解消するため、レブクリエイトでは事業理解を起点とした設計と、継続的なコミュニケーションを重視し、開発後も含めて長期的に相談できるパートナーとして関わらせていただいています。開発だけではなく、お客様の事業のIT基盤整備や拡張について、社内の情報システム部のような立ち位置で伴走できる存在であること。それが、レブクリエイトの目指す姿です。

私たちは今後も、お客様の事業に寄り添う“伴走型”のパートナーとして、ITを通じた価値創出に取り組んでまいります。

株式会社レブクリエイト 会社概要

会社名：株式会社レブクリエイト（英表記：REVCREATE Inc.）

所在地：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-10-45 ビジネスポイント大須210

代表者：代表取締役 杉崎 公一

事業内容：システム・アプリ開発受託事業、自社サービス事業

認定・認証：AWSパートナー（Select Tier）、プライバシーマーク（Pマーク）

WebサイトURL：https://www.revcreate.co.jp/