別マガ3月号は『100万の命の上に俺は立っている』が目印！

株式会社講談社

2026年2月9日（月）発売の「別冊少年マガジン」3月号は、最新23巻の発売を記念して『100万の命の上に俺は立っている』が、表紙＆センターカラーで登場！

巻頭カラーで登場している『お前がヤったんだろ！』は、“新時代読切チャレンジ” で1位を獲得し、堂々新連載スタート！

センターカラーは下記4作品！

- 『100万の命の上に俺は立っている』- 『29歳独身中堅冒険者の日常』- 『その青春』- 『歪みの虜』

詳細は下記をご確認ください。

新連載スタート！『お前がヤったんだろ！』が巻頭カラーで登場！

別冊少年マガジンで開催していた“新時代読切チャレンジ” で堂々1位を獲得した『お前がヤったんだろ！』の連載がついにスタート！ これを記念して、巻頭カラーで登場しています。

～あらすじ～

スケベな女の子が大好きな男子高校生・ハナムラ。ある日、彼は目撃した！自分の机の上で誰か（♀）がオ×ニーしている決定的瞬間を…!!容疑者は3人。ド巨乳ヤンキー娘・アヤメ。褐色元気な陸上ガール・モモカ。真面目カワイイ文学少女・ナデシコ。――ハナムラの目的はただひとつ。スケベな犯人を見つけ出して正式に交際を申し込むこと！みーんなキュート×ちょっぴりエッチ×とびきり青春の日常ショートコメディ(ハート)

『100万の命の上に俺は立っている』23巻発売記念、センターカラー

『100万の命の上に俺は立っている』が、最新23巻の発売を記念してセンターカラーで登場！

最新巻の発売を記念して、抽選で50名様にQUOカードが当たるプレゼントキャンペーンも。

QUOカードは表紙イラストを使用したデザインとなっています！ 応募の詳細は、2月9日発売の「別冊少年マガジン」3月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

100万の命の上に俺は立っている（23）

“平和の国を作ること”と“竜（ドラゴン）の討伐”が10周目クリアの条件！ 強力な魔物が生息する森に一人転移させられた衣宇。近くの村で出会った少女・ヒミの頼みを果たすべく、仲間と散り散りになった孤独感に苛まれながらも、魔物と戦うことを決意する。一方、四谷が辿り着いたのは、平和とは程遠い、荒れ果てた沼地だった…!! そこで、王家の末裔を名乗る少女と出会う！ 王の資質とは器か血か──。10周目クエスト“沼地建国編”開幕！

『その青春』1巻発売記念、センターカラー

『その青春』1巻の発売を記念して、センターカラーで登場！ さらに、『ソラニン』『おやすみプンプン』浅野いにお先生、『忍者と極道』近藤信輔先生、チー牛イラスト作 者・いびりょ先生による寄稿イラスト＆コメントを掲載中です。 詳しい内容を知りたい方はこちらから！

その青春（1）

楽信小学校5年×組。

30人の児童が生きた、愉快で壮絶な日々の記録。愛と絶望の児童青春群像劇。



学校。それは社会の縮図。

ある者は謳歌し、ある者は苦しみ、ある者は嘘をつき、ある者は身勝手に生きる。この先もずっと。

これは彼らが生きた愉快で壮絶な日々の記録。愛と絶望の児童青春群像劇。

＜TVアニメ大好評放送中＞『29歳独身中堅冒険者の日常』21巻発売記念、センターカラー

最新21巻の発売を記念して『29歳独身中堅冒険者の日常』がセンターカラーで登場しています。さらに、TVアニメ「29歳独身中堅冒険者の日常」も大好評放送中！オンエア情報は下記をご確認ください。

【ON AIR】

AT-X：2026年1月7日より毎週水曜 21時30分～

TOKYO MX：2026年1月7日より毎週水曜 25時00分～

KBS京都：2026年1月7日より毎週水曜 25時00分～

サンテレビ：2026年1月7日より毎週水曜 25時00分～

BS11：2026年1月7日より毎週水曜 25時30分～

ミヤギテレビ：2026年1月7日より毎週水曜 25時59分～

メ～テレ：2026年1月7日より毎週水曜 26時30分～



アニメ公式サイトはこちら：https://anime-29sai-dokushin.com/

29歳独身中堅冒険者の日常（21）

「決着をつけてやるのだ タコ野郎!!」

ハジメ（ちびっ子ver.）を人質にとって、迷宮最深部で待ち構える悪夢の主（ナイトメアヘッド）。過去の仲間との記憶に苦しむハジメを、“今の仲間”リルイ隊は救えるのか!? vs.悪夢の主編、遂に終結――!!

『歪みの虜』大反響御礼！センターカラードS少女の代名詞、『イジらないで長瀞さん』ナナシ先生からイラストが到着！

ヤンキーがメガネ少女にだけ屈服してしまう姿に悶絶してしまう人続出?! 大反響御礼！『歪みの虜』がセンターカラーで登場しています。

さらに！ドS少女の代名詞である『イジらないで長瀞さん』の作者、ナナシ先生からイラストが到着！

全容は「別冊少年マガジン」3月号にてご覧いただけます。

【特別企画】

「別マガ」特別企画として、特製シールが抽選で50名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施！

今号のセンターカラーイラストを含む、これまでのカラーイラストを一挙収録したプリクラ風シールです。

応募の詳細は、2月9日発売の「別冊少年マガジン」3月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

「別マガ」3月号、発売中！