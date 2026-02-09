ラジオ局J-WAVEと注目の展覧会「テート美術館 - YBA & BEYOND」がコラボレーション！　オフィシャルポッドキャスト番組の配信が2/12からスタート

株式会社J-WAVE

ポッドキャスト番組『YBA & BEYOND PODCAST』

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2026年2月11日（水・祝）から国立新美術館（東京・六本木）で開催される注目の展覧会「テート美術館 YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」とコラボレーションし、新たなポッドキャスト番組『YBA & BEYOND PODCAST』を立ち上げます。

配信開始は、2月12日(木)13時から。ただいま同番組で予告編を配信中です。

https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/60ef6b9c-6c08-4688-8504-fd950ca245d0/

このポッドキャストは、J-WAVE『STEP ONE』（毎週月曜～木曜 9:00～13:00）でもおなじみのナビゲーター・ノイハウス萌菜がホストを務める、展覧会「テート美術館 YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」をより立体的に楽しむための”音声ガイド”番組です。（※本番組は館内で提供される音声ガイドとは別コンテンツです。）

ノイハウス萌菜

ポッドキャストでは、国立新美術館の研究員や展覧会のディレクター、キュレーターに加え、様々なシーンで活躍するゲストが週替わりで登場。展覧会の見どころから、90年代のイギリスカルチャーまでお話していきます。初回は国立新美術館主任研究員の山田由佳子氏へのインタビュー、2回目はグレゴール・ミューア氏（テート美術館 コレクション部門ディレクター）、ヘレン・リトル氏（テート美術館 現代美術部門キュレーター）と実際に展覧会を廻り作品の魅力をガイドします。

今後はLicaxxx、ゆっきゅん、荘子itなどのゲストが出演予定。様々な視点から展覧会を紐解きます。

【ポッドキャスト概要】

タイトル：「YBA & BEYOND PODCAST」

更新日：毎週木曜日13:00

出演者：ノイハウス萌菜

【配信スケジュール】

2月12日（木）配信 ゲスト：山田由佳子（国立新美術館主任研究員）

2月19日（木）配信 ゲスト：グレゴール・ミューア（テート美術館 コレクション部門ディレクター）、ヘレン・リトル（テート美術館 現代美術部門キュレーター）

今後のゲストは随時お知らせしていきます。

【展覧会「テート美術館 YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」について】

本展は、1980年代後半から2000年代初頭にかけて制作された英国美術に焦点を当てる企画です。サッチャー政権時代（1979～90年）を経験して失業率が悪化するなど緊張感漂う英国社会では、既存の美術の枠組みを問い、作品の制作や発表において実験的な試みをする作家たちが数多く登場しました。

当時「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト（YBA）」と呼ばれた作家たち、そして、彼らと同時代のアーティストたちは、大衆文化、個人的な物語や社会構造の変化などをテーマとし、絵画、彫刻、写真、映像、インスタレーションなど多様な手法を用いて独創的な作品を発表してきました。

約60名の作家によるおよそ100点の作品を通じて、90年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を検証します。

「テート美術館 YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」

会場：国立新美術館 企画展示室２E（東京都港区六本木7-22-2）

会期：2026年2月11日（水・祝）～5月11日（月）

開館時間：10:00～18:00

※毎週金・土曜日は20:00まで

※入場は閉館の30分前まで

休館日：火曜日

※ただし5月5日(火・祝)は開館

入館料：一般2,300円、大学生1,500円、高校生900円

オフィシャルサイト：https://www.ybabeyond.jp/