福井県小浜市の箸職人による手描き模様の塗箸「若狭産塗箸 キン肉マンソルジャー」が復刻登場！

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、株式会社マツ勘（福井県小浜市、代表取締役：松本 啓典）の手掛ける伝統息づく若狭産塗箸にて、かつて展開した人気アイテム「若狭産塗箸 キン肉マンソルジャー」の復刻版をリリースいたします。

2026年2月9日（月）の“29（にく）の日”より、キン肉マン公式オンラインストア KIN29.COM https://store.kin29.com/ および オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、販売を開始します。

ひとつとして同じものがない、職人の手しごとならではのアートな一膳

連綿と受け継がれてきた伝統息づく日本一の塗箸の産地、福井県小浜市。

小浜の地で生まれた若狭の塗箸は、日本における塗箸の生産量の70%以上を占めています。

このたび、2021年に展開した「若狭産塗箸（わかささんぬりばし）」の人気アイテムが復刻登場！

小浜の箸職人がひとつひとつ丹精を込めて、ゆでたまご原作の人気コミック『キン肉マン』に登場する「キン肉マンソルジャー」をイメージして作り上げた「若狭産塗箸」が再び登場です。

キン肉マンソルジャーの姿をモチーフに、迷彩服の迷彩模様や 黒いアームサポーターを、箸職人が一膳ずつ丹精を込めて筆の絵付けを施すことで描き出しています。

迷彩模様もひとつとして同じものがない、職人の手しごとならではのアートな一膳は、単なる道具としての箸ではなく、毎日の暮らしと食卓に彩りを添える逸品です。

今回、男女兼用サイズとして箸のサイズを22.5cmに変更し、より多くの方の手に馴染みがよいよう、若干細身の形状にしています。

「キン肉族の証“KIN マーク”」を箸に刻印の上、“KIN マーク”の箔押しを天面に施した桐箱に収めてお届けします。

若狭塗箸の伝統を守りつつ、新旧の技をクロスさせて、ひとつひとつ息吹を吹き込まれる若狭産塗箸。

大切な方への贈り物としてもおすすめのお箸です。

株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。

【商品概要】

商品名：若狭産塗箸 [キン肉マンソルジャー]

価格：3,080円（税抜価格 2,800円）

サイズ：22.5cm（男女兼用）

素材：天然木（マラス）

塗装：ポリエステルウレタン樹脂塗装

加工地：福井県小浜市

JAN：4580486446531

発売日：2026年2月9日

製造元：株式会社マツ勘

発売元：株式会社ヒキダシ

著作権表記：(C) YUDETAMAGO