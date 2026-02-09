【ＦＣＥ】令和８年度より「７つの習慣J(R)」が私立中高校で新規導入決定

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：石川淳悦 証券コード：9564）は、当社が提供する教育プログラム「７つの習慣J(R)」が令和８年度より全国５校（私立中学校１校・私立高等学校４校）で新たに導入されることが決定したことをお知らせいたします。

文部科学省の「学校基本調査」によると、全国の児童・生徒数はこの10年間で約10％減少しています。加えて出生数も過去最低水準が更新されており、今後も子どもの数が増加に転じる見通しは立っていません。もはや「待っていれば回復するマーケット」ではなく、「縮小を前提に競争が激化するマーケット」に私学は突入しています。

このような環境下において、５年後10年後も選ばれ続ける学校であり続けるためには、単なるカリキュラム改訂や設備投資では不十分であり、建学の精神を“理念”にとどめず生徒一人ひとりの行動に落とし込み、可能性を引き出す人間性教育を教育の中核に据えることがいま強く求められています。 その問いに向き合う学校改革の一つとして、私学で20年以上 累計36万人の受講実績を持つ主体性教育プログラム「７つの習慣J(R)」が選ばれ、令和８年度より新たに５校で導入されることが決定しました。

令和８年度 新規導入校

・東京学館高等学校（千葉県）

・坂出第一高等学校（香川県）

・東海大学付属福岡高等学校（福岡県）

・佐賀学園高等学校（佐賀県）

・海星中学高等学校（長崎県）

お問い合わせはこちら ＞ :https://ws.formzu.net/fgen/S97773599/

「７つの習慣J(R)」が人間性教育の柱として選ばれる理由

「７つの習慣J(R)」は、スティーブン・R・コヴィー博士の著書『７つの習慣』を原点に、日本の学校教育向けに開発された主体性教育プログラムです。生徒が「自ら考え、選択し、行動する」力を育むことで、学校が掲げる建学の精神や教育理念を、生徒一人ひとりの行動や日常の習慣として具現化し、５年後10年後も成長し続ける学校づくりを支援します。

少子化が進み、先行きが不透明な時代においては、部活動や進学実績といった一時的な「優位性」だけでなく、建学の精神に根ざした「独自性」を教育活動を通じて一貫して体現できているかが、学校が選ばれ続けるための重要な要素となっています。

「７つの習慣J(R)」は、世界的に評価されている思想と学校現場で20年以上の実績を背景に、各校の教育理念と高い親和性を持ち、その理念を確実に実践へとつなげられる点が、人間性教育の柱として評価されています。一方で、新学習指導要領や探究学習の必修化といった変化を受け、2023年より抜本的なプログラムの見直しと商品力の強化を進めてきました。学習者主体の教育が求められる中、対話型「７つの習慣J(R)」の開発に加え、授業数の増減にも柔軟に対応できる「第1の習慣×セルフコーチング」の新プログラムを開発しました。

さらに、未来のアスリートや若者を応援するプロジェクト「AthTAG」にも賛同し、元プロ野球選手・監督・解説者として活躍する古田敦也氏を公式アンバサダーに迎えました。「７つの習慣(R)」ブランドの魅力と価値を、幅広い世代へ伝えるための起用となります。

ＦＣＥは、単に授業教材を提供するだけでなく、教員研修、保護者の理解促進、募集広報、私学経営トップ交流会など、私学経営全般に関する支援を行い、学校の成長に向けて伴走します。

今後の展開

株式会社ＦＣＥは、「７つの習慣J(R)」をはじめとした主体性教育プログラムを通じて、学校現場が直面する社会環境の変化に寄り添いながら、選ばれ続ける学校づくりのための支援を行ってまいります。今回の５校への導入を通じて得られる知見や実践事例を基盤に、さらなる教育機関への展開を加速し、47都道府県すべてに少なくとも１校への導入を目指すとともに、日本全国のより多くの子どもたちに主体性を育む機会を提供してまいります。

「７つの習慣J(R)」について

「７つの習慣J(R)」は、生徒が主体的に考え、行動し、他者と関わりながら成長していくことを目的とした主体性教育プログラムです。教材提供に加え、教員向け研修や指導支援を組み合わせ学校の教育方針や実態に応じた形で導入いただけます。

▼「７つの習慣J(R)」とは（PR TIMES STORY）

https://prtimes.jp/story/detail/db8z1qtgdMx (https://prtimes.jp/story/detail/db8z1qtgdMx)

▼岡山学芸館高等学校における「７つの習慣J(R)」導入事例（関連記事）

https://prtimes.jp/story/detail/5rmyR9UY9lr (https://prtimes.jp/story/detail/5rmyR9UY9lr)

導入をご検討中の学校様へ

「７つの習慣J(R)」にご関心をお持ちの学校様は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※1（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「RPAロボパットDX（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1：ITreview Best Software in Japan2023より

※2：ITreview Best Software in Japan2024より