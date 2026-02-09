累計730万人が遊ぶバーチャルホール『グリパチ』、アプリ外決済サービス「アプリペイ」を導入

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、ソーシャルゲーム「グリパチ」において、2026年2月9日（月）より、株式会社デジタルガレージが提供するアプリ外課金決済サービス「アプリペイ」を導入することをお知らせいたします。

■「アプリペイ」導入について

「グリパチ」では、ユーザーの皆様の利便性向上とさらなる還元を目的として、新たにアプリ外課金決済サービス「アプリペイ」を導入いたしました。

本システムは、従来のストアを経由せず外部専用サイトで手続きを完結させる「アプリ外課金」方式です。「アプリペイ」を経由してコインをご購入いただくことで、従来のプラットフォーム決済と比較して、より多くのボーナスや特典を獲得することが可能になります。

■【最大24%増量】導入記念キャンペーンを開催

「アプリペイ」の導入を記念し、本日より期間限定で「アプリペイ導入記念！無償コイン増量キャンペーン」を開催いたします。 本キャンペーン中、アプリペイを利用してコインをご購入いただくと、もれなく購入コイン数の10%以上、最大で24%の無償コインをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年2月9日～

詳細はアプリ内お知らせをご覧ください。

「グリパチ」公式アプリペイStore

Android：https://app-pay.jp/app/greepachi_AOS

iOS：https://app-pay.jp/app/greepachi_iOS

※アイテムの購入方法や詳細については「グリパチ」アプリ内お知らせをご確認ください。

■ソーシャルゲーム「グリパチ」について

ソーシャルゲーム「グリパチ」は、パチンコ・パチスロメーカー各社協力のもと、実際のパチンコホールで稼動しているパチンコ・パチスロ機や、歴代の名機の実機シミュレーターをモバイルで遊ぶことができるバーチャルホールです。2012年1月よりサービスを開始し、現在、累計利用者数720万人を突破しています。

「グリパチ」ホールアプリダウンロード

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id847314872

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gree.android.pf.greeapp3358

公式X：https://twitter.com/GreePachi777

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/GreePachi

・グリパチ対応機種（本アプリ配信日時点）

▼ Android版 現在パチンコ・パチスロアプリ 105機種 を配信

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

※一部の端末を除く。タブレット端末は動作保証外となります。

▼ iOS版 現在パチンコ・パチスロアプリ114機種 を配信

iOS ver. 13.0以上を搭載したiOS端末

・プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

・アクセス：公式サイト https://greepachi.com/ よりアクセスしてください。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。