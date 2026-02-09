【ホテルメトロポリタン 川崎】川崎駅で宮崎みやげを買える！「みやざきMarche」開催
日本ホテル株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2252_1_784c8e55899726aa9d6d05fabff8182b.jpg?v=202602091251 ]
Webサイト :
https://kawasaki.metropolitan.jp/topics/marche2026.html
ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）はオールデイダイニング「Terrace and Table」にて開催中の「宮崎フェア」の出張イベントとして、2月18日（水）にJR川崎駅中央南改札内にて「みやざきMarche（マルシェ）」を開催いたします。
今が旬の完熟きんかん「たまたま」や、県産野菜を販売します。また宮崎名物「ミカエル堂」のジャリパンや、辛麺の元祖「桝元」の生麺（スープ付き）や、菓子類も宮崎みやげの定番「チーズまんじゅう」や、新定番「キャラいも」「ゴボチ」「オサカーナ」もラインナップ。まるで宮崎旅行帰りにおみやげ屋さんに立ち寄った気分を川崎駅で味わえる、1日限定のマルシェです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2252_1_784c8e55899726aa9d6d05fabff8182b.jpg?v=202602091251 ]
Webサイト :
https://kawasaki.metropolitan.jp/topics/marche2026.html
※上記商品は2月6日時点の予定。流通の状況によっては販売できない場合もございます