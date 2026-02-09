スタディチェーン株式会社、公式ライブドアブログを開設教育・受験領域の知見を集約し、実践的な情報発信を強化

スタディチェーン株式会社

本ブログでは、大学受験・英検・総合型選抜などの教育分野を中心に、当社が複数の学習支援サービスを運営する中で蓄積してきた情報や知見を整理・発信してまいります。

公式ライブドアブログ開設の概要

スタディチェーン株式会社は、学習塾・オンライン指導・教育メディアの運営を通じて、受験生や保護者、学習者と日々向き合ってきました。その中で共通して見えてきた課題が、「情報は多いが、整理されていない」「成果につながる形で理解できない」という情報過多による混乱です。

今回開設した公式ライブドアブログは、こうした課題に対し、教育・受験領域の情報を実務視点で再整理し、分かりやすく届ける場として位置づけています。

ブログで発信する内容

公式ライブドアブログでは、以下のようなテーマを中心に情報発信を行います。

・大学受験、英検、総合型選抜に関する最新情報と制度解説

・実際に成果につながった学習設計や支援プロセス

・教育サービス運営の中で見えてきた課題と改善の取り組み

・学習支援事業を通じて得られたデータや傾向の共有

学習者や保護者にとっての実用性はもちろん、教育業界やEdTech領域に関心を持つ読者にとっても参考となる情報提供を目指します。

今後の取り組み

スタディチェーン株式会社は、公式ライブドアブログを通じて、教育・学習分野における情報の整理と可視化を進めていきます。単なるノウハウの発信にとどまらず、「なぜ成果が出たのか」「どのような選択が結果を分けたのか」といった背景や構造まで含めて伝えることで、読者自身が判断できる材料を提供します。

今後も同社は、サービス開発と情報発信の両面から、学習や挑戦における選択の質を高める取り組みを続けてまいります。

公式ブログはこちらから

https://studychainn.livedoor.blog/

https://studychainn.livedoor.blog/archives/11813548.html

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

情報が溢れる時代だからこそ、正しく整理された情報の価値は高まっています。公式ライブドアブログでは、事業の現場で得られた知見を共有し、学習や進路選択の判断材料となる情報を提供していきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

逆転合特化塾のインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/1083604834973646849)

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

英検コーチのインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/885819755250843649)

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

SMART英語塾

https://juken-guide.jp

https://studychain.co.jp

https://hustar.co.jp