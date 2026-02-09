音楽文化の国際的展開を目指す「AXLR8-G」プロジェクトに、制作支援パートナーとして参画

株式会社まる優

このたび株式会社まる優（以下、当社）は、日本の音楽文化を国際的な評価の舞台へつなぐアクセラレーション・プログラム「AXLR8-G（アクセラレート”GRAMMYs”）」において、制作支援パートナーとして参画しました。本プロジェクトは 音楽界最高峰の栄誉である The GRAMMY Awards（グラミー賞） の評価構造へ日本のアーティストを正確に接続することを目的とした実行プラットフォームとして設計されており、当社はその制作・運営支援に協力しています。

AXLR8-G の概要

AXLR8-G は、音楽界における最高位の栄誉とされる The GRAMMY Awards（グラミー賞） が機能する “GRAMMY’s Week” の期間において、音楽業界の意思決定層や主要レーベル、プロデューサー、評価者が集う国際評価回路へ、日本の音楽界を直接接続する装置として始動したアクセラレーション・プログラムです。The GRAMMY Awards を目標と公言するアーティストとその制作チームが、国際標準の評価回路や意思決定構造へ正確に接続するための実行基盤として設計されています。

この取り組みは単なるイベントやコンテストではなく、日本発の才能が世界標準の評価回路へ“当事者として配置”される実践的な運用プラットフォームとして評価され、米国およびアジア圏の現地コミュニティとも連携して進行しています。

当社の参画内容

当社は、文化や創造活動が社会にもたらす価値に強い共感を持ち、AXLR8-G の理念に賛同する形で制作支援パートナーとしての協力を決定しました。具体的には、以下の支援領域に関与しています。

- ノベルティの企画・制作：AXLR8-G主催・グラミー賞公認「The GRAMMY Awards AFTER PARTY」の招待状（インビテーション）企画・制作をはじめ、公式プログラム参加者向けの通知物制作を支援- プロジェクト制作物全般の連携支援：参加者・関係者向け資料や運営に関わるクリエイティブ制作をプロジェクトチームと連携・協働

当社の立ち位置は、音楽事業者としての主体的運営ではなく、音楽文化発展の支援・共創パートナーとしての参画です。これにより、日本のアーティストやクリエイターが、世界標準の評価環境へ段階的にアクセスできる仕組みづくりに貢献しています。

プロジェクトの意義と今後の展開

AXLR8-G は、2026 年 1 月 17 日の国内ローンチを機に、GRAMMY’s Week という国際的評価回路への日本音楽界の常時接続を実現しました。これにより日本の音楽文化は、海外の主要評価構造・関係者ネットワークと直接対話し、評価の機会を獲得するための土台を持つに至っています。

また、2026年2月1日（米国ロサンゼルス）には、グラミー賞公認「The GRAMMY Awards AFTER PARTY」が開催され、本プロジェクトにおける国際的な実装フェーズの一環として実施されました。

※当該イベントの詳細および当日の様子については、別途、事後リリースにてご案内予定です。

今後、AXLR8-G では以下のような展開が見込まれています。

- グラミー賞評価構造への参加プロセスの継続的な運用- 国内外での関連イベントやコラボレーション企画の実施

当社はこれらの取り組みを継続的に支援し、日本発の音楽文化が世界へとつながる架け橋となるべく活動していきます。

注釈・補足

本リリースにおける当社の役割は、制作支援パートナーとしての協力であり、AXLR8-G の主催主体を示すものではありません。

イベント詳細・出演者情報・当日の状況については、主催者側の公式発表をご参照ください。

関連情報

AXLR8-Gが実行フェーズへ移行、CANNES GALA承認のもと2026年1月17日に国内正式ローンチ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000087572.html)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社まる優

お問い合わせフォーム https://maruyu.net/contact/

■会社概要

会社名：株式会社まる優

代表者：代表取締役 財部優次郎

所在地：〒839-0814 福岡県久留米市山川追分１丁目３-８

設 立：2014年 設立

T E L：0942-65-3276

F A X：0942-65-3207

事業内容：イベント企画・自治体プロモーション・着ぐるみ等キャラクターグッズ制作・医療資材・工場設備・空調設備・貿易・人材関連・教育関連事業等、多角的な事業を展開

拠点：福岡本社、東京支社、神奈川オフィス

URL：https://maruyu.net/

備考：提案力と全国対応の機動力で、企業・自治体・教育機関への総合的な優れたソリューションを提供しています。