ランジェリーブランドPEACH JOHNが「Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）」とのコラボコレクションを＜2月10日（火）発売＞　あったかニット素材のパジャマもラインナップ

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）のPEACH JOHNは、現在もファッションアイコンとして世界中で愛され続けいる「Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）」とのコラボレーションコレクションを2月10日（火）に発売いたします。

ベティー ブープ(TM)の世界観が溢れる、ディテールにこだわったランジェリー2型、ルームウェア1型の計3型を展開いたします。

ここでしか手に入らない特別なラインナップは必見です。



明日の発売に先立ち、本日2月9日（月）にビジュアルと商品ラインナップを公開いたしました。

販売について

インフォメーションページ :https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/bettyboopBetty Boop(TM) x PEACH JOHN特集ページ :https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-bettyboop/【2月10日（火）正午公開】Betty Boop(TM) x PEACH JOHN

発売日：2026年2月10日（火）

販路：

・PEACH JOHN公式通販サイト

https://www.peachjohn.co.jp/shop/

・全国のPEACH JOHN*

*PJ BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く

店舗一覧ページ：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）について

ベティー ブープ(TM)️は、1930年8月9日にアメリカでリリースされたアニメーションDizzy Dishesに初めて登場しました。

主人公であるビンボーの憧れの人というただの脇役でしたが、その後の数年間で瞬く間に人気を集め、女性のアニメーションスターとして全米を魅了するまでになりました。

現在もファッションアイコンとして、ティーンからセレブまで男女問わず、世界中で愛され続けています。

カジュアルな少女からゴージャスな大人の女性まで変幻自在なベティーはファッションカテゴリーにとどまらず、アーティスト、ミュージシャンとのコラボレーションも好評で、益々活動の場を広げています。

ラインナップ

1．Betty Boop(TM) ドットレースノンワイヤーブラ

ベティー ブープ(TM)のキュートな世界観を詰め込んだ、ノンワイヤーブラとショーツ。

フロッキードット柄の生地を全体に使用し、繊細な配色レースを組み合わせました。

カップ下には存在感のあるリボン、ストラップ部分にはハート型のアジャスターをあしらい、ガーリーさの中にシックなテイストをプラス。

分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきりとした盛り谷間をメイクします。

サイドベルトにあしらった「Betty(ハート)Boop(TM)」の刺しゅうも、さりげないポイント。

Betty Boop(TM) ドットレースノンワイヤーブラ

価格：\4,200（本体価格\3,819）

サイズ：B～Fカップ/UB65,70,75

Betty Boop(TM) ドットレースショーツ

価格：\2,100（本体価格\1,910）

サイズ：S、M、L

カラー：ブラック、ピンク（全2色）

2．Betty Boop(TM) ホイップリーパジャマ

トップスにベティー ブープ(TM)を大きくあしらったニットパジャマ。

PEACH JOHNの定番、ホイップクリームのように柔らかな肌ざわりとあたたかさを叶えるモールニット「ホイップリー」素材を使用しました。

トップスは詰まりすぎないラウンドネックに、ゆったりとしたシルエット。ふっくらとボリュームのあるパフスリーブで、袖口はキュッとすぼまり、フェミニンなデザインに仕上げています。ボトムはお腹をしっかり包み込むハイウエストのミニ丈。後ろポケットには、ハートにベティー ブープ(TM)のシルエット刺しゅうをあしらいました。

Betty Boop(TM) ホイップリーパジャマ

価格：\7,150（本体価格\6,500）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ピンク（全1色）

公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/PEACH JOHN