ランジェリーブランドPEACH JOHNが「Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）」とのコラボコレクションを＜2月10日（火）発売＞ あったかニット素材のパジャマもラインナップ
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）のPEACH JOHNは、現在もファッションアイコンとして世界中で愛され続けいる「Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）」とのコラボレーションコレクションを2月10日（火）に発売いたします。
ベティー ブープ(TM)の世界観が溢れる、ディテールにこだわったランジェリー2型、ルームウェア1型の計3型を展開いたします。
ここでしか手に入らない特別なラインナップは必見です。
明日の発売に先立ち、本日2月9日（月）にビジュアルと商品ラインナップを公開いたしました。
インフォメーションページ :
https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/bettyboop
Betty Boop(TM) x PEACH JOHN
特集ページ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-bettyboop/
【2月10日（火）正午公開】Betty Boop(TM) x PEACH JOHN
販売について
発売日：2026年2月10日（火）
販路：
・PEACH JOHN公式通販サイト
https://www.peachjohn.co.jp/shop/
・全国のPEACH JOHN*
*PJ BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く
店舗一覧ページ：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
Betty Boop(TM)（ベティー ブープ(TM)）について
ベティー ブープ(TM)️は、1930年8月9日にアメリカでリリースされたアニメーションDizzy Dishesに初めて登場しました。
主人公であるビンボーの憧れの人というただの脇役でしたが、その後の数年間で瞬く間に人気を集め、女性のアニメーションスターとして全米を魅了するまでになりました。
現在もファッションアイコンとして、ティーンからセレブまで男女問わず、世界中で愛され続けています。
カジュアルな少女からゴージャスな大人の女性まで変幻自在なベティーはファッションカテゴリーにとどまらず、アーティスト、ミュージシャンとのコラボレーションも好評で、益々活動の場を広げています。
ラインナップ
1．Betty Boop(TM) ドットレースノンワイヤーブラ
ベティー ブープ(TM)のキュートな世界観を詰め込んだ、ノンワイヤーブラとショーツ。
フロッキードット柄の生地を全体に使用し、繊細な配色レースを組み合わせました。
カップ下には存在感のあるリボン、ストラップ部分にはハート型のアジャスターをあしらい、ガーリーさの中にシックなテイストをプラス。
分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ、くっきりとした盛り谷間をメイクします。
サイドベルトにあしらった「Betty(ハート)Boop(TM)」の刺しゅうも、さりげないポイント。
Betty Boop(TM) ドットレースノンワイヤーブラ
価格：\4,200（本体価格\3,819）
サイズ：B～Fカップ/UB65,70,75
Betty Boop(TM) ドットレースショーツ
価格：\2,100（本体価格\1,910）
サイズ：S、M、L
カラー：ブラック、ピンク（全2色）
2．Betty Boop(TM) ホイップリーパジャマ
トップスにベティー ブープ(TM)を大きくあしらったニットパジャマ。
PEACH JOHNの定番、ホイップクリームのように柔らかな肌ざわりとあたたかさを叶えるモールニット「ホイップリー」素材を使用しました。
トップスは詰まりすぎないラウンドネックに、ゆったりとしたシルエット。ふっくらとボリュームのあるパフスリーブで、袖口はキュッとすぼまり、フェミニンなデザインに仕上げています。ボトムはお腹をしっかり包み込むハイウエストのミニ丈。後ろポケットには、ハートにベティー ブープ(TM)のシルエット刺しゅうをあしらいました。
Betty Boop(TM) ホイップリーパジャマ
価格：\7,150（本体価格\6,500）
サイズ：ワンサイズ
カラー：ピンク（全1色）
公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/
PEACH JOHN