元サッカー日本代表MF・中村俊輔さんがU-NEXT欧州フットボール中継の解説に登場。世界最高峰のプレミアリーグ、ラ・リーガなど2025/26シーズン後半戦の配信に随時出演

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、元サッカー日本代表MFの中村俊輔さんを欧州フットボール中継の解説として起用することを決定いたしました。中村さんは今後、U-NEXTで配信するプレミアリーグやラ・リーガなどの中継解説を継続的に担当します。特に、ラ・リーガで解説を行うのはU-NEXTによる配信試合のみとなります。

日本サッカー史に輝く、唯一無二の実績

中村俊輔さんは日本サッカー界を代表する司令塔として、国内外で輝かしい実績を重ねてきました。Jリーグでは史上初となる2度の年間最優秀選手賞（2000年、2013年）に輝き、その卓越した技術と戦術眼でファンを魅了。日本代表としても、2004年のAFCアジアカップでMVPを獲得し、FIFAワールドカップには2度出場するなど、長年にわたりチームを牽引してきました。

その活躍の舞台は国内に留まらず、イタリアのセリエA、スコットランドのスコティッシュ・プレミアリーグ、スペインのラ・リーガといった欧州のトップリーグでもプレーしました。

特にスコットランドでは、名門セルティックのエースとしてリーグMVPを受賞。アジア人が欧州主要リーグでMVPを獲得するのは史上初の快挙でした。加えて欧州チャンピオンズリーグでも、2006年の1次リーグでマンチェスター・Uから2試合連続で直接FKによる得点を挙げ、クラブを1992年の大会改編以来初の決勝トーナメント進出に導きました。

“伝説の司令塔”の視点で、サッカー観戦を特別な体験に

世界最高峰の舞台でみせた活躍は日本のみならず、欧州でも伝説として語り継がれています。今では多くの日本勢が欧州各国リーグで活躍するようになりましたが、その道を切り開いたひとりが中村俊輔さんであることは間違いありません。

そんな中村俊輔さんならではの解説が、U-NEXTでお楽しみいただけるようになります。U-NEXTでの解説デビュー戦は、2026年2月16日（日）0時15分よりライブ配信予定の『ラージョ・バジェカーノ vs. アトレティコ・デ・マドリー』に決定いたしました。かつて自らもプレーしたラ・リーガについて、どのような解説を披露するのか、ご期待ください。

中村俊輔さんコメント

この度、U-NEXTにて海外サッカーの解説を担当することになりました。

試合の面白さ、戦術のポイントなどをお伝えし、視聴者の皆様により一層サッカーを楽しんでいただけるよう努めてまいります。

U-NEXTを通じて、皆様とサッカーの魅力を共有できることを心より嬉しく思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

中村俊輔

3週連続で解説に登場！中村俊輔さん 今後の解説予定

ラ・リーガ 第24節 ラージョ・バジェカーノ vs. アトレティコ・デ・マドリー

配信日時: 2026年2月16日（日）0:15 試合開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013164

ラ・リーガ 第25節 レアル・ソシエダ vs. オビエド

配信日時: 2026年2月21日（土）22:00 試合開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013179

プレミアリーグ 第28節 リヴァプール vs. ウェストハム

配信日時: 2026年3月1日（日）0:00 試合開始

視聴ページ：URLの確定次第、今後のライブ配信一覧（https://video.unext.jp/live/browse/block/BEF_LIVE?genre=soccer）に掲載

※ご視聴にはサッカーパックのご購入が必要です。上記の試合以降の日程については決まり次第、U-NEXTフットボール公式Xなどでお知らせいたします。

