発売即重版決定！書籍『ChatGPTはどのように動いているのか？』2/27に書籍の原型となった大学講義を再現したイベントが開催決定！

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ChatGPTはどのように動いているのか？』（2026年1月20日発売）の重版を決定しました。本書は、今や身近な存在となったChatGPTなど生成AIの基盤技術を、数式を使わずにわかりやすく解説した1冊です。

2月27日（金）には、書籍の原型となった大学講義のダイジェストで公開する無料イベントも開催します（オンライン／事前登録制）。

現役大学教授の人気講義を書籍化。生成AIはどのように動いている？

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、私たちの生活になくてはならないものになりつつあります。けれども、この便利なChatGPTが、いったいどのような仕組みで動いているのかを知っているでしょうか？

本書では、大学教授である著者が、ChatGPTの基盤技術の仕組みについてITに詳しくない人でも理解できるように解説します。過去に生成AIやLLM関連の本をひらいて、難しそうな数式にくじけた経験のある人でも心配ありません。「りんご」や「じゃんけん」といった身近なものでイメージをつかみやすくして、数学の前提知識がなくても理解できるように解説していきます。

本書は、発売直後から大きな反響を呼び、即重版が決まりました。AI時代にAIをただ使うのではなく、その裏にある原理を知り仕組みを理解することは、AIを賢く使うための第一歩となるでしょう。

▼本書がわかりやすい3つのポイント

・動くプログラムでAIの動作を体験できる（クリック1つで簡単実行！）

・数学の知識ゼロでも理解できる（難しい数式を読み解く知識は一切不要）

・身近なたとえでイメージできる（「人間」や「りんご」をAIはどう捉えるのか？）

▼本書が解き明かすChatGPTの謎（一部）

・ChatGPTの原理を支える「たった2つの要素」

・ChatGPTの思考は「広げる」と「縮める」

・AIが言葉の「ニュアンス」を理解するしくみ

書籍の原型となった大学講義を60分に超凝縮したオンラインイベントの開催が決定！

重版を記念して、本書の著者である中西 崇文氏が本書の原型となった大学講義をダイジェストで公開する無料オンラインイベントを2026年2月27日（金）18：30から開催します。イベントの参加申し込みは下記より受け付けています。この機会に生成AIの裏側の仕組みに関する理解を深めましょう。

■イベント概要

超凝縮！60分講義「ChatGPTはどのように動いているのか？」

開催日時：2026年2月27日（金）18：30～20：00

会場：オンライン（Zoom）

講師：中西 崇文

入場料：無料

お申込み：https://sebook.connpass.com/event/383525/

対象者：

・AIやLLMを学び始めたエンジニア

・社内でAI導入を推進する立場にいる人

・「AIの裏側の仕組み」に興味がある人

・書籍『ChatGPTはどのように動いているのか』が気になっている人

■書籍概要

『ChatGPTはどのように動いているのか？』

著者：中西 崇文

発売日：2026年1月20日

定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

仕様：A5・224ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193403

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27325

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798193402

■目次

第1章 ChatGPTの基本的なしくみ

第2章 ChatGPTを支える1つ目の要素「ベクトル」

第3章 ChatGPTを支える2つ目の要素「行列」

第4章 ChatGPTの基本的な思考回路

第5章 ChatGPTはなぜ自然な会話ができるのか？

第6章 ChatGPTの心臓部「Transformer」と「Attention」

第7章 ChatGPTに残された謎

■著者プロフィール

中西 崇文（なかにし・たかふみ）

東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 教授

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 主任研究員

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所 客員主任研究員／研究院客員准教授

デジタルハリウッド大学大学院 客員教授

1978年、三重県伊勢市生まれ。2006年3月、筑波大学大学院システム情報工学研究科にて博士（工学）の学位取得。2006年より情報通信研究機構にてナレッジクラスタシステムの研究開発等に従事。2014年4月より国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授・主任研究員、テキストマイニング、データマイニング手法の研究開発に従事。2018年4月、武蔵野大学工学部 数理工学科 准教授。2019年4月より武蔵野大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 准教授。2025年より現職。

現在、独自の説明可能なAI（XAI）技術であるAIMEを軸に、システムの研究開発やそれらのビジネス、

サービスの立ち上げを目的とした企業連携研究プロジェクトを多数推進中。総務省「AIネットワーク

社会推進会議」構成員、経済産業省「流通・物流分野における情報の利活用に関する研究会」委員、総

務省「ICTインテリジェント化影響評価検討会議」構成員、等歴任。専門は、XAI、データマイニング、

感性情報処理、メディアコンテンツ分析など。

著書に『Pythonハンズオンによるはじめての線形代数』（森北出版）、『スマートデータ・イノベーション』（翔泳社）、『シンギュラリティは怖くない』（草思社）などがある。