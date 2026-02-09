【幹事様必見！】歓迎会・送別会は全国の(株)モンテローザの対象店舗がおトク！歓送迎会キャンペーンご予約受付中！
株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、日頃のご愛顧に感謝し、2026年2月1日から2026年4月30日までの期間、全国の対象店舗で「歓送迎会キャンペーン」を開催します。
新たな門出を祝うこの季節、特別な仲間とのひとときをもっと素敵に演出しませんか？
歓送迎会を華やかに彩る特別キャンペーンをご用意しました。
大切な仲間と過ごす時間、そして新たなスタートを祝う瞬間を、忘れられないひとときに。
ご予約はお早めに！
従業員一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしています。
歓送迎会キャンペーン！ ＜事前WEB予約がオトク！！＞
＜予約特典１. 対象コースを前日までにWEB予約すると、お一人様につき最大1,000円OFF＞
■開催期間
2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）
■開催内容
前日までにWEB予約サイトの「HOT PEPPERグルメ」「ぐるなび」「PayPayグルメ」「食べログ」「(株)モンテローザ公式ホームページ」から、対象コースを予約すると特典が受けられます。
１. お一人様につき500円OFF！
２. 20時以降開始のご予約はお一人様につき1,000円OFF！
＜予約特典２. 【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】＞
■開催期間
2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）
■開催内容
【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】
■ご留意事項
・電話でのご予約は、本キャンペーンの対象外です。
・食材手配の都合上、料理内容を変更する場合がございます。
・当社お食事券、その他割引券・クーポン券などとの併用割引はできません。
・本キャンペーンの対象は、「対象コース（アルコール飲み放題付）」の場合に限ります。「ソフトドリンク飲み放題付」の場合、「コース料理のみご注文」の場合は、本キャンペーンの対象外です。
・一部、ブランド名と異なるメニューを販売している店舗があります。本キャンペーンの対象となるコースは、各WEBサイトのご利用予定店舗のご予約受付画面でご確認ください。
・実施期間中、メニュー変更により対象コースが変更となる場合がございます。
歓送迎会キャンペーン対象コース
白木屋／笑笑
刺身4種とA4黒毛和牛の牛すき鍋のプレミアムコース
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
魚民／寿司と居酒屋 魚民／魚民のすし
牡蠣と鮟鱇の特選醤油鍋と刺身4種盛りの付いた満足コース
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
千年の宴／月の宴／福福屋／竹取酒物語
比叡生湯葉入り御造りと牡蠣とスケソウ鱈のスンドゥブ鍋
がついた充実プラン（2時間飲み放題付）
お一人様 5,000円（税込） → 4,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,000円（税込） → 4,000円（税込）
山内農場／かば屋／くろ○／かみふうせん
鶏三昧!!三種の鶏鍋と九州魚 三種盛り合せがついた
喜界島コース（2時間飲み放題付）
お一人様 6,000円（税込） → 5,500円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 6,000円（税込） → 5,000円（税込）
目利きの銀次／横濱魚萬／濱焼北海道魚萬
豪快舟盛りと海鮮ちゃんこ鍋がついた特選コース
（2時間飲み放題付）
お一人様 5,500円（税込） → 5,000円（税込）
20時以降開始の場合
お一人様 5,500円（税込） → 4,500円（税込）
※実施期間中、メニュー変更により対象コースが変更となる場合がございます。
※一部、ブランド名と異なるメニューを販売している店舗があります。本キャンペーンの対象となるコースは、各WEBサイトのご利用予定店舗のご予約受付画面でご確認ください。
歓送迎会におすすめ！＜思い出に残るオリジナルケーキ＞
＊感謝状ケーキは、表彰状のような形で定型文または、フリーメッセージのいずれかで、お作りすることができます。
＊写真ケーキは、お客様がお好きなオリジナル写真で、お作りすることができます。
＊ご利用予定日の5日前までのご注文をお願いいたします。
【モンテアプリ特典】事前に「PayPayクーポン」を取得して、モンテアプリからPayPay決済すると、ポイント最大5％付与
■開催期間
2026年3月1日（日）0：00 ～ 2026年4月30日（木）23：59
■開催内容
事前にPayPayアプリ上でPayPayクーポンを獲得のうえ、対象店舗をご利用のお会計時にモンテアプリのPayPay決済をご利用いただくと、決済金額の最大5％のPayPayポイントが後日付与されます。
■付与条件
１.決済金額の最大3％付与
［決済金額］：1,000円（税込）以上
２.決済金額の最大5％付与
［決済金額］：20,000円（税込）以上
■ご留意事項
・PayPayポイントの付与上限は、１.２.の条件ごとに期間中5,000ポイントです。（出金・譲渡不可）
・条件１.と２.を共に満たしても、ポイントの重複付与はされません。
この場合、付与されるポイントの多いクーポンが適用されます。
・事前に「PayPay」アプリ上で、当社PayPayクーポンの取得が必要です。
・モンテアプリからのPayPay決済の場合のみ、本キャンペーンが適用されます。
・詳しくは「PayPayアプリ」内のクーポンページをご確認ください。
■対象店舗
817店舗（2月9日現在）
・開催期間中に休業日のある店舗があります。事前にご利用予定店舗の店舗情報をご確認ください。
モンテアプリについて
(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。
さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。
【機能など】
▶フリーワード店舗検索
目的地周辺の店舗を検索することができます。
１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。
▶お気に入り店舗登録
お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。
▶新規会員登録特典
新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。
▶ブランド切り替え
ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。
▶アプリ会員限定のクーポン
アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。
▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内
アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。
■「モンテアプリ」のダウンロード方法
下記URLからダウンロードページに遷移します。
iPhoneアプリ
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179
Androidアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes