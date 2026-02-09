【長崎・平戸】平戸ひらめまつり連動。Kikka Hirado が冬の平戸産寒ビラメを“刺身”で味わう期間限定プランを提供

株式会社urakata

長崎・平戸で開催される「平戸ひらめまつり」の会期に合わせ、Kikka Hiradoでは平戸産の寒ビラメを主役にした期間限定「ヒラメプラン」を提供。料理長が選んだ提供方法は刺身。冬の平戸ならではの引き締まった身と上品な甘みを、最も正直なかたちで味わってもらうための提案です。

冬の平戸には、この季節ならではの静けさと、確かな美味しさがあります。長崎県平戸市で毎年開催される「平戸ひらめまつり」は、そんな冬の海の恵みを象徴する催しです。Kikka Hirado では、このひらめまつりの会期に合わせ、2026年1月24日から3月15日宿泊分まで、平戸産寒ビラメを主役に据えた期間限定の宿泊プラン「ヒラメプラン」をご用意しました。

冬の平戸を知る料理長が選んだ、最も正直な表現

このプランで私たちが最も大切にしたのは、「どう料理するか」よりも、「どう味わっていただくか」。料理長が選んだ提供方法は「刺身」。火を入れることも、技巧を凝らすこともせず、ヒラメそのものと向き合っていただくための選択でした。

冬の平戸近海で水揚げされる寒ビラメは、冷たい海水によって身がきゅっと引き締まり、透明感のある白身と、噛みしめるほどに広がる上品な甘みを備えています。料理長は、「この時期のヒラメは、何かを足すより、引くことが一番の調理になる」と語ります。刺身という形は、素材の状態がそのまま伝わる、最も正直な表現です。

Kikka Hirado は、平戸という土地が育んできた“本質を尊ぶ文化”に寄り添う宿でありたいと考えています。かつて海外との交易で栄え、多様な価値観を受け入れてきた平戸には、流行に流されず、良いものを見極める視点 が今も息づいています。今回のヒラメプランも、その延長線上にあります。

「平戸ひらめまつり」という地域の賑わいに合わせながら、あえて派手な演出は行わず、旬の魚を、旬の場所で、最も素直なかたちで提供し味わっていただく。その体験そのものが、旅の目的になればと私たちは考えました。

このプランは、食をきっかけに旅先を選ぶ方、季節の移ろいを丁寧に味わいたい方、静かな環境で大切な人と食卓を囲みたい方に寄り添う内容です。特別な記念日でなくても、「今、この時期の平戸を味わう」という理由だけで、十分に意味のある滞在になるはずです。

朝採れ寒ビラメ平戸魚市の朝市の様子

窓の外に広がる冬の海を眺めながら、一切れのヒラメに向き合う時間。それは、料理を楽しむというよりも、土地と季節を感じる体験に近いものかもしれません。Kikka Hirado は、このヒラメプランを通じて、平戸の冬の魅力を、 静かに、しかし確かにお届けしたいと考えています。

ひらめまつりの季節だからこそ味わえる、平戸の寒ビラメ。その一番美しい瞬間を、ぜひKikka Hiradoで体験してください。

生月の海平戸瀬戸静かな海の眺めながら