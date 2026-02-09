わずか15分で完売したASMR付き新作ノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』『豪華特典付き あなただけボックス』の追加受付を2026年2月9日（月）から開始！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、2026年2月1日（日）にわずか15分程で完売したオーダーメイド商品『りかも～ど(ハート) 豪華特典付き あなただけボックス』（税込み49,500円）の予約受付を、ファンの方々のご要望にお応えし、2026年2月9日（月）より追加で受け付けることをお知らせします。

また初回予約受付された100名には、特別にデジタル特典「録り下ろしショート感謝ボイス」を追加することを決定したことをお知らせします。

追加受付開始！ オーダーメイド版パッケージ商品「あなただけボックス」

予約ページ :https://rabbitfoot.booth.pm/items/7949441

『りかも～ど(ハート)』は、VTuber「花宮莉歌」が主演・主役のASMR付きノベルゲームです。

追加受付を開始した『あなただけボックス』は、ゲーム内の主役を購入者の名前で呼んでくれる特別なゲーム本編と関連グッズを詰め合わせたパッケージ商品となっています。

今回の受付で予約した『りかも～ど(ハート) 豪華特典付き あなただけボックス』は、発売日である2026年5月28日（木）にお手元に届きます。

先着100名様の初回受付分には、特別な特典を追加することを発表！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/266_1_488886ae7088e57894bc2810d1027885.jpg?v=202602091251 ]

2026年2月1日（日）に予約することができた100名様には、特別に追加のデジタル特典が追加されることをお知らせします。

追加されるデジタル特典は、「録り下ろしショート感謝ボイス」となっており、初回100名様だけが入手できる内容となっています。

また、初回受付した『りかも～ど(ハート) 豪華特典付き あなただけボックス』は、発売日の1週間前である2026年5月21日（木）に届く予定となっています。

VTuber「花宮莉歌」主演主役！ ASMR付きフルボイス新作ADV『りかも～ど(ハート)』

『りかも～ど(ハート)』公式サイト :https://rica-mode.cyberstep.com/

『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲームです。

◆あらすじ

「早く起きないと……イタズラしちゃいますよ？」

王国貴族の一人息子であるあなたの専属メイドとなったのは、

小さいころ一緒に遊んだ幼馴染の「花宮莉歌」だった。

メイドとして屋敷でも学園でも一緒の莉歌に、

ところかまわずイタズラされて、あなたはドキドキが止まらない……！

そんな生活がずっと続くと思っていた。

けれど――

父親のとある一言が、ふたりの心を揺り動かす。

身分違いのふたりの運命は交わるのか――

◆登場人物◆ゲーム概要

タイトル ：りかも～ど(ハート)

ジャンル ：ASMR付きビジュアルノベル

発売日 ：2026年5月28日（木）

対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

対応OS：Windows(R)

◆クレジット

イラスト ：瀬世ナギ

シナリオ構成・監修 ：星野彼方（Re,AER）

シナリオ ：諸星崇（Re,AER）

『りかも～ど(ハート)』公式サイト

https://rica-mode.cyberstep.com/(https://rica-mode.cyberstep.com/)

VTuber「花宮莉歌」

歌とゲームと猫が大好きな天才小悪魔メイドVtuber。

冠ラジオのパーソナリティ歴やゲーム声優からボーカル担当、エッセイ本出版など幅広く活動している。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCz4jhqrCfthF8NnldZeK_rw公式X :https://x.com/hanamiya_rica

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project HanamiyaRica novel