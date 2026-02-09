エチオピア・アディスアベバ大学の教授・学生がElithを訪問

株式会社Elith

株式会社Elithはこのたび、エチオピア・アディスアベバ大学（Addis Ababa University）の教授（Dr）および学生約10名を迎え、技術交流を行いました。

本訪問は、AI技術の研究動向や社会実装の可能性、ならびに今後の国際的な連携のあり方について理解を深めることを目的として実施されました。

当日は、アディスアベバ大学の教授および学生の皆さまから、Elithの研究開発や事業に対して多くの関心が寄せられました。

特に、マルチエージェントAIにおける設計上のトレードオフ、AI技術を活用した事業のスケール戦略、農業やヘルスケア分野におけるAI活用の可能性など、研究と実装の両面に関わる専門的かつ実践的な質問を中心に、活発な意見交換が行われました。

また、Elithが提供する生成AI品質評価プラットフォーム「GENFLUX」についても多くの質問が寄せられ、生成AIの品質評価やリスク管理の考え方など、AIの安全性・信頼性を支える取り組みに対して高い関心を示していただきました。

訪問の最後には、エチオピア産のコーヒー豆をお土産としていただくなど、技術的な議論に加えて文化的な交流も行われ、終始和やかな雰囲気の中で訪問を締めくくりました。

Elithは今後も、国内外の大学・研究機関との連携を通じて、研究と実装をつなぐAI技術の発展および安全で信頼できるAIの社会実装に継続して取り組んでまいります。

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

