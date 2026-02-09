青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』2026年7月上演決定【出演：山崎玲奈、内海啓貴、山口乃々華、七瀬恋彩、皆本麻帆 ほか】

株式会社ホリプロ

1981年の日本初演より45年以上にも渡り愛され続けている、ホリプロ夏の定番ミュージカル、『ピーター・パン』が今年も上演決定！ピーター・パン役を務めるのは第11代目ピーター・パン山崎玲奈。2023年、16歳から３年連続で同役を演じてきた山崎は今年が最後の出演となる。フック船長には内海啓貴、ウェンディ役には山口乃々華、タイガー・リリー役には七瀬恋彩、ダーリング夫人役には皆本麻帆の出演が決定。

2026年7月27日(月)～8月7日(金)東京・国際フォーラム ホールCにて上演。

夏の定番ファミリーミュージカル上演決定！今年の夏も、夢と冒険の溢れる、ネバーランドの世界へ！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d2_ecdnMN8Q ]

1981年に榊原郁恵（※榊はキヘンに神）の初代ピーター・パンが新宿コマ劇場に舞い降りて以来、日本中の子どもたち、大人たちに愛され続けてきたブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』が今年も上演される。

ピーター・パン役は、第11代目ピーター・パンの山崎玲奈。2023年より4度目の出演、今年が最後の年となる。山崎の近年の活躍は目覚ましく、様々なミュージカル作品で主要な役を務めるのは勿論のこと、多くの歌番組へも出演し、その圧巻の歌唱力で人々を魅了している。次世代を担うミュージカルスター山崎のラストフライングは見逃せない。

今年新たにフック船長役を務めるのは内海啓貴。数多くのミュージカル作品に出演し、多くの観客を魅了してきた内海だが、今回初めて悪役に挑戦する。どのようなフック船長を創り上げるのか、期待が高まる。

ウェンディ役は山口乃々華、タイガー・リリー役は七瀬恋彩が、ともに2025年より続投する。自然体の可愛らしさを存分に発揮した可憐なウェンディと、類まれなる身体能力を最大限に活かしたタイガー・リリー、今年はどのように進化するのか注目される。ダーリング夫人役には、舞台・映像を問わず幅広く活躍を続ける皆本麻帆が新たに決定。子役としてデビュー後、長いキャリアの中で、初めて母親役を演じる。

演出・振付を手掛けるのは、世界的にも活躍をする長谷川 寧。2023年より本作を手掛け、パルクールやパペットを用いた演出で大変な好評を得てきたが、長谷川 寧演出版『ピーター・パン』は今年が最終年となる。

集大成として更に進化を遂げ、大人も子どもも魅了すること間違いなしのミュージカル『ピーター・パン』、この夏もネバーランドへ冒険の旅へ出かけよう！

東京公演は2026年7月27日(月)～8月7日(金)東京国際フォーラム ホールCにて上演、その後大阪・愛知・山梨公演予定。東京公演チケットは2月16日(月)12:00からホリプロステージにて最速抽選受付開始。

＜キャスト＞

ピーター・パン：山崎玲奈

フック船長：内海啓貴

ウェンディ：山口乃々華

タイガー・リリー：七瀬恋彩

ダーリング夫人：皆本麻帆

ロストボーイズ*：梶みなみ、栗原沙也加、角田萌夏、西田杏奈、松尾音音

パイレーツ*：池田遼、鈴木真之介、高木裕和、武井雷俊、松本涼真、横山祥子

モリビト*：ASUKA、小原睦希、庄田あかる、杉本栞太郎、住玲衣奈、高中梨生、堤 絆兎、中川友里江

スウィング：三井夕萌、木村光

*五十音順

※子役キャストは今後発表いたします。

キャスト・演出家コメント

■山崎玲奈（ピーター・パン役）

この度、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』にて、4度目となるピーター・パン役を務めさせていただくことになりました。そして今年が、私にとって最後のピーター・パンとなります。とても寂しいですが、3年間積み重ねてきた経験を糧に、私にとっての集大成となるピーター・パンを1公演1公演心を込めてお届けしたいです。



更に進化したピーター・パンをお見せ出来るよう頑張ります！

ぜひ劇場で、一緒に空を飛びましょう。

You can fly！！

＜プロフィール＞

2007年生まれ、愛媛県出身。第11代目ピーター・パン。20年12月第44回ホリプロタレントスカウトキャラバン「ミュージカル次世代スターオーディション」にてグランプリを獲得。主な出演に、【舞台】『アニー』(アニー役)、『フィスト・オブ・ノーススター～北斗の拳』(リン役)、『聲の形』(西宮硝子役)、『翼の創世記』(キャサリン・ライト役)、『ビートルジュース』(リディア役)、【映画】「劇場版 おいしい給食 卒業」(学級委員長・皆川佐和子役)、【音楽プロジェクト】「ウタヒメドリーム」(夢咲いぶき役)など。レック株式会社「トレループ」CM出演中。26年4月より『Ambers -アンバース-』(ノア役)の出演が控えている。

■内海啓貴（フック船長役）

長年愛され続けている『ピーター・パン』の世界に携われること、大変嬉しく思います。

まさか自分がフック船長を演じることになるとは夢にも思っていませんでしたが、僕自身憧れのひとつでもあった悪役への挑戦に今からとてもワクワクしています。

今年の夏、皆さんと夢溢れる素敵な時間を過ごせることを心待ちにしています。

＜プロフィール＞

1995年生まれ、神奈川県出身。ドラマ『GTO』（CX）でデビュー。その後、「Rの法則」（NHKEテレ）にレギュラ一出演するなどTVを中心に活躍。ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンの日吉若役で人気を博し、近年は多数のミュージカルに出演、活躍の場を広げている。主な出演作に、【舞台】『不思議な国のエロス』(カミラス役)、『アナスタシア』、『ダーウィン・ヤング 悪の起源』、『ドリームガールズ』、『バイ・バイ・バーディー』、『ラ・カージュ・オ・フォール 籠の中の道化たち』、『ミセン』、『1789 -バスティーユの恋人たち-』など。2026年2月より『レイディ・ベス』の出演が控えている。

■山口乃々華（ウェンディ役）

大好きな作品にまた出演できること、心から嬉しく思っております。

昨年に引き続きウェンディを演じさせていただくからには、どこか少しでも違ったところを作りたいな、なんて考えています。

また、ピーターと空を飛べるなんて！！！

本当に楽しみで、早く夏が来ないかなぁとワクワクしています！

頑張りますので、よろしくお願いいたします！

＜プロフィール＞

1998年生まれ、埼玉県出身。2011年にLDH主催VOCAL BATTLE AUDITION 3を経て、翌年「Follow Me」にてE-girlsとしてデビュー。グループ活動を経て、21年より女優業を本格的に開始。22年には『SERI～ひとつのいのち』千璃役でミュージカル初主演を務め、その後も舞台を中心に活動。主な出演作として、【舞台】『ジェイミー』、『SPY×FAMILY』、『ラフヘスト～残されたもの』、a new musical『ヴァグラント』、『「呪術廻戦」-京都姉妹校交流会・起首雷同-』など。

■七瀬恋彩（タイガー・リリー役）

歴史あるこの作品に、今年も出演させていただけることを心から嬉しく思います。

モリビトの仲間たちと共に、この夏にしか生まれないネバーランドを作り上げ、

今の私だからこそ表現できる進化したタイガー・リリーをお届けできるよう、全力で演じさせていただきます。

観てくださる皆様にとって、忘れられない特別な夏になりますように。

ネバーランドでお待ちしております。

＜プロフィール＞

2003年生まれ、東京都出身。ブレイクダンスを主とするプロダンスチーム「KOSE 8ROCKS」に所属し、俳優としても活動。8歳から始めたブレイクダンスは日本国内で圧倒的な実力を持ち、ダンスショーやダンスバトルにて多数の受賞経験を持つ。

現在SNSの総フォロワー数は200万人超。俳優として、舞台『SaGa THE STAGE ～再生の絆～』、『幕が上がる』などに出演。26年2月上演予定のKAAT神奈川芸術劇場プロデュース『未練の幽霊と怪物―「珊瑚」「円山町」―』、5月上演予定の舞台『ガチアクタ』への出演が控えている。

■皆本麻帆（ダーリング夫人役）

子どもの頃憧れていた『ピーター・パン』、夏休みには毎年劇場に足を運んでいました。長い歴史のある作品に関わることができ、とても光栄に思います。自分が大人になったからこそ、作品の見え方や感じ方も変わったように思いますし、子ども心に感じたトキメキも思い出させてくれます。4年目となる長谷川さん山崎さん、先輩方のお力をお借りしながら頑張ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

＜プロフィール＞

1990年生まれ、広島県出身。96年、ミュージカル『アニー』でデビュー。2001年には同作で主演を務める。以降、舞台、映画、ドラマ、CMと幅広いジャンルで活躍を続けている。主な出演作に【舞台】conSept『いつか～one fine day』、IMY『あいまい劇場その壱 あくと』、『セールスマンの死』、『スカパン』、『舞台「刀剣乱舞」禺伝 矛盾源氏物語』、ミュージカル『ファントム』、ミュージカル『DEATH TAKES A HOLIDAY』、ミュージカル『SIX』、【映画】『ONLY SILVER FISH』、『線分上の動く点P』【ドラマ】「テレビ報道記者」（NTV）、「相棒season22元日スペシャル」（EX）、「ドクターホワイト」（KTV）などがある。

■演出・振付：長谷川 寧

(C)Photo by Marc Doradzillo

もしも「永遠」に子供でいられるという願いを叶えられるならば、

あなたは本当に叶えたいと願うだろうか？

生成AIにより人間が一生掛かっても手に入らない情報が瞬時に手に入る現代。

「永遠」の為に今や人間は脳をクラウド上にアップロードさせる研究すら進めている。

そう、「永遠」はともすれば手に届く課題になってきたと錯覚させられる。

“ネバーランド”とは、それでも決して辿り着けない「永遠」を象徴する場所。

何処かにあるかもしれないその「永遠」を信じ、私達を推進させる燃料だ。

だからこそ人々は此処で「永遠」に子供でいたいと願う。

それが本作が日本で半世紀近く上演されて来た所以だ。

そんな「永遠」にも都度ピリオドが訪れる。

私の“ネバーランド”は今年で遂にピリオド。

新要素も入れた集大成を持って、次へと継承したい。

その瞳を輝かせ本作を観てくれる全ての子供達へ。

どうかその瞳に私達の「永遠」を焼き付けに来て下さい。



長谷川 寧

＜プロフィール＞

作家・演出家・振付家・パフォーマー。03年冨士山アネット（フジヤマアネット）設立。異ジャンルとの協働を通じ本質を見詰め直す「疑・ジャンル」をテーマに活動中。

17年ベルリン・Theatertreﬀen International Forum招聘、20年國家兩廳院（National Theater and Concert Hall,Taipei）IDEA’s LAB.参加、22年ELECTRIC JAPAN（The Coronet Theatre, London）招聘。

近年の演出・振付作品に『死刑執行中脱獄進行中』、『歌劇BLACKJACK』の他、ミュージカル作品として『ピーター・パン』、『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』。

中国ではミュージカル『白夜行』『人間失格』が全国ツアー継続中の他、24年にはミュージカル『インファナル・アフェア』が上海大劇院にて上演。

振付家としてフジファブリック、bonobos、EGO-WRAPPIN’、Disney+『ガンニバル』、映画『海月姫』、CM SoftBank等、音楽・映像作品にも多数振付。

23年『白夜行』『人間失格』にて北京/天橋音楽劇年度盛典 演出賞・振付賞他、多数受賞。

24年『人間失格』にて2024中国ミュージカル協会年度式典 最優秀オリジナルミュージカル賞・演出家賞他、多数受賞。

新たなアジアのヴィジョンを更新すべく国内外にて活動中。

http://fannette.net/

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年7月27日(月)～8月7日(金)[16回]

会場：東京国際フォーラム ホールC

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/02/peterpan2026_seatmap_gold_03-1-scaled.jpg)

＜上演時間＞

1幕35分／休憩15分／2幕60分／休憩15分／3幕40分（計2時間45分）予定

＜ホリプロステージチケット販売スケジュール＞

【最速抽選先行】

2月16日(月)12:00～2月23日(月祝)23:59

【先着先行】

ゴールド会員：3月20日(金祝)9:00～3月29日(日)23:59

レギュラー会員：3月20日(金祝)10:00～3月29日(日)23:59

【一般発売】

4月1日(水)11:00～

詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/

＜チケット料金＞

○ネバーランドシート("妖精の粉"付)：

【おとな・こども共通】昼の回：11,000円／夜の回：10,500円

○S席：

【おとな】昼の回：9,000円／夜の回：8,500円

【こども】昼の回：7,000円／夜の回：6,500円

○A席：

【おとな】昼の回：5,200円／夜の回：4,800円

【こども】昼の回：3,600円／夜の回：3,200円

※全席指定・税込、こども=3歳～12歳

各種イベントも開催決定！

＜対象公演回のチケットをお持ちの皆様が無料でご参加いただけるイベント＞

○アフタートーク

公演終演後、キャストによるアフタートークを実施いたします。作品や物語にまつわるお話をはじめ、制作の舞台裏など、ここでしか聞けないエピソードをお届けする予定です。

【対象公演】8月5日(水)16:30［登壇者：山崎玲奈、内海啓貴、山口乃々華］

【所要時間】約15分

【料金】無料

＜座席券＋追加料金でご参加いただけるイベント＞

○劇場のお仕事体験

開演前のお時間に、チケットもぎり、チラシ配布、お客様のお出迎え、場内アナウンスなどの劇場に関するお仕事をローテーションでご体験いただけます。

当日ご着用いただく『ピーター・パン』スタッフTシャツは、記念にお持ち帰りいただけます。

【対象公演】東京公演全公演

【所要時間】約50分

【料金】

・アナウンス体験：2000円 ※Tシャツ付

・チケットもぎり＆チラシ配布体験：2000円 ※Tシャツ付

○ステージセット見学ツアー

公演終演後に、ステージ上を実際に歩いて見学できるイベントです。

実際にミュージカルが行われていたステージ上に立つことができる貴重なチャンスです。

【対象公演】7月30日(木)16:30／8月2日(日)16:30

【所要時間】約15分

【料金】ステージセット見学ツアー：1,500円 ※お土産付

○ピーター・パンとの写真撮影会

公演終演後に、ピーター・パン（山崎玲奈）と一緒に写真を撮ろう！憧れのピーター・パンと直接会うことのできる特別なイベントです。

【対象公演】8月3日(月)11:30

【料金】撮影会：1グループ2,000円 ※お土産付

※参加人数により撮影までお待ち頂く可能性がございます。予めご了承ください。

※撮影会に参加ご希望のお客様は、人数分の座席券＋参加グループ数の撮影会チケットをお求めください。（例：4人グループでお越しの方皆様ご一緒に撮影会に参加される場合、４人分の座席券＋撮影会チケット1枚）

イベントに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_event/

鑑賞サポート実施（要申込）

○手話付き公演

手話演者が舞台に向かって右手の客席前方に立ち、台詞や歌など音の情報を手話でお届けします。手話付き公演では、きこえない・きこえにくい方も舞台をお楽しみいただけるよう、字幕タブレット貸出の鑑賞サポートをあわせて実施いたします。

○字幕タブレットお貸出し

きこえない・きこえにくい方を対象に、日本語字幕タブレットの貸し出しを行います。

ご利用をご希望の方は、チケットをご購入いただいた後にお申し込みフォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。日本語字幕タブレットは、手話対象座席以外のお席をご購入いただいたお客様もお申し込みいただけます。

【対象公演】

8月2日(日)11:30／8月3日(月)11:30

鑑賞サポートに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/#support

公演概要

青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

＜スタッフ＞

原作：サー・J・M・バリによる作品を元にしたミュージカル

作詞：キャロリン・リー

作曲：モリス(ムース)・チャーラップ

翻訳・訳詞：福田響志

演出・振付：長谷川 寧

音楽監督：宮川彬良

美術：BLANk R＆D

照明：齋藤茂男

音響：井上正弘

衣裳：高橋 毅

ヘアメイク：河村陽子

アクション・パルクール：HAYATE

映像：anno lab

フライング：松藤和広

歌唱指導：福井小百合

パペット操演指導：黒谷 都

振付助手：溝上瑞季／仙石孝太朗

アクション・パルクール助手：ASUKA／木村光

稽古ピアノ：井出幸子

演出助手：坂本聖子／三浦栞優

舞台監督：小澤久明／瀧原寿子

エグゼクティブ・プロデューサー：堀 威夫

主催・企画制作：ホリプロ

特別協賛：青山メインランド

＜ストーリー＞

ロンドンに住むダーリング夫妻の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルの部屋に、空を飛べる不思議な男の子が“あるもの”を取りに忍び込みます。その子の名前は、ピーター・パン。ピーターは3人の子どもたちを連れ、いつまでも子どもでいられる“ネバーランド”へ飛び立ちます。

ウェンディはネバーランドで出会った迷子たちの“お母さん”になり、タイガー・リリー率いるモリビト（森の住人たち）とも仲良くなりました。ウェンディたちは、みんなと楽しく愉快な時を過ごしながらも、いつしか我が家が恋しくなり、ロストボーイズも連れてロンドンの家に戻ることにします。

一方、フック船長率いるパイレーツはウェンディを自分たちの“お母さん”にしようと、捕まえてしまいます。それを知ったピーターは、ティンカーベルとともに海賊船へ向かい、リリーたちと協力して、フック船長やパイレーツとの激しい戦いの末、ウェンディを救います。

いよいよ、ロンドンに帰る時、ピーターとの最後の別れを惜しむウェンディたち。ウェンディは彼にお願いをします。「春の大掃除の季節にはきっと迎えにきてね。」と。

時が経ち、約束を果たしにピーターがやってくるのですが・・・

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/peterpan/

公式X＝https://x.com/peterpanjapan

#ミュージカルピーターパン