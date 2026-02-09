【アニエスベー】2027年入学児童用ニューモデル販売決定

株式会社クロスター

シンプルかつ上品な可愛いアクセントが施されたデザインが特徴。機能性も追求した、魅力的なランドセルです。新商品販売を2026年3月初旬よりご注文受付開始

2027年入学児童用ランドセル【アニエスベー】NEWモデルを2026年3月初旬より受注を承ります。

販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名百貨店及び当社ECサイトにて発売いたします。

デザインコンセプト

シンプルな中にもこだわりのデザインで機能性にもこだわりました。

さりげなくブランドロゴを各所に使用しこだわったデザインです。

力のかかる部分に金具を使用し強度をあげつつ内側縫いにする事で、軽量化にも対応。

下ベルトが左右にスライド（ミラくるっロック）する事で冬に厚着をされた時に便利な機能充実タイプです。

スペック

素材 ：本体 人工皮革（クラリーノ(R)エフ） 背中 人工皮革

重量 ：約1200ｇ

サイズ：A4フラットファイルサイズ（キューブタイプ）

内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ

機能 ：・背カン フィットちゃん・肩ベルト らくふわベルト

・錠前 ミラくるっロック・ナス管 安全ナスカン

ファスナーポケット内Ｄカン+キーチェーン お名前入れ

価格 ：88,000円（税込み）

カラー展開

ブラック

マリンブルー

ラベンダー

ネールピンク

2027年ご入学用 カタログ請求を受け付け中

2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。

カタログ請求はこちら :https://croster.co.jp/randsel/catalog

会社概要

会社名 ：株式会社クロスター

代表取締役 ：樋口 資男

所在地 ：〒111-0034 東京都台東区雷門2-17-14

URL ：https://croster.co.jp/randsel/(https://croster.co.jp/randsel)

お問い合わせ先

フリーコール ：0800-100-7200（平日9：00～18：00）

メール ：otoiawase@croster.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru(https://www.instagram.com/croster_randoseru/)

＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。