ジムニーカスタムで全国に支持者を持つautorubys、新ブランド「ARX」を引っ提げ大阪オートメッセ2026に初出展
オートルビーズ ARXブースイメージ
株式会社オートルビーズ（鳥取県岩美町、代表取締役：野澤慎吾、以下「autorubys」）は、2026年2月13日（金）～15日（日）にインテックス大阪にて開催される西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」に初出展いたします。
鳥取県の人口約1万人の小さな町から、ジムニー向けカスタムパーツで全国のオーナーに圧倒的な支持を得てきたautorubys。この度、車種の枠を超えた新ブランド「ARX（Auto Rubys Xact Parts）」を正式に立ち上げ、ジムニー・クロスビー・NOAHの3車種をフルカスタムした車両を初披露いたします。
■ 人口最少県から、全国のカーオーナーへ
autorubysの拠点は、鳥取県岩美郡岩美町。鳥取砂丘にほど近い日本海沿いの静かな町です。代表の野澤慎吾がこの地で始めたジムニー向けカスタムパーツは、SNSや口コミを通じて瞬く間に全国へ広がり、今では北海道から沖縄まで全国のジムニーオーナーが「autorubysのパーツ」を指名するほどの存在になりました。
その勢いはジムニーにとどまらず、TOYOTA NOAH/VOXYやSUZUKI クロスビーなど、車種の枠を超えた展開を加速。自社カスタムパーツブランド「ARX（Auto Rubys Xact Parts）」を立ち上げ、「すべてのカーライフに、確かなパーツを。」をモットーに、鳥取から全国に向けた挑戦を続けています。
■ ARXブランド、初の大型イベント出展
今回の大阪オートメッセ2026は、ARXブランドとして初めての大型カスタムカーイベント出展となります。これまでオンライン中心だった販売・発信から、リアルの場でファンと直接つながる大きな一歩です。
出展概要
イベント名 ：大阪オートメッセ2026
会期：2026年2月13日（金）～15日（日）
会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
ブース位置：3号館 E-3
公式サイト：https://www.automesse.jp/
■ 初披露のカスタム車両3台を一挙公開
autorubysブースでは、ARXブランドのコンセプト「車種を問わず、すべてのカーライフに確かなパーツを」を体現する3台のカスタム車両を展示します。いずれも大阪オートメッセが実車初披露となります。
展示車両１.：SUZUKI ジムニー ― 新作 鈴ライトグリル・新作 バンパー・新作 サイドエアロ装着車
autorubysの原点であるジムニーカスタムの最新形。ARXジムニーシリーズの新作鈴ライトグリル・新作バンパー・新作サイドエアロを初装着した実車を展示します。JB64/JB74/JC74オーナーなら一度は目にしたことがあるであろうautorubysのジムニーパーツが、さらに進化した姿をご覧いただけます。
展示車両２.：SUZUKI クロスビー ― 新作 グリル＋フル塗装スペシャル
Ark Trailシリーズの新作グリル「鈴ライトグリル」を装着し、さらにフル塗装を施したスペシャルカスタム仕様。「こんなクロスビー見たことない」と言わせる一台です。
展示車両３.：TOYOTA NOAH ― ArkVan Noah 新色 ウッディブラウン
ArkVanシリーズのNOAH向けカスタムに、新色「ウッディブラウン」を初採用。オフロードスタイルでもアーバンスタイルでも楽しめる外観に仕上げました。「ファミリーカーだから我慢する」のではなく「ファミリーカーだからこそ楽しむ」という提案です。
■ 来場者限定：ARXオリジナルトートバッグを先着500名にプレゼント
会期中、autorubysブースにて以下の条件を満たした方に、ARXオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。厚手のキャンバス生地にARXロゴを大きくプリントした、普段使いできるクオリティのトートバッグです。
条件1：autorubysブースにて1,000円（税抜）以上のお買い物
条件2：autorubys公式YouTubeチャンネルの登録画面をスタッフにご提示
配布数：先着500名さま（1日目：先着100名／2・3日目：先着計400名）
※なくなり次第終了。1人1点限り。
■ フルリニューアルのARXカタログ＆新キャラクター「ルビちゃん（仮）」もお披露目
オートルビーズ ARX新カタログ
ブースでは、全28ページにフルリニューアルしたARXカタログの最新版を配布予定。クラシックと今の融合をテーマにした、"めくるのが楽しみになる"デザインに仕上がりました。
さらに、autorubys初のオリジナルキャラクター「ルビちゃん（仮）」もカタログ表紙で初登場。ジムニーに乗って元気いっぱいに走り出す姿が描かれた「ルビちゃん（仮）」は、「可愛く、元気に、親しみやすく」をコンセプトに、今後SNSやグッズなど幅広い展開を予定しています。
■ autorubysブース 見どころまとめ
・ カスタム車両3台の実車初披露（ジムニー・クロスビー・NOAH）
・ 新作バンパー・新作グリル「鈴ライトグリル」の実物展示
・ ARXオリジナルトートバッグ 先着500名プレゼント
・ 全28ページ フルリニューアルカタログの配布
・ オリジナルキャラクター「ルビちゃん（仮）」初お披露目
・ ARXパーツの即売
■ 代表取締役 野澤慎吾 コメント
「ジムニーのパーツを一つひとつ作り続けてきた中で、全国からお声をいただけるようになり、今度はジムニーだけじゃなくNOAHやクロスビーにも『確かなパーツ』を届けたい。そんな想いでARXを立ち上げました。大阪オートメッセのブースで、一人でも多くの方にautorubysの"ものづくり"を見ていただきたいです。ぜひ遊びに来てください。」
■ 報道関係者の皆さまへ ― 取材・画像素材のご案内
展示車両および新製品の高解像度画像素材をご用意しております。取材のお申し込み、画像素材のご希望は下記お問い合わせ先までご連絡ください。会期中のブースでの取材も歓迎いたします。
■ 会社概要
会社名：株式会社オートルビーズ（autorubys）
所在地：鳥取県岩美郡岩美町
代表取締役：野澤 慎吾
事業内容：車両販売、車検整備、板金塗装、カスタムパーツの企画・製造・販売、カスタム車両の販売
公式サイト：https://autorubys.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@autorubys_nozawa
Instagram：https://www.instagram.com/autorubys696
■ 本件に関するお問い合わせ先
会社名：株式会社オートルビーズ
メール：info@autorubys.com
公式サイト：https://autorubys.com/