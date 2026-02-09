ジムニーカスタムで全国に支持者を持つautorubys、新ブランド「ARX」を引っ提げ大阪オートメッセ2026に初出展

株式会社オートルビーズオートルビーズ ARXブースイメージ

株式会社オートルビーズ（鳥取県岩美町、代表取締役：野澤慎吾、以下「autorubys」）は、2026年2月13日（金）～15日（日）にインテックス大阪にて開催される西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」に初出展いたします。

鳥取県の人口約1万人の小さな町から、ジムニー向けカスタムパーツで全国のオーナーに圧倒的な支持を得てきたautorubys。この度、車種の枠を超えた新ブランド「ARX（Auto Rubys Xact Parts）」を正式に立ち上げ、ジムニー・クロスビー・NOAHの3車種をフルカスタムした車両を初披露いたします。

■ 人口最少県から、全国のカーオーナーへ

autorubysの拠点は、鳥取県岩美郡岩美町。鳥取砂丘にほど近い日本海沿いの静かな町です。代表の野澤慎吾がこの地で始めたジムニー向けカスタムパーツは、SNSや口コミを通じて瞬く間に全国へ広がり、今では北海道から沖縄まで全国のジムニーオーナーが「autorubysのパーツ」を指名するほどの存在になりました。

その勢いはジムニーにとどまらず、TOYOTA NOAH/VOXYやSUZUKI クロスビーなど、車種の枠を超えた展開を加速。自社カスタムパーツブランド「ARX（Auto Rubys Xact Parts）」を立ち上げ、「すべてのカーライフに、確かなパーツを。」をモットーに、鳥取から全国に向けた挑戦を続けています。

■ ARXブランド、初の大型イベント出展

今回の大阪オートメッセ2026は、ARXブランドとして初めての大型カスタムカーイベント出展となります。これまでオンライン中心だった販売・発信から、リアルの場でファンと直接つながる大きな一歩です。

出展概要

イベント名 ：大阪オートメッセ2026

会期：2026年2月13日（金）～15日（日）

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

ブース位置：3号館 E-3

公式サイト：https://www.automesse.jp/

■ 初披露のカスタム車両3台を一挙公開

autorubysブースでは、ARXブランドのコンセプト「車種を問わず、すべてのカーライフに確かなパーツを」を体現する3台のカスタム車両を展示します。いずれも大阪オートメッセが実車初披露となります。

展示車両１.：SUZUKI ジムニー ― 新作 鈴ライトグリル・新作 バンパー・新作 サイドエアロ装着車

autorubysの原点であるジムニーカスタムの最新形。ARXジムニーシリーズの新作鈴ライトグリル・新作バンパー・新作サイドエアロを初装着した実車を展示します。JB64/JB74/JC74オーナーなら一度は目にしたことがあるであろうautorubysのジムニーパーツが、さらに進化した姿をご覧いただけます。

展示車両２.：SUZUKI クロスビー ― 新作 グリル＋フル塗装スペシャル

Ark Trailシリーズの新作グリル「鈴ライトグリル」を装着し、さらにフル塗装を施したスペシャルカスタム仕様。「こんなクロスビー見たことない」と言わせる一台です。

展示車両３.：TOYOTA NOAH ― ArkVan Noah 新色 ウッディブラウン

ArkVanシリーズのNOAH向けカスタムに、新色「ウッディブラウン」を初採用。オフロードスタイルでもアーバンスタイルでも楽しめる外観に仕上げました。「ファミリーカーだから我慢する」のではなく「ファミリーカーだからこそ楽しむ」という提案です。

■ 来場者限定：ARXオリジナルトートバッグを先着500名にプレゼント

会期中、autorubysブースにて以下の条件を満たした方に、ARXオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。厚手のキャンバス生地にARXロゴを大きくプリントした、普段使いできるクオリティのトートバッグです。

条件1：autorubysブースにて1,000円（税抜）以上のお買い物

条件2：autorubys公式YouTubeチャンネルの登録画面をスタッフにご提示

配布数：先着500名さま（1日目：先着100名／2・3日目：先着計400名）

※なくなり次第終了。1人1点限り。

■ フルリニューアルのARXカタログ＆新キャラクター「ルビちゃん（仮）」もお披露目オートルビーズ ARX新カタログ

ブースでは、全28ページにフルリニューアルしたARXカタログの最新版を配布予定。クラシックと今の融合をテーマにした、"めくるのが楽しみになる"デザインに仕上がりました。

さらに、autorubys初のオリジナルキャラクター「ルビちゃん（仮）」もカタログ表紙で初登場。ジムニーに乗って元気いっぱいに走り出す姿が描かれた「ルビちゃん（仮）」は、「可愛く、元気に、親しみやすく」をコンセプトに、今後SNSやグッズなど幅広い展開を予定しています。

■ autorubysブース 見どころまとめ

・ カスタム車両3台の実車初披露（ジムニー・クロスビー・NOAH）

・ 新作バンパー・新作グリル「鈴ライトグリル」の実物展示

・ ARXオリジナルトートバッグ 先着500名プレゼント

・ 全28ページ フルリニューアルカタログの配布

・ オリジナルキャラクター「ルビちゃん（仮）」初お披露目

・ ARXパーツの即売

■ 代表取締役 野澤慎吾 コメント

「ジムニーのパーツを一つひとつ作り続けてきた中で、全国からお声をいただけるようになり、今度はジムニーだけじゃなくNOAHやクロスビーにも『確かなパーツ』を届けたい。そんな想いでARXを立ち上げました。大阪オートメッセのブースで、一人でも多くの方にautorubysの"ものづくり"を見ていただきたいです。ぜひ遊びに来てください。」

■ 報道関係者の皆さまへ ― 取材・画像素材のご案内

展示車両および新製品の高解像度画像素材をご用意しております。取材のお申し込み、画像素材のご希望は下記お問い合わせ先までご連絡ください。会期中のブースでの取材も歓迎いたします。

■ 会社概要

会社名：株式会社オートルビーズ（autorubys）

所在地：鳥取県岩美郡岩美町

代表取締役：野澤 慎吾

事業内容：車両販売、車検整備、板金塗装、カスタムパーツの企画・製造・販売、カスタム車両の販売

公式サイト：https://autorubys.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@autorubys_nozawa

Instagram：https://www.instagram.com/autorubys696

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社オートルビーズ

メール：info@autorubys.com

公式サイト：https://autorubys.com/