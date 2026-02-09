【全50ページ】楽天市場における売上最大化のための基本戦略と実践すべき施策内容のレポートを大公開

株式会社Proteinum

「楽天市場に出店さえすれば売れる」--そんな時代は、とうに過ぎ去りました。

2026年現在、店舗数の増加や楽天市場内の仕様やアルゴリズムの変更により、かつての成功体験が通用しなくなっているのが現実です。

本レポートは、売上の構成要素を「アクセス数」「転換率（CVR）」「客単価」に分解し、そのすべてを論理的に攻略するための「売上最大化の方程式」を全50ページにわたり網羅した実践ガイドです 。

▼ 【無料】実践ガイド（全50ページ）のダウンロードはこちら

https://proteinum.co.jp/document/rakuten-sales-insight-report/(https://proteinum.co.jp/document/rakuten-sales-insight-report/)

■ なぜ今、この「実践ガイド」が必要なのか？

多くのショップ様が「アクセスが足りない」「広告費ばかり嵩む」という悩みを抱えています。

しかし、その原因がSEOにあるのか、広告の選定にあるのか、あるいはページ内の回遊性にあるのかを正しく分析し、打ち手を実践できているでしょうか。

- 「とりあえずRPP広告」から脱却できていない- SEO対策が「キーワードを並べるだけ」に止まっている- 転換率（CVR）を上げる手段が「値下げ」しか思いつかない

もし一つでも心当たりがあるなら、本レポートが提示する「論理的な運用体制」への移行が必要です。勘や経験に頼る運用を卒業し、データに基づいた確実な次の一歩を踏み出すための指針を提供します。

■このような方におすすめです- 楽天市場での売上が伸び悩み、打開策を探している店長・運営責任者様- 広告運用やSEO対策の優先順位を整理し、効率化したい方- 2026年の最新アルゴリズムに基づいた「勝てる運用」を学びたい方- リピート率を高め、LTV（顧客生涯価値）を最大化したい方株式会社Proteinum（プロテーナム）概要

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

- 設立：2020年8月- 代表者：代表取締役 米沢 洋平- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/(https://proteinum.co.jp/)- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/(https://ecpro.ai/)- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/(https://ecpro.ai/trial/)