那覇で人気のフルーツグルメバーガー専門店「LITOR」とクラフトチョコレートの雄「Minimal」がコラボ！2月10日よりコラボバーガーを発売！

フルーツを活かした独自のフルーツグルメバーガーを提供する「LITOR(リッター)」(沖縄県那覇市)は、2026年2月10日(火)より、バレンタイン・ホワイトデーの季節に向けたスペシャルメニューとして、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(以下、Minimal)」のカカオソースを使用した「Mixtape by Minimal - Bean to Bar Chocolate -」を発売します。

■コラボレーションバーガーについて

バレンタイン・ホワイトデーの季節にむけて、グレープフルーツと、Minimalのオリジナルカカオソースを使用した、フルーツグルメバーガーを発売します。

Mixtape by Minimal - Bean to Bar Chocolate - / 2,200円(税込)▶Mixtape by Minimal - Bean to Bar Chocolate -

グレープフルーツカカオバーガー

2,200円(税込)

カカオの特徴を最大限に引き出す人気の「Minimal」とLITORが初のコラボレーション。

ジューシーな牛100%パティに、Minimal特製のカカオソースが絡む濃厚なコク。そこへピンクグレープフルーツとラビゴットソースの爽やかな酸味が重なり、複雑で奥深い味わいを生み出します。

アクセントには、ハラペーニョピクルスの辛さと、島らっきょマリネの心地よい食感。噛むたびに、コク・酸味・辛味・食感が絶妙なバランスで口の中に広がります。

■レシピ考案にあたって

(左)Minimal シェフ 奥野 善満氏 / (右)LITOR マネージャー 柳 尚道

・LITOR マネージャー 柳尚道 コメント

新商品を考えて試行錯誤をしている中で、ミニマルさんのカカオソースとの出会いはまさに運命的でした。ペルー産カカオを使用したソースはフローラル系の華やかな酸味で濃厚なのに重く感じさせないソースです。カカオソースはメキシコ料理に使われるのがメジャーなので、あえて僕らはメキシコ料理に寄せず、柑橘系のみずみずしさが特徴のグレープフルーツをチョイスしLITORの醍醐味でもある味の複雑性、全ての食材のマリアージュを表現しました。

・Minimal - Bean to Bar Chocolate - シェフ 奥野 善満氏 コメント

Minimalでは、カカオの個性を最大限に引き出すことを大切にしています。

このカカオソースも、ペルー産カカオの華やかな香りと酸味を軸にしながら、ガーナ産カカオを加えることで、味わいに厚みと奥行きを持たせています。

カカオの軽やかさと力強さ、その両面が重なることで、牛肉の旨味を引き立てながら、グレープフルーツの酸味とも自然に調和し、ハンバーガー全体の味わいを広げていると感じました。食べ進めるごとに、旨味・コク・酸味・香りが入れ替わりながら広がっていく体験は、まさにLITORさんならでは。カカオの可能性をバーガーという形で表現していただけたことを、とても嬉しく思っています。

■「Minimal」について

「Minimal」では、世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークで「Minimal」のチョコレートやスイーツを製造しています。素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で10年連続累計103賞を受賞。

https://mini-mal.tokyo

■LITOR(リッター)及び運営会社に関して

LITOR(リッター)

【店舗概要】

店名 ：LITOR（リッター）

所在地 ：〒900-0015 沖縄市那覇市久茂地3-25-20

営業時間 ：11:00～23:00

定休日 ：なし

Instagram ：https://www.instagram.com/litor_okinawa/

【会社概要】

会社名 ：株式会社パノラマ

代表者 ：代表取締役 樋口 聖 / 牧野 秀人

本社 ：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 Sodacco 3F

支店 ：〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-28-24-2F Webrex内

設立 ：2010年11月

URL ：https://pnrm.co.jp/